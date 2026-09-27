Tragedie în lumea boxului VIDEO. S-a prăbușit în ring și a murit la 26 de ani. Totul părea să meargă bine după operație

Arturo „Lobito” Torres, boxer mexican, a murit la doar 26 de ani, după ce a suferit o intervenție chirugicală la creier, în urma ultimului meci disputat.

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Sportivul s-a aflat în comă indusă timp de aproape o săptămână de la duelul pierdut, iar decesul a fost confirmat vineri.

Boxerul Arturo Torres a murit după KO-ul din ultimul meci disputat

Torres a luptat împotriva lui Gilberto Garcia pe 19 septembrie, cel din urmă câștigând prin KO tehnic în runda a șaptea.

Însă, după ce meciul a fost oprit de arbitru, mexicanul a rămas în ring, iar apoi s-a prăbușit, fiind nevoie de intervenția medicilor.

A fost transportat de urgență la spital, unde a suferit o intervenție chirurgicală din cauza unui cheag de sânge la creier, fiind apoi plasat în comă indusă.

Ulterior, sportivul a decedat vineri, după ce starea sa generală s-a agravat, informează thesun.co.uk.

„În această seară, noi, cei de la Supreme Boxing, alături de întreaga comunitate a boxului, suntem în doliu în urma decesului lui Arturo Torres. Odihnește-te în pace”, a transmis Supreme Boxing, într-un comunicat.

Atenție! Imagini cu un puternic impact emoțional:

Drama en el ring cuando Arturo "Lobito" Torres se desmaya después de que su esquina paró la pelea vs "Torito" Garcia. Ángel, hermano de "Lobito" indicó que el boxeador fue operado con éxito, permanece sedado, que ellos cubren todos los gastos pero sin culpar a promotora ni réferi pic.twitter.com/4wPDXAxR1x — Óscar Mota Aldrete (@mota_sports) September 24, 2026

Declarațiile făcute de fratele lui Arturo Torres înainte de moartea acestuia

Duminica trecută, la scurt timp după intervenție, Angel Torres, fratele lui Arturo, transmitea că totul a decurs bine, iar boxerul ar urma să se recupereze treptat.

Însă, lucrurile s-au înrăutățit pe parcurs, iar corpul acestuia a cedat.

„A decurs bine, operația a fost un succes complet. Va rămâne adormit câteva zile, nu pentru că nu se poate trezi, ci pentru a-l împiedica să-și forțeze corpul să facă ceva și să se rănească în acest proces.

Avea convulsii în ring, a fost inconștient pe tot parcursul transportului, apoi l-au băgat în comă indusă, dar în acest moment starea lui este deja stabilă”, declara recent fratele sportivului.

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