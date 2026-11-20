Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la Ministerul rus de Externe.

Decizia vine după ce autoritățile române au refuzat să acorde vize unor sportivi ruși care urmau să participe la Campionatul European de taekwondo pentru cadeți, organizat la București.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Diplomația rusă a transmis o notă de protest și a avertizat că decizia României va avea consecințe.

Rusia, protest în urma deciziei României de a nu acorda vize sportivilor ruși

Sportivii ruși urmau să participe la competiția continentală programată în perioada 26-28 noiembrie, la Sala Polivalentă din București.

Ministerul rus de Externe a calificat drept nejustificat refuzul autorităților române de a elibera vizele necesare participării la turneu.

„Am transmis părții române un protest ferm față de refuzul nejustificat de a acorda vize de intrare membrilor echipei naționale a Rusiei, care urmau să participe la Campionatul European de taekwondo pentru băieți și fete cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, programat la sfârșitul lunii noiembrie, la București”, a precizat ministerul într-un comunicat, conform tass.com.

MAE a explicat de ce România nu a acordat vize sportivilor ruși

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că decizia a fost luată în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și al consecințelor acestuia asupra securității României.

„MAE confirmă că ambasadorul României la Moscova a fost convocat astăzi, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, în legătură cu decizia părții române de neacordare a vizei pentru un grup de sportivi ruși.

Acordarea vizelor este un atribut suveran al statului român, exercitat potrivit legislației naționale și regulilor spațiului Schengen.

Decizia României a avut în vedere toate implicațiile posibile și reflectă poziția țării noastre cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și la consecințele directe asupra României, inclusiv atacurile împotriva vaselor în Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național.

Măsura decisă în acest caz specific este în acord cu deciziile adoptate recent de alte state europene și aliate care au restricționat accesul sportivilor ruși la competiții organizate pe teritoriul național.

Federațiile sportive decid regulile competiției, dar cine intră pe teritoriul național este o decizie care aparține exclusiv României”, se arată în comunicatul MAE, conform agerpres.ro.

Moscova consideră încălcarea drepturilor sportivilor minori drept o manifestare rușinoasă a discriminării pe criterii de naționalitate, care contravine normelor fundamentale privind drepturile omului și subminează cooperarea sportivă internațională Ministerul rus de Externe, într-un comunicat

Vadim Ivanov, antrenorul principal al echipei naționale de taekwondo a Rusiei, a declarat că reprezentanții consulatului român au transmis lotului de cadeți că nu vor accepta și nu vor procesa cererile de viză ale sportivilor ruși, conform instrucțiunilor primite de la București, conform digifm.ro.

Pe 31 ianuarie 2026, Federația Internațională de Taekwondo (World Taekwondo) a decis să le permită sportivilor ruși și belaruși, juniori și seniori, să participe la competițiile internaționale sub drapelele propriilor țări .

811 înscrieri au fost înregistrate la competiția găzduită de Sala Polivalentă din București, potrivit platformei de specialitate taekwondo.tv

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport