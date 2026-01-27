Cătălin Tolontan Boicotul Mondialului?
Opinii

Cătălin Tolontan Boicotul Mondialului?

alt-text Cătălin Tolontan
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 18:06
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 18:10
  • Omul sinonim cu elita corupției din fotbal, Sepp Blatter, a spus că fanii ar trebui să nu călătorească în SUA la Cupa Mondială din iunie, din cauza pericolelor stârnite de administrația Trump. Indiferent ce părere avem despre Trump, insolența lui Blatter este epocală.

Americanii au calculat să vor fi gazde pentru aproximativ 5 milioane de fani din străinătate. Atâți oameni sunt așteptați de afară în Statele Unite, vreme de trei săptămâni, pe perioada Campionatului Mondial de fotbal. SUA și FIFA au cheltuit 1 miliard de dolari, împreună, pentru siguranța competiției, scrie ziarul britanic The Independent.

Ce te faci dacă apare o dronă deasupra mulțimii?

În locuri unde se strâng multe zeci de mii de oameni, se pot întâmpla multe. Organizatorii susțin că au pregătit sisteme anti drone, pentru că acesta este un stres principal: ce te faci dacă apare o dronă deasupra stadionului? Nu va ajunge acolo. Asta spun americanii.

Tot despre siguranță. Un expert citat de același ziar spune că noua generație de potențiali atentatori nu-și mai riscă pielea. Nu se apropie de stadion. E prea multă supraveghere video și digitală. Stau într-o cameră și de acolo încearcă să producă pagube cât mai mari.

Blatter se răzbună pe sat

Sepp Blatter Sepp Blatter
Sepp Blatter

Tot într-o cameră din alt continent a stat fostul șef al FIFA, Sepp Blatter, când a emis alerta de călătorie. Personajul condamnat la închisoare pentru că a delapidat banii fotbalului mondial plătește, probabil, ceva polițe fostei lui instituții, după ce FIFA a colaborat cu Parchetul elvețian în procesul care i-a adus condamnarea.

Iar actuala conducere, spre nervozitatea lui Blatter, este foarte strâns legată de Trump. FIFA i-a inventat președintelui SUA chiar un premiu, care a imitat Premiul Nobel pentru Pace cu tot atât succes cât am avut noi în copilărie, când am jucat mai bine decât Hagi, în visurile cu ochii deschiși.

Dar aici nu e vorba despre Trump. Ci despre altceva. „Se intensifică apelurile către echipele europene să boicoteze Cupa Mondială din 2026”, consemnează Deutsche Welle reacțiile recente. Blatter nici nu e enumerat aici, el e prea compromis pentru ca vreun guvern să se încurce cu el.

Politician danez: ultimul instrument din trusa de scule

Reacțiile contra CM 2026 au început, ușor de înțeles de ce, din Danemarca. Apoi, a venit UEFA. Forul conducător al fotbalului european, a organizat luni o întâlnire la care au participat mai mulți președinți ai federațiilor de fotbal, iar unul dintre subiectele principale a fost aplicarea de către Trump a unor tarife vamale de 10% asupra a opt țări europene în legătură cu Groenlanda, săptămâna trecută.

A devenit UEFA un birou de taxe și impozite la nivel european? Până la urmă, chiar și danezii au fost logici și rezervați în privința boicotului. Mogens Jensen, purtătorul de cuvânt al Social-democraților danezi pentru cultură, mass-media și sport, a declarat pentru DW că partidul său nu se pripește.

„Pentru partidul meu și pentru mine personal, opinia noastră în această privință este că boicotul este unul dintre ultimele instrumente din trusa de scule, pe care ar trebui să le folosească oricine”, a spus Jensen. El a adăugat că doar un eventual atac al SUA contra Groenlandei poate schimba discuția.

Unii dintre nemți sunt mai duri. Roderich Kiesewetter, membru al Partidului Creștin-Democrat al cancelarului Friedrich Merz, face parte din comisia pentru afaceri externe a Bundestagului și a declarat că pentru un boicot s-ar putea să nu fie necesară nici măcar o acțiune militară: „Dacă Trump își va pune în aplicare amenințările și declarațiile referitoare la Groenlanda și va declanșa un război comercial cu UE, mi-e greu să-mi imaginez că țările europene vor participa la Cupa Mondială”, a declarat politicianul german pentru ziarul Augsburg Allgemeine.

De ce merită să păstrăm fair-play-ul

Sportul și fotbalul au izbutit să cultive legătura cu fanii pentru că, așa cum spun chiar danezii, au luat măsuri extrasportive doar ca ultimă instanță. Sportul a izolat echipe sau țări doar când lumea era cu adevărat în camera de panică, de pildă când Rusia a atacat Ucraina.

În rest însă, alinierile politice fac rău nu doar Cupei Mondiale. Cum vine asta: dacă va crește taxele, nu mai venim în SUA. Și jucăm doar meciurile din Canada și din Mexic? Sau boicotăm toată competiția?

Cerința decenței și echilibrului depășește miza derulării firești a acestui Campionat Mondial din iunie. E nevoie de sport în viitor, ca punte, când restul vor fi arse sau diminuate până la dimensiunile unui fir de ață. Sportul a fost, mereu, acolo când a fost nevoie.

Cupa Mondiala din 2026 Cupa Mondiala din 2026
Cupa Mondiala din 2026

Discuțiile despre fotbal

La un moment dat, probabil că lumea se va așeza să comunice cu adevărat: Rusia cu Ucraina, SUA cu China, toți cu toți. Altfel, fiecare pensionar, din Chicago în Shanghai și din Tbilisi în Munchen, va avea câte o dronă cu care să-și atace vecinul despre care e convins, absolut convins că e dușmanul său existențial: i-a furat gogonelele din boxă. Ne ducem de râpă dacă nu vom discuta.

Iar când vor începe tratativele despre lucrurile care ne pot afecta pe toți, printre acestea fiind starea climatică a planetei sau folosirea rațională a AI, sportul poate fi una dintre potecile pe care să revenim unii către alții.

Povestea un specialist european care a asistat la acordul Minsk 2, de acum 10 ani, că echipele de negociatori rusească și ucraineană ajunseseră să se cunoască atât de bine încât mai ieșeau la o țigară împreună. Ce credeți că vorbeau în pauze? Nu politică și nici chestii grave, „de viață și de moarte”. Ci lucruri „mai importante ca viața și moartea”, cine a mai bătut pe cine la fotbal, asta vorbeau.

Din păcate, tratatul Minsk 2 nu a adus pacea. Europeanul își amintește asta cu regret. Ar mai fi fost nevoie de niște pauze de microbiști.

SUA BOICOT sepp blatter cm 2026 mondial
Știrile zilei din sport
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Diverse
18:10
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Citește mai mult
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Campionate
11:34
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Citește mai mult
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Campionate
12:35
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Superliga
13:02
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Citește mai mult
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Top stiri din sport
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 32 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share