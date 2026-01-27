Omul sinonim cu elita corupției din fotbal, Sepp Blatter, a spus că fanii ar trebui să nu călătorească în SUA la Cupa Mondială din iunie, din cauza pericolelor stârnite de administrația Trump. Indiferent ce părere avem despre Trump, insolența lui Blatter este epocală.

Americanii au calculat să vor fi gazde pentru aproximativ 5 milioane de fani din străinătate. Atâți oameni sunt așteptați de afară în Statele Unite, vreme de trei săptămâni, pe perioada Campionatului Mondial de fotbal. SUA și FIFA au cheltuit 1 miliard de dolari, împreună, pentru siguranța competiției, scrie ziarul britanic The Independent.

Ce te faci dacă apare o dronă deasupra mulțimii?

În locuri unde se strâng multe zeci de mii de oameni, se pot întâmpla multe. Organizatorii susțin că au pregătit sisteme anti drone, pentru că acesta este un stres principal: ce te faci dacă apare o dronă deasupra stadionului? Nu va ajunge acolo. Asta spun americanii.

Tot despre siguranță. Un expert citat de același ziar spune că noua generație de potențiali atentatori nu-și mai riscă pielea. Nu se apropie de stadion. E prea multă supraveghere video și digitală. Stau într-o cameră și de acolo încearcă să producă pagube cât mai mari.

Blatter se răzbună pe sat

Sepp Blatter

Tot într-o cameră din alt continent a stat fostul șef al FIFA, Sepp Blatter, când a emis alerta de călătorie. Personajul condamnat la închisoare pentru că a delapidat banii fotbalului mondial plătește, probabil, ceva polițe fostei lui instituții, după ce FIFA a colaborat cu Parchetul elvețian în procesul care i-a adus condamnarea.

Iar actuala conducere, spre nervozitatea lui Blatter, este foarte strâns legată de Trump. FIFA i-a inventat președintelui SUA chiar un premiu, care a imitat Premiul Nobel pentru Pace cu tot atât succes cât am avut noi în copilărie, când am jucat mai bine decât Hagi, în visurile cu ochii deschiși.

Dar aici nu e vorba despre Trump. Ci despre altceva. „Se intensifică apelurile către echipele europene să boicoteze Cupa Mondială din 2026”, consemnează Deutsche Welle reacțiile recente. Blatter nici nu e enumerat aici, el e prea compromis pentru ca vreun guvern să se încurce cu el.

Politician danez: ultimul instrument din trusa de scule

Reacțiile contra CM 2026 au început, ușor de înțeles de ce, din Danemarca. Apoi, a venit UEFA. Forul conducător al fotbalului european, a organizat luni o întâlnire la care au participat mai mulți președinți ai federațiilor de fotbal, iar unul dintre subiectele principale a fost aplicarea de către Trump a unor tarife vamale de 10% asupra a opt țări europene în legătură cu Groenlanda, săptămâna trecută.

A devenit UEFA un birou de taxe și impozite la nivel european? Până la urmă, chiar și danezii au fost logici și rezervați în privința boicotului. Mogens Jensen, purtătorul de cuvânt al Social-democraților danezi pentru cultură, mass-media și sport, a declarat pentru DW că partidul său nu se pripește.

„Pentru partidul meu și pentru mine personal, opinia noastră în această privință este că boicotul este unul dintre ultimele instrumente din trusa de scule, pe care ar trebui să le folosească oricine”, a spus Jensen. El a adăugat că doar un eventual atac al SUA contra Groenlandei poate schimba discuția.

Unii dintre nemți sunt mai duri. Roderich Kiesewetter, membru al Partidului Creștin-Democrat al cancelarului Friedrich Merz, face parte din comisia pentru afaceri externe a Bundestagului și a declarat că pentru un boicot s-ar putea să nu fie necesară nici măcar o acțiune militară: „Dacă Trump își va pune în aplicare amenințările și declarațiile referitoare la Groenlanda și va declanșa un război comercial cu UE, mi-e greu să-mi imaginez că țările europene vor participa la Cupa Mondială”, a declarat politicianul german pentru ziarul Augsburg Allgemeine.

De ce merită să păstrăm fair-play -ul

Sportul și fotbalul au izbutit să cultive legătura cu fanii pentru că, așa cum spun chiar danezii, au luat măsuri extrasportive doar ca ultimă instanță. Sportul a izolat echipe sau țări doar când lumea era cu adevărat în camera de panică, de pildă când Rusia a atacat Ucraina.

În rest însă, alinierile politice fac rău nu doar Cupei Mondiale. Cum vine asta: dacă va crește taxele, nu mai venim în SUA. Și jucăm doar meciurile din Canada și din Mexic? Sau boicotăm toată competiția?

Cerința decenței și echilibrului depășește miza derulării firești a acestui Campionat Mondial din iunie. E nevoie de sport în viitor, ca punte, când restul vor fi arse sau diminuate până la dimensiunile unui fir de ață. Sportul a fost, mereu, acolo când a fost nevoie.

Cupa Mondiala din 2026

Discuțiile despre fotbal

La un moment dat, probabil că lumea se va așeza să comunice cu adevărat: Rusia cu Ucraina, SUA cu China, toți cu toți. Altfel, fiecare pensionar, din Chicago în Shanghai și din Tbilisi în Munchen, va avea câte o dronă cu care să-și atace vecinul despre care e convins, absolut convins că e dușmanul său existențial: i-a furat gogonelele din boxă. Ne ducem de râpă dacă nu vom discuta.

Iar când vor începe tratativele despre lucrurile care ne pot afecta pe toți, printre acestea fiind starea climatică a planetei sau folosirea rațională a AI, sportul poate fi una dintre potecile pe care să revenim unii către alții.

Povestea un specialist european care a asistat la acordul Minsk 2, de acum 10 ani, că echipele de negociatori rusească și ucraineană ajunseseră să se cunoască atât de bine încât mai ieșeau la o țigară împreună. Ce credeți că vorbeau în pauze? Nu politică și nici chestii grave, „de viață și de moarte”. Ci lucruri „mai importante ca viața și moartea”, cine a mai bătut pe cine la fotbal, asta vorbeau.

Din păcate, tratatul Minsk 2 nu a adus pacea. Europeanul își amintește asta cu regret. Ar mai fi fost nevoie de niște pauze de microbiști.