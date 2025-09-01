Interviul lui Helmut Heimann cu Sepp Maier este o captivantă călătorie înapoi în timp. Înapoi în timp pentru a evalua prezentul

Probabil că din când în când avem nevoie să privim în trecut pentru a evalua mai bine prezentul.

Helmut Heimann e ziarist german de origine română și a lucrat 22 de ani pentru cotidianul Bild. Legenda Sepp Maier, subiectul interviului, nu ar trebui să aibă nevoie de prezentare.

Asta pentru pasionații de fotbal de o anumită vârstă. Pentru cei tineri e nevoie de câteva date. Campion mondial și european cu Germania, triplu câștigător al Cupei Campionilor cu Bayern. 3 titluri consecutive ale lui Bayern.

Până recent, Maier a fost deținătorul recordului prezențelor în meciurile oficiale la Bayern, record depășit acum de Thomas Muller.

Germanul Sepp Maier și cel mai dorit trofeu al fotbalului, Cupa Mondială: 7 iulie 1974, 2-1 cu Olanda, pe „Olympiastadion” din Munchen Foto: Imago

Eroi nu atât de perfecți

Considerat cel mai bun portar all-time al Germaniei, Sepp Maier a apărat poarta naționalei la celebra finală a Weltmeisterschaft 74, cu Olanda. Posibil cea mai bună națională a Germaniei din istorie contra probabil cea mai mare națională a Olandei dintotdeauna.

Portocala mecanică, imaginea-fetiș a fotbalului total imaginat de revoluționarul Rinus Michels pierdea, 1-2, în fața echipei pregătite de rigurosul Helmut Schon. Germania opunea axul Sepp Maier-Franz Beckenbauer-Gerd Muller strălucitoarei Olande cu Ruud Krol-Johan Neeskens-Johan Cruyff.

Era o vreme în care fotbalul spunea povești, propunea eroi mai puțin perfecți decât cei de azi și, ce să vezi, se juca pe mai puțini bani.

De la ură la admirație

Sepp Maier a apărat extraordinar în finală. Pentru că țineam fanatic cu olandezii, l-am detestat. Pe Gerd Muller, autorul golului victoriei nemților, l-am urât de-a binelea.

A fost nevoie să treacă ani mulți pentru ca ura copilărească să se transforme în admirație. În fond, Mannschaftul fusese echipa mai bună a finalei, iar olandezii mei hipioți plăteau prețul de a fi sărbătorit prea mult victoria cu Brazilia din semifinale.

Dar interviul lui Helmut Heimann cu Sepp Maier nu insistă pe acel meci legendar, ci pe lucruri despre care azi se vorbește prea puțin. Camaraderie, solidaritate, muncă, seriozitate.

Despre prietenie

Franz, Gerd și cu mine spuneam că vom juca până când nu vom mai putea alerga pe teren unul după celălalt, stând uniți pentru a ne putea sprijini reciproc. (...) Noi am fost începutul poveștii de succes a lui Bayern. Am muncit mult. Pe atunci, eram încă tineri și inteligenți, am crescut împreună uniți. Sepp Maier pentru GOLAZO.ro

Frumos și emoționant! Pe câți dintre fotbaliștii de azi i-ați auzit spunând ceva asemănător? Ce mare vedetă de acum vorbește cu astfel de emoție despre cei cu care și-a împărțit aventura tinereții?

Zicerile lui Sepp

Ajuns la 81 de ani, Sepp Maier mărturisește că nu crede în viața de apoi. Așa că ne îndeamnă să trăim cu intensitate, lucru pe care îl face și el.

Are umor și practică autoironia, lucruri de asemenea rare în zilele noastre. Și nu doar printre fotbaliști. Există o serie întreagă de ziceri marca Sepp Maier, favorita mea fiind „Un portar trebuie să rămână calm. Dar să fie atent să nu adoarmă cât rămâne calm”.

Recunoaște senin că nu a fost un maestru al penalty-urilor apărate, glumește suspectându-se de insanitate mintală, ținând cont de numărul plonjoanelor din carieră.

Acolo, în legendă

Sepp Maier este un personaj de descoperit, nu o legendă prăfuită. Tehnologia ne ajută să îl recuperăm, dacă suntem pasionați.

Imaginile cu Maier apărând sunt, pentru microbiștii dedicați, sinonime cu descifrarea papirusurilor egiptene de către Champollion.

Acolo, în filmul vechi de 50 de ani, Sepp continuă să-i trimită mingea lui Beckenbauer, care mai departe i-o pasează lui Gerd Muller. Și apără șuturile lui Neeskens, Rep și Cruyff.

Sigur că Vini, Kylian și Lamine joacă de trei ori mai repede decât Gerd și cei doi Johani, iar Courtois are joc de picior la care Sepp nici nu visa. Dar parfumul poveștii rămâne.