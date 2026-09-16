România, revenire de senzație „Tricolorii” au învins dubla campioană olimpică! Cu cine vor juca în optimile Eurovolley

Naționala masculină de volei a României a învins Franța, campioana olimpică en titre, cu 3-2, în ultimul meci din grupa D a Campionatului European, care s-a disputat la Cluj-Napoca.

„Tricolorii” au revenit de la 0-2 la seturi.

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România era deja calificată în optimi, iar Franța, campioana ultimelor două ediții ale Jocurilor Olimpice, câștigase toate cele patru meciuri și avea asigurat primul loc în grupă.

România a învins Franța, dubla campioană olimpică

Francezii au controlat primul set, pe care l-au câștigat cu 25-16.

Actul secund a fost mult mai echilibrat: România a salvat două mingi de set și a egalat la 24, dar adversarii s-au impus în cele din urmă cu 27-25.

Încurajați de publicul din BTarena, „tricolorii” nu au cedat. România a câștigat setul al treilea cu 25-20 și a redus diferența.

A urmat cel mai tensionat moment al partidei. În setul al patrulea, Franța a avut mai multe mingi de meci, însă românii au rezistat și au împins confruntarea în prelungiri, unde România s-a impus cu 35-33.

România a câștigat apoi și setul decisiv, cu 15-12, reușind să întoarcă scorul de la 0-2 și să obțină victoria cu 3-2.

Franța venise la Cluj-Napoca după patru victorii consecutive, cu Elveția (3-0), Turcia (3-0), Letonia (3-1) și Germania (3-0).

„Tricolorii” obținuseră două victorii, ambele cu 3-1, împotriva Elveției și Turciei, și suferiseră două înfrângeri: 1-3 cu Letonia și 2-3 cu Germania.

Clasamentul în Grupa D

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Franța 5 13 2 Germania 5 11 3 România 5 9 4 Letonia 5 6 5 Turcia 5 3 6 Elveția 5 3

Succesul are și un precedent recent. La Campionatul European din 2023, România a învins Franța cu 3-1 în faza grupelor. Francezii și-au luat revanșa în sferturile de finală, când s-au impus cu 3-0, conform radiocluj.ro.

Franța a câștigat ultimele două titluri olimpice la volei masculin: în 2021, la Tokyo, după o finală câștigată cu 3-2 împotriva Rusiei, și în 2024, la Paris, după 3-0 cu Polonia.

România va întâlni Ucraina în optimile de finală, pe 20 septembrie. Dacă vor învinge țara vecină, „tricolorii” vor juca în sferturi cu învingătoarea partidei Franța - Portugalia.

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