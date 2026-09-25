Cine e cel mai bun tenismen? Roger Federer, în fața uneia dintre cele mai delicate întrebări: „E foarte de greu de depășit”

Roger Federer (45 de ani) a făcut o analiză a evoluției celor 3 staruri ale tenisului mondial, în acest moment.

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Legendarul tenismen a fost pus în fața unei provocări dificile: să aleagă cel mai bun jucător dintre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, iar acesta a încercat să nu le ia niciunuia din merite după acest sezon.

Roger Federer: „Pentru anul pe care l-a avut, Sinner e foarte greu de depășit”

Fostul star ATP a evidențiat calitățile pe care Sinner și Alcaraz le au, fiindu-i greu să-l nominalizeze pe „cel mai bun” dintre cei doi.

„Aș spune că poate Sinner, pur și simplu datorită dominanței incredbile pe care avut-o în turneele Masters 1000. A jucat foarte bine până la accidentare.

Acum întrebarea este ce efect va avea accidentarea asupra nivelului său de joc. Cred că, atunci când Jannik a fost în formă, el a fost cel mai bun, motiv pentru care se află atât de sus în clasament.

Știm, de asemenea, că atunci când Carlos se află la nivelul său maxim, poate fi cel mai bun jucător dintre toți. Aș putea susține că este și cred că și el știe asta”, a spus Federar pentru TNT Sports, potrivit puntodebreak.com.

Apoi, în privința lui Alexander Zverev, care a reușit în acest sezon să obține primele sale titluri de Grand Slam, Federer a transmis:

„Sascha se află acum, în sfârșit, acolo unde ne așteptam cu toții să ajungă într-o zi: campion de Grand Slam.

Acum s-ar putea spune că, într-o confruntare directă, el ar fi jucătorul de învins (n.r. - ca țintă) în acest moment, pentru că și Carlos revine după o accidentare, iar Sascha... Cred că este o dezbatere”.

În încheiere, elvețianul a ținut să sublinieze din nou sezonul extraordinar al lui Sinner.

Doar pentru anul pe care l-a avut Sinner, aș spune că este foarte, foarte de greu de depășit. Roger Federer, fost tenismen

20 de titluri de Grand Slam a obținut Roger Federer de-a lungul carierei

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