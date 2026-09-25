De ce nu a fost convocat Ianis Stoica  Prima reacție din cadrul FRF: „Să nu creadă că e uitat de Hagi”
Ianis Stoica
Nationala

De ce nu a fost convocat Ianis Stoica Prima reacție din cadrul FRF: „Să nu creadă că e uitat de Hagi”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 12:45
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 12:45
  • Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al FRF, a vorbit despre alegerea selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani) de a nu-l convoca pe Ianis Stoica (23 de ani) la naționala României.
  • Suedia - România se joacă astăzi, de la ora 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși a fost inclus în lista preliminară, Ianis Stoica nu a prins lotul final al naționalei pentru primele partide din Liga Națiunilor, cu Suedia, Bosnia și Polonia.

„Ar fi o așezare a dreptății”  Gică Popescu, mesaj războinic înainte de Suedia - România
Citește și
„Ar fi o așezare a dreptății” Gică Popescu, mesaj războinic înainte de Suedia - România
Citește mai mult
„Ar fi o așezare a dreptății”  Gică Popescu, mesaj războinic înainte de Suedia - România

Mihai Stoichiță, despre Ianis Stoica: „Să nu creadă că e uitat de Hagi”

Oficialul FRF consideră că neconvocarea lui Ianis Stoica de către Hagi ar putea avea legătură cu sistemul de joc, selecționerul având deja mai multe variante pentru postul ocupat de fotbalistul de la Estrela Amadora.

Ianis Stoica evoluează, în principal, ca extremă stângă.

„Polemicile îşi au locul mereu în lumea fotbalului. Un antrenor, chiar dacă Ianis Stoica este un jucător foarte bun, îşi construieşte viziunea conform viziunii pe care o are.

Cum au fost alţi jucători tineri convocaţi, probabil o să îi vină şi lui rândul. Deocamdată, au rămas foarte mulţi băieţi excepţionali acasă, cu o mai mare experienţă decât Ianis Stoica.

Probabil că în acest sistem îi ajung cei care sunt în aceeaşi poziţie cu Ianis Stoica. El să nu creadă că e uitat de Hagi. E în vizorul lui şi ar trebui să îl ambiţioneze şi mai mult această neconvocare, să facă parte din acest lot. Nu cred că Ianis a ieşit din vederile lui Gică. Să avem răbdare.

Mie îmi place atitudinea lui Ianis Stoica. Dacă a zis că îl ambiţionează e un punct câştigat în favoarea lui. Vă rog frumos să nu îi desconsideraţi pe actualii atacanţi ai echipei naţionale”, a declarat Mihai Stoichiță, conform fanatik.ro.

CUM VA ARĂTA ECHIPA ROMÂNIEI CONFORM SURSELOR GOLAZO:

SISTEM: 3-4-1-2

  • I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - Hagi - L. Munteanu, Man
Un aşa zis conflict între Ianis Stoica şi Gică Hagi nu poate exista. Ianis Stoica să joace foarte bine şi Gică va evalua prezenţa lui la naţională. Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF

Jucătorul român parcurge cel mai bun moment al carierei sale, în Portugalia. Extrema stângă de la Estrela Amadora a ajuns la 4 goluri și două pase decisive după primele 7 etape din campionat.

Ianis Stoica a fost transferat de Estrela Amadora în vara anului trecut de la Hermannstadt, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro.

În primul sezon din Portugalia, aripa stângă a marcat 3 goluri și a oferit două pase decisive în 33 de partide.

Pentru naționala U21 a României, Ianis Stoica a jucat 19 meciuri, în care a înscris de 3 ori și a oferit un assist.

1,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Ianis Stoica, conform Transfermarkt

Ianis Stoica a rupt tăcerea după ce a fost lăsat acasă: „N-am vorbit. Poate mă urmăresc, nu știu”

Ianis Stoica nu a fost afectat de faptul că nu a fost convocat de Gheorghe Hagi la națională.

Da, asta este, nu a fost de data aceasta. Voi continua să muncesc și poate pe viitor... de ce nu?

Mă ambiționează și ce pot să zic? Cei care sunt acolo muncesc și ei foarte mult. Nu am de ce să fiu supărat pe ei, îmi doresc să obțină cât mai multe puncte. Nu se pune problema să fiu supărat.

Mereu e o mândrie să joci pentru națională, nu am mai fost de mult acolo, ce-i drept. S-a terminat cu U21 și nu am mai fost.

E un nucleu acolo și sper să merg și eu. Din ce știu, preparatorii fizici nu prea țin legătura. Nu am vorbit, dar posibil că mă urmăresc, nu știu”, a declarat Stoica, conform digisport.ro.

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

  • Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

  • Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

  • Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

  • Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
echipa nationala a romaniei FRF gica hagi Mihai Stoichita ianis stoica
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:58
„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”
„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”
22:20
Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
21:09
„N-am renunțat!” Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
„N-am renunțat!”  Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
20:05
„Mi se pare mai bun decât Kounde” Au existat și remarcați după Suedia - România: „Făcea față și în generația noastră”
„Mi se pare mai bun decât Kounde” Au existat și remarcați după Suedia - România: „Făcea față și în generația noastră”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Top stiri
Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
Nationala
14:33
Ce ar trebui să facă Hagi Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
Citește mai mult
Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
Nationala
14:10
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
Citește mai mult
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Liga Națiunilor
16:14
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Citește mai mult
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată
B365
25.09
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată
Citește mai mult
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată

Echipe/Competiții

fcsb 70 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 16 rapid 10 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share