„N-ai cum să declari asta” Cosmin Contra a comentat afirmațiile lui Gică Hagi » Ce a spus despre meciul cu Bosnia

Cosmin Contra (50 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre Gică Hagi (61 de ani) și partida cu Bosnia din Liga Națiunilor.

România - Bosnia se joacă de la ora 21:45, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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La conferința de presă premergătoare partidei, „Regele” a vorbit despre mentalitatea de învingător pe care vrea să o implementeze în cadrul echipei naționale, pentru ca România să redevină o forță la nivel european.

Cosmin Contra, despre Gică Hagi: „ N-ai cum să declari că nu ai nicio șansă”

Hagi are încredere în potențialul României și a îndemnat permanent la optimism.

Fost selecționer al primei reprezentative în intervalul septembrie 2017-noiembrie 2019, Cosmin Contra a comentat afirmațiile făcute de Hagi.

„N-ai cum să declari că nu ai nicio șansă. Cu organizare bună poți să egalizezi diferența de valoare. Nu ai cum să nu vii cu un mesaj în care să spui că nu ai șanse”, a declarat Contra, citat de digisport.ro.

Cosmin Contra, fost fundaș dreapta, a evoluat în trei din cele patru partide ale României în primul mandat al lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor”.

5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2 (prel. CM 2002)

6 octombrie 2001: Georgia - România 1-1 (prel. CM 2002) - Contra a lipsit

10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1 (baraj CM 2002)

14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1 (baraj CM 2002)

73 de selecții și 3 goluri a bifat Contra pentru România ca jucător

Cosmin Contra: „Bosnia nu este mai bună”

Contra a prefațat și duelul cu Bosnia. El s-a declarat încrezător în „tricolori” și susține că aceștia ar trebui să se impună în partida de pe Arena Națională.

„Suntem la nivelul echipei Bosniei. Bosnia nu este mai bună ca noi.

Ar trebui să vedem o echipă a României care să domine și să câștige meciul cu Bosnia” , a mai spus fostul selecționer pentru sursa citată.

FOTO. Bosnia - România 3-1, ultimul meci oficial între cele două naționale

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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