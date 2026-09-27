România, din nou în atenția UEFA? Fani reținuți după meciul cu Suedia:  „Distrugeri cum n-am mai văzut de ceva vreme” +56 foto
Suporteri români la meciul cu Suedia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Liga Națiunilor

România, din nou în atenția UEFA? Fani reținuți după meciul cu Suedia: „Distrugeri cum n-am mai văzut de ceva vreme”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 11:27
alt-text Actualizat: 27.09.2026, ora 11:28
  • Suedia - România 2-1. Gazdele anunță că meciul din Liga Națiunilor a fost urmat de mai multe incidente în sectorul rezervat suporterilor români de la Strawberry Arena.
  • Cinci persoane au fost reținute. Detalii, în rândurile de mai jos.
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Aproximativ 1.500 de suporteri români au asistat la prima partidă oficială din noul mandat al lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a naționalei României.

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Suedia - România 2-1: „Distrugere la un nivel pe care nu l-am mai văzut de ceva vreme”

Martin Fredman, șeful departamentului de securitate al Federației Suedeze de Fotbal, spune că amploarea pagubelor este una pe care oficialii scandinavi nu au mai întâlnit-o de ceva timp.

„Avem distrugeri în sectorul românesc și analizăm amploarea acestora. Este vorba despre un anumit număr de scaune. Înlocuirea fiecăruia costă 2.000 de coroane (n.r. aproximativ 935 de lei), iar apoi trebuie montate.

Arena calculează numărul și costurile. Când vom avea toate datele, voi depune plângere la poliție. A fost distrugere la un nivel pe care nu l-am mai văzut de ceva vreme”, a declarat Fredman, potrivit aftonbladet.se.

Costurile pentru pagubele produse în sectorul român vor fi calculate de reprezentanții stadionului din Solna și transmise Federației Române de Fotbal.

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Materiale pirotehnice și instigare la ură. Cinci persoane, reținute după Suedia - România 2-1

Patru persoane au fost reținute după încheierea partidei. Potrivit lui Fredman, imaginile camerelor de supraveghere au permis identificarea celor implicați.

„Am avut personal foarte bun la fața locului și imagini de supraveghere de calitate, în care avem surprinse mai multe persoane înainte să își pună măștile.

Din acest motiv am ales să nu intervenim în timpul meciului, însă am reținut patru persoane după partidă. Una a introdus materialele pirotehnice, iar trei le-au folosit”.

În ceea ce privește folosirea materialelor pirotehnice, cazul ar putea ajunge la Comisia de Disciplină a UEFA, care poate decide eventuale sancțiuni.

Fiecare element costă. Vom vedea ce va raporta UEFA comisiei sale disciplinare și ce sancțiuni va aplica. Dar totul s-a întâmplat în sectorul lor și au fost suporterii lor. Martin Fredman, șeful departamentului de securitate al Federației Suedeze de Fotbal

Oficialul suedez a adăugat: „Avem, de asemenea, o persoană reținută pentru incitare la ură împotriva unui grup de persoane.

Este pe film ceea ce s-a întâmplat și, pe baza acestui lucru, s-a luat decizia de a reține persoana. Nu a fost ceva îndreptat împotriva unei persoane sau a unui jucător anume”.

VIDEO: Torțele aprinse de fanii români în meciul cu Suedia

Naționala României urmează să dispute următorul meci oficial de pe teren propriu, cu Bosnia și Herțegovina, fără spectatori.

Sancțiunea este una rămasă din precedentul ciclu al Ligii Națiunilor și are legătură cu incidentele de la meciul România - Kosovo din 15 noiembrie 2024, partidă abandonată înainte de fluierul final după ce jucătorii kosovari au părăsit terenul.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1 (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională, București)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională, București)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională, București)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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