„Am fost ținut 4 zile în comă indusă” Poveste răvășitoare la US Open:  „Aveam o șansă de supraviețuire de 5%”

Sebastian Gorzny (22 de ani, #731 ATP), jucător calificat în turul 2 la US Open, are o poveste de viață impresionantă.

Înainte de meciul cu Daniil Medvedev (30 de ani, #8 ATP), americanul a dezvăluit că a trecut printr-o experiență medicală aproape fatală.

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În iunie 2026, Gorzny a câștigat „USTA American Collegiate Player Wildcard Playoff”, asigurându-și astfel un loc în tabloul principal de la Flushing Meadows.

În runda inaugurală, a salvat 5 mingi de meci și l-a învins după patru ore de joc pe belgianul Raphael Collignon (24 de ani, #38 ATP), scor 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(9).

Povestea impresionantă a lui Sebastian Gorzny: „Medicii mi-au spus că aveam o șansă de supraviețuire de 5%”

În 2019, când Gorzny avea 15 ani și se afla în Michigan pentru Campionatul Național USTA la categoria sub 16 ani, acesta s-a îmbolnăvit brusc în timpul nopții.

„Medicii nu sunt siguri ce a fost de fapt, dar presupun că o înțepătură de țânțar a dus la un fel de infecție cerebrală: meningită, encefalită.

Așa că am avut o criză. Tatăl meu s-a trezit la ora 2 dimineața, din fericire, a chemat ambulanța și am fost dus la spital. Am fost ținut în comă indusă timp de patru zile.

Mi-au spus că aveam o șansă de supraviețuire de 5%. Urma să-mi scoată tuburile și fie aș fi respirat, fie nu. Din fericire, m-am recuperat complet. Mulțumesc echipei de la spitalul respectiv”, a declarat Gorzny pentru atptour.com.

Sebastian Gorzny și-a continuat cariera în tenis, iar în 2022 a câștigat proba de dublu a juniorilor la Wimbledon, alături de Alex Michelsen. De asemenea, a ajuns pe locul 2 în clasamentul universitar american și a fost numit Jucătorul Senior al Anului 2026 la nivel național.

Pentru mine, a fost ca un somn lung. Pur și simplu am adormit, apoi m-am trezit și nu-mi amintesc nimic. Dar știu cât de traumatizată a fost familia mea văzându-mă acolo, fără să știe dacă o să mă mai trezesc. Cu siguranță te face să te simți recunoscător și să apreciezi pe toți cei din jurul tău, pe toți cei care te susțin. Sebastian Gorzny, locul 731 mondial

Duel cu un fost lider ATP la US Open

Aflat la prima prezență la un turneu de Grand Slam, Gorzny îl va întâlni pe Daniil Medvedev în turul 2 de la US Open. Rusul a ocupat prima poziție a clasamentului mondial în februarie 2022.

Meciul va avea loc miercuri, de la 18:00 (ora României), pe stadionul „Louis Armstrong”.

„Nu m-am gândit prea mult la asta, dar m-am antrenat cu Ben pe stadionul «Arthur Ashe» acum câteva zile. A fost o experiență grozavă.

Așa că vom vedea unde ne vor repartiza (n.r. - încă nu știa unde va avea loc meciul), dar sunt sigur că va fi o experiență plăcută, indiferent de situație”.

33.305 de dolari câștigase Sebastian Gorzny din tenis înainte de US Open. Prin prezența în turul 2 și-a asigurat un premiu de 190.000 de dolari

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