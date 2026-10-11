Becali a pus piciorul în prag Le-a decis viitorul lui Alin Stoica și Lucian Filip: „Hotărârile le iau eu!”

Gigi Becali (68 de ani) le-a decis soarta lui Alin Stoica și Lucian Filip, secunzii lui Laurențiu Reghecampf.

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Sătul până peste cap de scandalul izbucnit între Gheorghe Mustață și Mihai Stoica, patronul de la FCSB a decis să pună piciorul în prag.

Gigi Becali: „Hotărârile le iau eu! Alin Stoica și Lucian Filip rămân la FCSB!”

„Conflict între Mustață și Meme nu are cum să fie. Înțelegi? Așa probabil crede el. Mustață are treaba lui, Meme are treaba lui. Înțelegi?

Dar nu știu ce conflict este. Eu vreau să atrag galeria și o iubesc și o respect galeria, pentru că fac ceea ce fac și merită”, a declarat Becali în primă fază citat de fanatik.ro.

Ulterior patronul de la FCSB a anunțat că Alin Stoica și Lucian Filip vor rămâne la echipă.

„Alin Stoica rămâne în club. Îți spun de ce rămâne în club. Nu că zice MM sau nu că… Nu l-am găsit cu nimic! Să zicem că îi găseam un nod în papură.

Dar l-am întrebat pe Reghe și mi-a zis: «Bă patroane, am nevoie de el la echipa mare!» Zic: «Păi, ce?»…

Reghe: «Păi, are de făcut, lucrează. Am nevoie de oameni care să lucreze, nu pot să le fac eu pe toate».

Atunci, Mustață să fie sănătos, înțelegi? Nu putem să facem noi poftele lui Mustață! Eu înțeleg că iubește clubul, dar numai că nu se întâmplă ceea ce vrea el. Hotărârile le iau eu. O să plece de acolo vreo două persoane, dar nu Stoica. Filip niciodată în viața vieților. Cu el am câștigat bani!” , a concluzionat Becali.

De unde a pornit scandalul dintre Gheorghe Mustață și Mihai Stoica

liderul peluzei le-a cerut demisia lui Alin Stoica și Lucian Filip, antrenori secunzi la FCSB, pe motiv că au favorizat anumiți copii în funcție de interese proprii și au renunțat la alți jucători de perspectivă.

MM Stoica a intervenit și a solicitat dovezi concrete în acest caz pentru a putea lua măsuri. De asemenea, i-a luat apărarea lui Alin Stoica.

Ulterior, Mustață a declarat că probele au ajuns deja la Gigi Becali și i-a cerut lui Mihai Stoica să plece dacă totul se adeverește.

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