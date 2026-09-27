„A fost și dobândă” FCSB a plătit și a scăpat de problema neașteptată +20 foto
Mihai Stoica
Superliga

„A fost și dobândă” FCSB a plătit și a scăpat de problema neașteptată

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 10:17
alt-text Actualizat: 27.09.2026, ora 10:17
  • Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a explicat că roș-albaștrii au plătit datoria către William Baeten (29 de ani) și au scăpat de interdicția la transferuri primită din partea FIFA.
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Clubul patronat de Gigi Becali a fost sancționat de forul internațional, după ce jucătorul belgian a făcut o reclamație împotriva fostei sale echipe, privind o sumă de bani restantă.

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Mihai Stoica: „S-a achitat suma de 51.250 de euro. A fost și dobândă”

Acum, la câteva zile distanță, oficialul de la FCSB a explicat situația contractuală dintre cele două părți și a transmis că suma fost trimisă în contul lui Baeten.

S-a achitat suma de 51.250 de euro. A fost și dobândă. S-a ajuns la asta pentru că avea niște clauze. Ca să ajungă la suma asta, trebuia să îndeplinească niște clauze pe care nu le-a îndeplinit.

Cu toate astea, FIFA a decis să plătim. Clauza era în funcție de număr de meciuri. Nu avea numărul de meciuri, dar a decis FIFA. Ne-am apărat.

El termina în vară contractul (n.r. - în vara anului 2025). În iarnă, mai aveam să-i plătim 100.000 de euro, îi plăteam lunar până ajungeam la 100.000 (n.r.- salariile până la finalul contractului).

Mi-a zis Gigi: «Bă, vorbește cu el să meargă la Slobozia, îi dăm noi toți banii și îi dau și ei câte 5.000 pe lună». I-am zis: «Nu cred că o să vrea». Și el a zis: «Cred că ești nebun. Cum adică să nu vrea? Nu vrea să ia 30.000 de euro în plus și să ia banii de la noi toți odată?». A fost opțiunea lui.

El nu era pe listă, doar se antrena cu noi. Erau 30.000 în plus și juca. El venea de nicăieri, săracul. Dar, a dat golul care a dus echipa în Conference”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1, potrivit gsp.ro.

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Baeten a jucat pentru FCSB în 18 meciuri, reușind să înscrie un singur gol în partida cu Maccabi Tel-Aviv, scor 1-0, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

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