Joonas Tamm nu poate vorbi despre situația lui la Sepsi Sfântu Gheorghe, dar a acceptat să discute cu GOLAZO.ro despre naționala Estoniei, viitoarea rivală a României în play-off-ul Ligii Națiunilor B.

Care este forța Estoniei în opinia internaționalului în vârstă de 34 de ani, îl apreciază mult pe tânărul selecționer Henn și îl evidențiază pe Kait, fost jucător al Rapidului.

La final, câteva cuvinte și despre FCSB, clubul la care Tamm a descoperit România și Liga 1.

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Joonas Tamm are 34 de ani și încă este jucătorul lui Sepsi Sfântu Gheorghe.

Stoperul a ajuns prima oară în Liga 1, direct sus, la FCSB, unde a evoluat în sezonul 2022-2023.

44 de meciuri a jucat Tamm la FCSB în toate competițiile. A marcat patru goluri

Tamm, în conflict cu Sepsi: „Nu pot vorbi despre această situație”

Plecat în Bulgaria, la Botev Plovdiv, s-a întors în 2025 în România, la Sepsi. A jucat în liga secundă (ultimul meci, în martie 2026), a promovat, dar în vară a fost exclus din lotul de Liga 1. Conflict cu clubul!

A refuzat să rezilieze contractul (are 8.000 de euro salariu lunar), se antrenează și așteaptă să găsească o soluție.

Tamm (stânga), în toamna lui 2022, când juca la FCSB chiar într-un meci cu Sepsi la Sfântu Gheorghe. Foto: Imago

Fie pleacă în iarnă, dacă apare o posibilitate de transfer, fie rămâne până la finele acordului, pe 30 iunie 2027.

„Îmi pare rău, nu pot spune absolut nimic despre această situație de la Sepsi” , a fost prima reacție a lui Tamm la telefonul GOLAZO.ro.

Tamm a jucat ultima dată pentru Estonia în septembrie

Fundașul central are 68 de selecții la naționala Estoniei. A debutat în vara lui 2011, la 0-4 în amicalul cu Chile, purtând ultima dată tricoul albastru pe 26 septembrie 2026, 12 minute la 1-1 cu Islanda (d), în Liga Națiunilor C.

Pe 6 octombrie, a fost rezervă la 0-0 tot contra Islandei (a). Nu a mai fost convocat la reuniunea din noiembrie.

Faptul că nu mai joacă la Sepsi l-a făcut să piardă lotul Estoniei. Cota sa a scăzut și ea foarte mult. Transfermarkt îl evaluează azi la 150.000 de euro.

4 goluri și 3 assisturi are Joonas Tamm pentru Estonia

Punctul forte al Estoniei: „Avem un joc disciplinat, suntem uniți, solizi colectiv”

Joonas a acceptat totuși să vorbească pentru cititorii GOLAZO.ro despre reprezentativa țării sale, care va înfrunta România în barajul de menținere în Nations League B.

„O dublă manșă foarte interesantă, pentru că Estonia a jucat foarte bine în grupele Ligii Națiunilor. De-abia aștept să văd cum se va descurca echipa în fața României” , a spus apărătorul.

A anunțat încă de la startul dialogului cu GOLAZO.ro: „Cred că Estonia are o șansă bună în această confruntare”.

18,13 milioane de euro valorează întreg lotul Estoniei, potrivit Transfermarkt. Cota României este de 109,1 milioane

De ce e Tamm optimist? „Avem un joc disciplinat, suntem uniți, solizi colectiv. Dacă băieții sunt sănătoși, chiar avem șanse”.

A amintit că „Islanda nu ne-a putut învinge în două meciuri și am bătut Bulgaria acasă”.

Admite că nu a văzut meciurile României, „dar rezultatele din Nations League, o victorie și cinci înfrângeri, nu sunt bune deloc”.

Care este secretul Estoniei: „Defensiva. Modul cum ne apărăm. E greu să ne dai gol!”.

Nu avem individualități ca România, nu avem jucători la echipe de top, dar putem echilibra acest duel pentru că jucăm împreună, avem forță colectivă Joonas Tamm, pentru GOLAZO.ro.

Tamm, despre selecționer: „Tânăr, ambițios, modern”. Despre Kait: „Face diferența”

Crede că „stadionul de la Tallinn este marele plus al nostru. Ne simțim foarte bine acasă, cu suporterii alături. Să joci la Tallinn e dificil pentru oricine, pentru orice adversar”.

L-a evidențiat pe selecționerul Jurgen Henn. „Un antrenor tânăr, ambițios, cu metode moderne de pregătire. Face lucruri foarte bune la națională” , l-a descris pe tehnicianul în vârstă de 39 de ani pentru GOLAZO.ro.

Jurgen Henn este selecționerul Estoniei din iunie 2024. Foto: Imago

Cum e Mattias Kait, care a jucat și el în România, la Rapid (2022-2025)? „Unul dintre jucătorii-cheie ai noștri. Face diferența pe teren, sper să fie așa și cu România, în primăvară”.

Am trăit multe momente frumoase la naționala Estoniei, dar acum nu e bine, pentru că nu mai pot ajuta echipa în situația mea. Nu cred că voi juca în barajul din martie Joonas Tamm, pentru GOLAZO.ro

„FCSB a fost printre cele mai bune momente ale carierei mele”

Joonas s-a întors puțin în timp și s-a oprit la sezonul 2022-2023, când a jucat la FCSB.

„Acel an a fost printre cele mai bune momente ale carierei mele, să evoluez la un club atât de important.

Din păcate, nu am reușit să cucerim titlul, dar, individual, a fost bine”, și-a amintit Tamm, care i-a părăsit totuși pe roș-albaștri în 2023, semnând cu Botev Plovdiv: „Eram la final de contract și am plecat”.

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