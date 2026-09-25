De ce nu a fost convocat Ianis Stoica  Prima reacție din cadrul FRF: „Să nu creadă că e uitat de Hagi”

Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al FRF , a vorbit despre alegerea selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani) de a nu-l convoca pe Ianis Stoica (23 de ani) la naționala României.

, a vorbit despre alegerea selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani) de a nu-l convoca pe Ianis Stoica la naționala României. Suedia - România se joacă astăzi, de la ora 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Deși a fost inclus în lista preliminară, Ianis Stoica nu a prins lotul final al naționalei pentru primele partide din Liga Națiunilor, cu Suedia, Bosnia și Polonia.

Mihai Stoichiță, despre Ianis Stoica: „Să nu creadă că e uitat de Hagi”

Oficialul FRF consideră că neconvocarea lui Ianis Stoica de către Hagi ar putea avea legătură cu sistemul de joc, selecționerul având deja mai multe variante pentru postul ocupat de fotbalistul de la Estrela Amadora.

Ianis Stoica evoluează, în principal, ca extremă stângă.

„Polemicile îşi au locul mereu în lumea fotbalului. Un antrenor, chiar dacă Ianis Stoica este un jucător foarte bun, îşi construieşte viziunea conform viziunii pe care o are.

Cum au fost alţi jucători tineri convocaţi, probabil o să îi vină şi lui rândul. Deocamdată, au rămas foarte mulţi băieţi excepţionali acasă, cu o mai mare experienţă decât Ianis Stoica.

Probabil că în acest sistem îi ajung cei care sunt în aceeaşi poziţie cu Ianis Stoica. El să nu creadă că e uitat de Hagi. E în vizorul lui şi ar trebui să îl ambiţioneze şi mai mult această neconvocare, să facă parte din acest lot. Nu cred că Ianis a ieşit din vederile lui Gică. Să avem răbdare.

Mie îmi place atitudinea lui Ianis Stoica. Dacă a zis că îl ambiţionează e un punct câştigat în favoarea lui. Vă rog frumos să nu îi desconsideraţi pe actualii atacanţi ai echipei naţionale”, a declarat Mihai Stoichiță, conform fanatik.ro.

CUM VA ARĂTA ECHIPA ROMÂNIEI CONFORM SURSELOR GOLAZO:

SISTEM: 3-4-1-2

I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - Hagi - L. Munteanu, Man

Un aşa zis conflict între Ianis Stoica şi Gică Hagi nu poate exista. Ianis Stoica să joace foarte bine şi Gică va evalua prezenţa lui la naţională. Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF

Jucătorul român parcurge cel mai bun moment al carierei sale, în Portugalia. Extrema stângă de la Estrela Amadora a ajuns la 4 goluri și două pase decisive după primele 7 etape din campionat.

Ianis Stoica a fost transferat de Estrela Amadora în vara anului trecut de la Hermannstadt, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro.

În primul sezon din Portugalia, aripa stângă a marcat 3 goluri și a oferit două pase decisive în 33 de partide.

Pentru naționala U21 a României, Ianis Stoica a jucat 19 meciuri, în care a înscris de 3 ori și a oferit un assist.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, conform Transfermarkt

Ianis Stoica a rupt tăcerea după ce a fost lăsat acasă: „ N-am vorbit. Poate mă urmăresc, nu știu”

Ianis Stoica nu a fost afectat de faptul că nu a fost convocat de Gheorghe Hagi la națională.

„Da, asta este, nu a fost de data aceasta. Voi continua să muncesc și poate pe viitor... de ce nu?

Mă ambiționează și ce pot să zic? Cei care sunt acolo muncesc și ei foarte mult. Nu am de ce să fiu supărat pe ei, îmi doresc să obțină cât mai multe puncte. Nu se pune problema să fiu supărat.

Mereu e o mândrie să joci pentru națională, nu am mai fost de mult acolo, ce-i drept. S-a terminat cu U21 și nu am mai fost.

E un nucleu acolo și sper să merg și eu. Din ce știu, preparatorii fizici nu prea țin legătura. Nu am vorbit, dar posibil că mă urmăresc, nu știu”, a declarat Stoica, conform digisport.ro.

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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