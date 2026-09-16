Cei mai răi ultras sunt în Giulești FOTO-VIDEO. Temuții Bad Blue Boys, fanii celor de la Dinamo Zagreb, fac show la București. Ce spun croații despre ei

HAPOEL BEER-SHEVA - DINAMO ZAGREB. În jur de 500 de membri ai galeriei echipei croate, temuții Bad Blue Boys, au venit la București pentru meciul de miercuri seară din Giulești. Gazde sunt israelienii de la Hapoel.

Ce au făcut când au venit la stadion și cum au reacționat în peluză. Ce spune un jurnalist croat despre ei.

Sunt la fel de mulți ca suporterii israelieni, care sunt „acasă” pe stadionul Rapid în faza principală de Europa League.

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Nu avem reprezentantă în faza principală de Europa League, dar avem meciuri în faza principală EL.

Hapoel Beer-Sheva, campioana Israelului, a ales stadionul Rapid pentru meciurile de acasă, UEFA interzicându-i să joace în propria țară din cauza conflictului ce afectează regiunea de mai mulți ani.

Temuții ultras Bad Blue Boys, la fel de mulți ca israelienii, deși erau oaspeți la București

Prima adversară a israelienilor în Giulești, miercuri seară, este Dinamo Zagreb.

Croații nu au venit singuri la București, nu sunt niciodată singuri când joacă în străinătate.

Temuții lor ultras, Bad Blue Boys, formați în urmă cu 40 de ani și implicați în multe scandaluri de-a lungul timpului, sunt la fel de mulți ca israelienii pe „Rapid”, în jur de 500, deși rivalii sunt gazde aici pentru acest sezon continental.

„Nu ar trebui să fie probleme aici, pentru că Bad Blue Boys nu au nicio rivalitate în România"

BBB au apărut încadrați de jandarmi la arenă. Majoritatea în negru, mulți cu capetele rase, ușor iritați când vedeau că sunt filmați sau fotografiați. Dar, altfel, liniștiți. Jandarmii i-au „adus” de la hotelul de lângă Gara de Nord.

„Bad Blue Boys sunt printre cei mai răi ultras europeni, dar nu ar trebui să fie probleme aici, pentru că nu au nicio rivalitate în România" , a spus un jurnalist croat pentru GOLAZO.ro.

Și-au ocupat locurile în colțul peluzei Sud și au așteptat meciul. Nicio mișcare până atunci.

Nu au fost deloc impresionați de gălăgioșii suporteri israelieni, care și-au așezat steagurile naționale și cele cu Hapoel și au început să cânte, să scandeze și să danseze la tribuna a II-a.

„Purgerii” croați s-au dezlănțuit la startul jocului: „Dinamo Zagreb”

Ultrașii croați s-au activat doar când a început partida. Atunci au afișat în baza peluzei lor bannerul pe care scria cu litere de tipar „PURGERI”, un termen colocvial pentru nativii Zagrebului.

Și, la primul fluier al arbitrului, au strigat „Dinamo Zagreb, Dinamo Zagreb”. Pornind scandările și cântecele în ritmul tobelor.

Aproape numai ei s-au auzit. Fanii lui Hapoel au încercat să le reziste, să se audă, dar de fiecare dată erau „devorați” de croați.

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