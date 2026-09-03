„Mai bine 5-0 decât un 2-1 de rahat” Andone speră ca umilința cu FCSB să-i trezească jucătorii: „Vom lua măsuri”
Bogdan Andone. Foto: Raed Krishan
Cupa Romaniei

„Mai bine 5-0 decât un 2-1 de rahat” Andone speră ca umilința cu FCSB să-i trezească jucătorii: „Vom lua măsuri”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 12:05
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 12:06
  • Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a reacționat după eșecul categoric cu FCSB, scor 0-5, din prima etapă a grupelor Cupei României.
  • Tehnicianul speră ca această înfrângere să aibă și un efect pozitiv și să provoace o reacție de orgoliu în rândul jucătorilor săi.
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Bogdan Andone a suferit a patra înfrângere din acest sezon și cea mai dură de până acum. În ultimele două etape din Liga 1, FC Argeș a pierdut cu Sepsi și Oțelul, ambele partide cu 0-1.

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Umilință cu efect de șoc la FC Argeș: „Mai bine 5-0 decât un 2-1 de rahat”

„Un singur lucru îmi trece prin minte. O seară rușinoasă pentru noi. Din păcate, acesta este fotbalul. Nu prea sunt multe de spus. FCSB a avut 6 șuturi și a dat 5 goluri. Noi am avut ocazie mare la 0-0, nu am marcat, la fel și la 2-0.

Noi am pregătit meciul și-l pregătim indiferent de adversar… au jucători de calitate. Echipa, primul 11, este o echipă de top. Plecările lui Bîrligea, Tănase și absența lui Radunovic pot fi înlocuite pentru că au un lot numeros”, a spus antrenorul celor de la FC Argeș, conform digisport.ro.

E foarte greu. Bettaieb era un jucător extrem de important pentru noi, Matos nu e disponibil. Lipsește și Sierra, un alt jucător important. Sadriu nu a jucat ultima etapă, are și el probleme foarte mari. Astăzi au jucat ambii cu injecții. Mario Tudose a plecat la spital direct, sper să nu fie nimic grav. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Andone a explicat și de ce echipa sa nu a încercat doar să limiteze proporțiile scorului după ce FCSB s-a desprins.

„Bineînțeles că o să încercăm să câștigăm meciul de la Brașov. O să vedem cum aliniem atunci lotul. La 2-0 puteam să mă complac să ne apărăm, așa s-a terminat 5-0. Am riscat! Cred că, decât un 2-1 de rahat, mai bine un 3-0 sau 5-0. Poate ne va trezi la realitate, vom lua măsuri. Ușor va trebui să ne regăsim echilibrul.

O să vedem ce decizii o să luăm. O să vedem ce face și Yanis Pîrvu, trebuie să fie mai calm, să nu mai repete aceste reacții.

Suntem încă blocați cu vizele. Portarul e de 3 săptămâni la noi și încă nu s-a luat viza pentru că e extracomunitar.

Mâine (n.r. joi, - 3 septembrie) o să am o discuție cu Dani Coman să vedem situația medicală a tuturor jucătorilor.

O să vedem ce are și Robert Moldoveanu, care are această problemă la menisc. Mâine se va opera și o să vedem ce va fi”, a declarat Bogdan Andone la finalul partidei cu FCSB.

  • FC Argeș mai are două meciuri în faza grupelor și încă păstrează șanse de calificare. Piteștenii vor juca în deplasare cu Corona Brașov, pe 28 octombrie, și cu FC Bihor, pe 2 decembrie.
E un rezultat rușinos pentru noi. Au fost doi ani spectaculoși. Am promovat și în primul an am jucat în play-off. Îmi doream din tot sufletul să mergem mai departe, dar la cum arătam azi... Nu-mi fac speranțe că putem ajunge într-o fază superioară a Cupei. Mâine dimineață la 10 jumătate o să avem o ședință cu tot stafful și o să vedem ce transferuri facem. Dani Coman, președinte FC Argeș

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