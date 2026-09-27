Tragedie în lumea boxului VIDEO. S-a prăbușit în ring și a murit la 26 de ani. Totul părea să meargă bine după operație

- Arturo „Lobito” Torres, boxer mexican, a murit la doar 26 de ani, după ce a suferit o intervenție chirugicală la creier, în urma ultimului meci disputat.
Sportivul s-a aflat în comă indusă timp de aproape o săptămână de la duelul pierdut, iar decesul a fost confirmat vineri.
Boxerul Arturo Torres a murit după KO-ul din ultimul meci disputat
Torres a luptat împotriva lui Gilberto Garcia pe 19 septembrie, cel din urmă câștigând prin KO tehnic în runda a șaptea.
Însă, după ce meciul a fost oprit de arbitru, mexicanul a rămas în ring, iar apoi s-a prăbușit, fiind nevoie de intervenția medicilor.
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A fost transportat de urgență la spital, unde a suferit o intervenție chirurgicală din cauza unui cheag de sânge la creier, fiind apoi plasat în comă indusă.
Ulterior, sportivul a decedat vineri, după ce starea sa generală s-a agravat, informează thesun.co.uk.
„În această seară, noi, cei de la Supreme Boxing, alături de întreaga comunitate a boxului, suntem în doliu în urma decesului lui Arturo Torres. Odihnește-te în pace”, a transmis Supreme Boxing, într-un comunicat.
Atenție! Imagini cu un puternic impact emoțional:
Declarațiile făcute de fratele lui Arturo Torres înainte de moartea acestuia
Duminica trecută, la scurt timp după intervenție, Angel Torres, fratele lui Arturo, transmitea că totul a decurs bine, iar boxerul ar urma să se recupereze treptat.
Însă, lucrurile s-au înrăutățit pe parcurs, iar corpul acestuia a cedat.
„A decurs bine, operația a fost un succes complet. Va rămâne adormit câteva zile, nu pentru că nu se poate trezi, ci pentru a-l împiedica să-și forțeze corpul să facă ceva și să se rănească în acest proces.
Avea convulsii în ring, a fost inconștient pe tot parcursul transportului, apoi l-au băgat în comă indusă, dar în acest moment starea lui este deja stabilă”, declara recent fratele sportivului.