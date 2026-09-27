Hagi a ieșit la atac! „Știu de pe ce loc am preluat naționala! Nici nu-l pomenesc”. Cum arăta clasamentul atunci și unde e România acum

Gică Hagi (61 de ani) a avut un discurs ferm înaintea meciului cu Bosnia, în legătură cu punctul de unde a preluat naționala și locul în care vrea să ajungă pe termen lung.

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Selecționerul este încrezător în planul său și în capacitatea jucătorilor, refuzând să discute despre cum se situau „tricolorii” la preluarea mandatului său, punând accent pe rezultatele pe care vrea să le obțină.

Gică Hagi: „Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Nu vreau nici măcar să pomenesc”

„Unul dintre cele mai importante lucruri, și chiar am declarat după meciul cu Turcia, este că România trebuie să construiască o mentalitate de campion.

Și îmi asum lucrul acesta. E lucrul cel mai greu, dar trebuie să-l fac. Ca să fii campion, trebuie să ai încredere în ceea ce faci și să ai curaj.

Strategia mea de când m-am făcut antrenor a fost una singură: să devin cel mai bun. Nu m-am născut cel mai bun, dar încerc să devin. Trebuie să am jucători care cred în lucrul ăsta.

Nu suntem cei mai buni în momentul de față. Și nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Nu vreau nici măcar să pomenesc, nici nu l-am pomenit. Doar v-am zis așa, că știu de unde am preluat echipa, știu care e locul și știu că avem foarte multă muncă de făcut.

E obligația mea s-o fac. Lucrez pentru România și vreau să creez o echipă competitivă și care să aibă nivel. Și asta înseamnă să câștige meciurile și să meargă la Campionate Europene și Mondiale.

Și al doilea lucru: încredere. Totul ține de încredere. Cu toții, și noi, și suporterii. Trebuie să avem încredere unii în alții”, a spus Gică Hagi, la conferință.

România a urcat 3 locuri sub conducerea lui Gică Hagi

La momentul în care Hagi a fost numit selecționer, în aprilie 2026, naționala ocupa locul 56 în ierarhia FIFA, cu 1451.16 de puncte. România ratase calificarea la CM 2026.

Acum, prima reprezentativă se află pe poziția 53 în clasamentul general al naționalelor, cu 1449.39 de puncte.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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