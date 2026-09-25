Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a reacționat după ce FCSB a intrat în cursa pentru transferul lui Nicolae Stanciu (33 de ani).

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În ultimele zile, au circulat mai multe informații privind o mutare a internaționalului român la U Cluj, însă echipa pregătită acum de Laurențiu Reghecampf a intrat și ea pe fir, iar Mihai Stoica a afirmat că transferul este „mai mult de 75% rezolvat”.

U Cluj, reacție după ce FCSB a intrat în cursa pentru Stanciu

Contractul internaționalului român cu Dalian Yingbo expiră la finalul acestui an. Radu Constantea a preferat să nu vorbească despre ce va alege Stanciu.

„Nu știu, sincer îmi e greu să-mi dau cu părerea (n.r. - despre ce va alege Nicolae Stanciu).

Eu spun că cel mai bine este să-l lăsăm pe Nicolae Stanciu să se concentreze pe cele 4 meciuri de la națională, apoi vom vedea ce va decide. Cam atât. E cel mai important asta, mai mult decât să se discute în fiecare zi despre transferul său.

Pentru noi este clar, sunt importante aceste meciuri, după vom avea timp de discuții. Momentan, noi nu mai avem nimic de adăugat", a spus Radu Constantea, conform digisport.ro.

Suedia și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21:45, în prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

25 de meciuri a jucat Nicolae Stanciu pentru Dalian Yingbo. A marcat 11 goluri și a livrat 4 pase decisive

De-a lungul carierei, Stanciu a mai jucat la FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

În perioada anterioară petrecută la FCSB, Stanciu a câștigat 6 trofee: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

Gigi Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu Nicolae Stanciu pentru un potențial transfer la FCSB:

MM zice că transferul e rezolvat pentru că am vorbit eu cu Nicușor și mi-a zis: «Nea Gigi, eu nu merg la două echipe în România. La Dinamo și Rapid nu voi juca niciodată». I-am spus: «Poți să mergi dacă vrei la U Cluj, niciun fel de problemă, că au mai fost și alții». I-am mai zis: «Dacă vrei, tu ești binevenit oricând». Stanciu a răspuns: «Dacă sunt dorit, când vin, vorbim». Gigi Becali, patron FCSB

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