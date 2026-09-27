Tragedie în lumea boxului VIDEO. S-a prăbușit în ring și a murit la 26 de ani. Totul părea să meargă bine după operație +10 foto
Arturo Torres. Foto: captură video X/Oscar Mota Aldrete
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Tragedie în lumea boxului VIDEO. S-a prăbușit în ring și a murit la 26 de ani. Totul părea să meargă bine după operație

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 11:49
alt-text Actualizat: 27.09.2026, ora 11:49
  • Arturo „Lobito” Torres, boxer mexican, a murit la doar 26 de ani, după ce a suferit o intervenție chirugicală la creier, în urma ultimului meci disputat.
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Sportivul s-a aflat în comă indusă timp de aproape o săptămână de la duelul pierdut, iar decesul a fost confirmat vineri.

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Boxerul Arturo Torres a murit după KO-ul din ultimul meci disputat

Torres a luptat împotriva lui Gilberto Garcia pe 19 septembrie, cel din urmă câștigând prin KO tehnic în runda a șaptea.

Însă, după ce meciul a fost oprit de arbitru, mexicanul a rămas în ring, iar apoi s-a prăbușit, fiind nevoie de intervenția medicilor.

Momentul în care boxerul Arturo Torres s-a prăbușit în ring / foto: capturi video X/Oscar Mota Aldrete
Momentul în care boxerul Arturo Torres s-a prăbușit în ring / foto: capturi video X/Oscar Mota Aldrete

Galerie foto (10 imagini)

Momentul în care boxerul Arturo Torres s-a prăbușit în ring / foto: capturi video X/Oscar Mota Aldrete Momentul în care boxerul Arturo Torres s-a prăbușit în ring / foto: capturi video X/Oscar Mota Aldrete Momentul în care boxerul Arturo Torres s-a prăbușit în ring / foto: capturi video X/Oscar Mota Aldrete Momentul în care boxerul Arturo Torres s-a prăbușit în ring / foto: capturi video X/Oscar Mota Aldrete Momentul în care boxerul Arturo Torres s-a prăbușit în ring / foto: capturi video X/Oscar Mota Aldrete
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A fost transportat de urgență la spital, unde a suferit o intervenție chirurgicală din cauza unui cheag de sânge la creier, fiind apoi plasat în comă indusă.

Ulterior, sportivul a decedat vineri, după ce starea sa generală s-a agravat, informează thesun.co.uk.

„În această seară, noi, cei de la Supreme Boxing, alături de întreaga comunitate a boxului, suntem în doliu în urma decesului lui Arturo Torres. Odihnește-te în pace”, a transmis Supreme Boxing, într-un comunicat.

Atenție! Imagini cu un puternic impact emoțional:

Declarațiile făcute de fratele lui Arturo Torres înainte de moartea acestuia

Duminica trecută, la scurt timp după intervenție, Angel Torres, fratele lui Arturo, transmitea că totul a decurs bine, iar boxerul ar urma să se recupereze treptat.

Însă, lucrurile s-au înrăutățit pe parcurs, iar corpul acestuia a cedat.

„A decurs bine, operația a fost un succes complet. Va rămâne adormit câteva zile, nu pentru că nu se poate trezi, ci pentru a-l împiedica să-și forțeze corpul să facă ceva și să se rănească în acest proces.

Avea convulsii în ring, a fost inconștient pe tot parcursul transportului, apoi l-au băgat în comă indusă, dar în acest moment starea lui este deja stabilă”, declara recent fratele sportivului.

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