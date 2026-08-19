„Mănâncă, doarme și respiră faze fixe” Arma secretă din stafful Suediei, adversara României la debutul în Liga Națiunilor: „E cel mai bun din lume”

România lui Gică Hagi debutează pe 25 septembrie în noua ediție a Ligii Națiunilor, la Stockholm, împotriva Suediei, națională care tocmai a participat la CM 2026.

Scandinavii, printre cei mai puternici adversari din grupă, pun un accent deosebit pe fazele fixe, un capitol pentru care au cooptat în staff un specialist de top: Andreas Georgson (44 de ani).

Suedezul este un nume în Premier League, unde a lucrat la Brentford, Arsenal, Southampton, Manchester United și Tottenham.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Suedia nu are doar fotbaliști de top precum Isak (Liverpool), Gyokeres (Arsenal), Elanga (Newcastle), Bergvall (Tottenham) sau Lindelof (Aston Villa), ci și un staff tehnic cu experiență la cel mai înalt nivel, din care face parte și unul dintre cei mai apreciați specialiști în faze fixe din Premier League, Andreas Georgson.

Suedia are specialist în faze fixe din Premier League: Andreas Georgson

„Mănâncă, doarme și respiră faze fixe”. Așa era descris suedezul Andreas Georgson, în 2023, de Jason Wilcox, omul care l-a adus la Southampton.

Descrierea avea să-l urmărească pe Andreas Georgson în anii următori, la Manchester United, Tottenham și acum la naționala Suediei.

Georgson a ajuns la Tottenham în iunie 2025, iar din noiembrie lucrează în paralel și pentru reprezentativa condusă de englezul Graham Potter.

Potter l-a dorit în staff tocmai pentru experiența sa în fazele fixe, atât în plan ofensiv, cât și defensiv.

Un capitol pe care suedezii vor să-l transforme într-o armă strategică sub coordonarea lui Georgson.

Andreas Georgson FOTO Imago

„Unul dintre cei mai buni din lume la faze fixe”

Contribuția acestuia a făcut parte din parcursul care a dus Suedia la calificarea la Mondialul din 2026.

În martie, înaintea barajului pentru Mondial cu Ucraina, suedezii îl prezentau pe Andreas Georgson drept „unul dintre cei mai buni din lume” în specialitatea sa.

„Andreas este unul dintre cei mai buni din întreaga lume în ceea ce face. Putem învăța multe de la el”, spunea internaționalul Hugo Larsson.

Radu Drăgușin îi cunoaște metodele lui Georgson din perioada Tottenham

Radu Drăgușin, care a plecat în această vară de la Tottenham la Fiorentina, îi cunoaște foarte bine metodele și modul de lucru.

Iar oficialii lui Spurs sunt mulțumiți de impactul suedezului asupra fazelor fixe: „În sezonul trecut, am fost una dintre cele mai eficiente echipe din campionat la golurile marcate din faze fixe, iar defensiv am stat și mai bine: doar o echipă a primit mai puține goluri din faze fixe”.

Andreas Georgson: „Fazele fixe nu mă atrăgeau”

Paradoxal, Andreas Georgson spune că nu a fost atras de la început de această specializare.

„Sincer, fazele fixe nu mă atrăgeau!”, a povestit suedezul într-un interviu acordat site-ului lui Tottenham.

A început să se specializeze la acest capitol la Brentford, unde a colaborat cu Thomas Frank. A descoperit treptat cât de mult poate fi câștigat dintr-o zonă care, în trecut, era tratată adesea ca o parte secundară a antrenamentului.

La Brentford, efectul a fost rapid. Georgson a preluat responsabilitatea într-un moment în care echipa avea un singur gol din faze fixe în primele 16 meciuri. În următoarele 34 de partide, Brentford a marcat 16 goluri din astfel de situații.

Mikel Arteta l-a adus la Arsenal, iar Erik ten Hag la Manchester United

De acolo, cariera sa a accelerat: Arsenal, Southampton, Manchester United și Tottenham.

Jason Wilcox, cel care îl descria drept omul care „mănâncă, doarme și respiră faze fixe”, l-a recomandat la United.

La Arsenal, sub comanda lui Mikel Arteta responsabilitățile sale includeau fazele fixe ofensive și defensive, dar și auturile.

La Manchester United a fost adus de Erik ten Hag, în iulie 2024, tot ca specialist în acest domeniu.

Repetiția, cheia lui Georgson

Georgson nu vorbește despre fazele fixe ca despre o colecție de „scheme secrete”.

Pentru el, cheia este repetiția: „Cred că nu este atât de mult vorba despre scheme speciale, menite să surprindă, ci despre îmbunătățirea treptată a unui set de principii și rutine, nu din inventarea permanentă a unor execuții-surpriză”.

Andreas Georgson spune că preferă să lucreze în mod special faze care apar frecvent în joc, precum cornerele, în detrimentul unor lovituri libere foarte elaborate care apar rar într-un meci.

„Antrenamentele pentru faze fixe sunt foarte plictisitoare”

Poziționarea, alergarea, blocajul, sincronizarea și zona în care trebuie atacată mingea trebuie exersate până când jucătorii nu mai trebuie să se gândească la ele, explică specialistul suedez.

Dar există și o problemă. Georgson spunea că antrenamentele detaliate pentru fazele fixe sunt „foarte plictisitoare” și că antrenorul trebuie să fie, într-un fel, „un salesman”: să-i convingă pe fotbaliști că timpul investit în aceste exerciții le va aduce ceva în meci.

Suedia exersează faze fixe defensive la încălzire

La naționala Suediei, Georgson a introdus inclusiv o rutină neobișnuită: în timpul încălzirii de dinaintea meciurilor, jucătorii exersează aproximativ un minut și jumătate faze fixe defensive.

Motivul nu este doar tactic. Georgson spune că este o „declanșare psihologică”: jucătorii trebuie să intre în meci cu senzația că vor urma dueluri, mingi în careu, lovituri de cap și contact.

„Pentru fazele fixe contează mult inima, lupta și disponibilitatea de a primi câte o lovitură”, este filosofia lui Andreas Georgson.

Experimentul i-a surprins chiar și pe specialiștii suedezi. Fostul internațional Glenn Stromberg a spus că, deși a urmărit numeroase turnee, nu mai văzuse o echipă să facă acest lucru în timpul încălzirii.

Georgson minimalizează însă propria inovație: spune că durează doar 90 de secunde și că este „o chestie foarte marginală”. Mai important este rezultatul general.

Andreas Georgson și selecționerul Graham Potter FOTO Imago

Andreas Georgson a fost numit antrenor secund, dar își păstrează responsabilitatea pentru fazele fixe

Presa din Suedia a remarcat că naționala pregătită de Graham Potter a devenit puternică la fazele fixe de când Andreas Georgson a preluat această responsabilitate.

Iar la Mondialul din 2026 el a lucrat inclusiv individual cu jucătorii și a pregătit în detaliu meciurile.

În august, federația suedeză i-a extins atribuțiile și l-a numit antrenor secund pe Andreas Georgson, cu un contract valabil până la EURO 2028. El își păstrează responsabilitatea pentru fazele fixe.

A fost antrenor principal la Lillestrom și la Malmo

Georgson a fost o perioadă scurtă și antrenor principal, la Lillestrom (2023-2024) și, temporar, la Malmo (2022). Ca fotbalist a jucat în ligiile inferioare din Suedia.

Primul său loc de muncă full-time în fotbal a îmbinat sportul cu educația, fiind antrenor școlar și profesor de sprijin.

Misiunea lui era să ghideze elevii cu probleme la engleză și matematică, asigurându-se că termină școala în paralel cu antrenamentele.

Georgson consideră că această etapă i-a format stilul de coaching, învățându-l că nu poți ajuta pe cineva până nu construiești mai întâi o legătură umană reală.

Programul României în Liga Națiunilor: „dublă” cu Suedia în 10 zile

Promovată în Liga B, România se află în grupa B4 alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Spre deosebire de edițiile precedente, calendarul din acest an comprimă primele patru etape în două ferestre internaționale consecutive. Acestea se vor disputa între 24 septembrie și 6 octombrie, în timp ce ultimele două meciuri sunt programate în noiembrie.

Un detaliu inedit: România va întâlni Suedia de două ori în doar 10 zile: pe 25 septembrie, la Stockholm, și pe 5 octombrie, pe Arena Națională.

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina, Suedia - ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport