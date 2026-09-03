Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a reacționat după eșecul categoric cu FCSB, scor 0-5, din prima etapă a grupelor Cupei României.

Tehnicianul speră ca această înfrângere să aibă și un efect pozitiv și să provoace o reacție de orgoliu în rândul jucătorilor săi.

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Bogdan Andone a suferit a patra înfrângere din acest sezon și cea mai dură de până acum. În ultimele două etape din Liga 1, FC Argeș a pierdut cu Sepsi și Oțelul, ambele partide cu 0-1.

Umilință cu efect de șoc la FC Argeș: „Mai bine 5-0 decât un 2-1 de rahat”

„Un singur lucru îmi trece prin minte. O seară rușinoasă pentru noi. Din păcate, acesta este fotbalul. Nu prea sunt multe de spus. FCSB a avut 6 șuturi și a dat 5 goluri. Noi am avut ocazie mare la 0-0, nu am marcat, la fel și la 2-0.

Noi am pregătit meciul și-l pregătim indiferent de adversar… au jucători de calitate. Echipa, primul 11, este o echipă de top. Plecările lui Bîrligea, Tănase și absența lui Radunovic pot fi înlocuite pentru că au un lot numeros”, a spus antrenorul celor de la FC Argeș, conform digisport.ro.

E foarte greu. Bettaieb era un jucător extrem de important pentru noi, Matos nu e disponibil. Lipsește și Sierra, un alt jucător important. Sadriu nu a jucat ultima etapă, are și el probleme foarte mari. Astăzi au jucat ambii cu injecții. Mario Tudose a plecat la spital direct, sper să nu fie nimic grav. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Andone a explicat și de ce echipa sa nu a încercat doar să limiteze proporțiile scorului după ce FCSB s-a desprins.

„Bineînțeles că o să încercăm să câștigăm meciul de la Brașov. O să vedem cum aliniem atunci lotul. La 2-0 puteam să mă complac să ne apărăm, așa s-a terminat 5-0. Am riscat! Cred că, decât un 2-1 de rahat, mai bine un 3-0 sau 5-0. Poate ne va trezi la realitate, vom lua măsuri. Ușor va trebui să ne regăsim echilibrul.

O să vedem ce decizii o să luăm. O să vedem ce face și Yanis Pîrvu, trebuie să fie mai calm, să nu mai repete aceste reacții.

Suntem încă blocați cu vizele. Portarul e de 3 săptămâni la noi și încă nu s-a luat viza pentru că e extracomunitar.

Mâine (n.r. joi, - 3 septembrie) o să am o discuție cu Dani Coman să vedem situația medicală a tuturor jucătorilor.

O să vedem ce are și Robert Moldoveanu, care are această problemă la menisc. Mâine se va opera și o să vedem ce va fi”, a declarat Bogdan Andone la finalul partidei cu FCSB.

FC Argeș mai are două meciuri în faza grupelor și încă păstrează șanse de calificare. Piteștenii vor juca în deplasare cu Corona Brașov, pe 28 octombrie, și cu FC Bihor, pe 2 decembrie.

E un rezultat rușinos pentru noi. Au fost doi ani spectaculoși. Am promovat și în primul an am jucat în play-off. Îmi doream din tot sufletul să mergem mai departe, dar la cum arătam azi... Nu-mi fac speranțe că putem ajunge într-o fază superioară a Cupei. Mâine dimineață la 10 jumătate o să avem o ședință cu tot stafful și o să vedem ce transferuri facem. Dani Coman, președinte FC Argeș

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