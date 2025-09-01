O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Sepp Maier are 81 de ani, fiind considerat cel mai valoros goalkeeper al Germaniei. Campion mondial și european cu naționala, a cucerit trei Cupe ale Campionilor în serie cu Bayern.

Își amintește faimosul amical România - Germania 5-1, nu uită prima vizită la București, apreciază „cea mai valoroasă echipă din Blocul Estic”, întreabă dacă o poveste e adevărată și e surprins de fanii săi din Banat.

Ce spune despre axa Maier-Beckenbauer-Gerd Muller, despre recordurile lui, călătoriile și marea sa pasiune.

Sepp Maier, 81 de ani, e o legendă a fotbalului, unul dintre cei mai mari portari din toate timpurile.

Germanul a jucat pentru Bayern Munchen două decenii, între 1959 și 1979, 17 ani numai la prima echipă. Singurul club al carierei.

95 de selecții a avut Maier la naționala RFG (1966-1979), cu care a participat la patru Mondiale și două Europene

Sepp Maier, portarul secolulului în Germania, cucerind cele mai valoroase trofee

A câștigat aproape tot ce se poate câștiga:

Campionatul Mondial (1974).

It's a day for toasting #WorldCup goalkeeping greats 🧤🏆🤩



🇩🇪@DFB_Team_EN legend Sepp Maier, a champion in 1974, also celebrates his birthday today 🎂



Alles Gute zum Geburtstag, Sepp! pic.twitter.com/L2DORmvfS1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 28, 2019

Campionatul European (1972).

Cupa Campionilor Europeni (1974, 1975, 1976).

Cupa Cupelor (1967).

Cupa Intercontinentală (1976).

Bundesliga (4 titluri, primul în 1969, ultimul în 1974).

Cupa Germaniei (4).

15 trofee a cucerit Maier de-a lungul carierei cu Bayern și reprezentativa RFG

Ales de trei ori fotbalistul german al anului, a fost numit goalkeeperul secolului în Germania în 1998.

Ca primul antrenor național de portari, a câștigat CM 1990 și CE 1996.

A participat în total (jucător-antrenor) la 14 turnee finale, opt Mondiale și șase Europene, cifră neatinsă nici de Franz Beckenbauer.

Sepp Maier: „Eu ar fi trebuit să stau în poartă la 1-5 cu România, nu Kahn”. Avea 60 de ani

Bătrânul Sepp a acceptat un interviu la telefon pentru GOLAZO.ro după ce se întorsese cu soția sa Monika la Hohenlinden, lângă Munchen, din Tirolul de Sud (Italia), unde cei doi au un apartament de vacanță.

Domnule Maier, vă amintiți de meciurile din România cu Bayern și cu naționala?

Am vizitat România prima dată în 1960, cu tineretul Germaniei, la 16 ani. Am terminat pe locul trei la turneul UEFA de la București, de Paște.

Nu voi uita amicalul din 2004 cu naționala germană, tot la București, pe care l-am pierdut, 1-5 Sepp Maier, legendă a Germaniei

Atunci erați antrenorul portarilor Germaniei și intrați în poartă după ultima ședință de pregătire. Jurnaliștii români au fost uimiți să vă vadă, la 60 de ani, parând șuturile lui Lahm, Hamann, Bobic și Kuranyi.

(râde) Am apărat mai bine decât Oliver Kahn a doua zi. Eu ar fi trebuit să stau în poartă în acel meci.

2004. Sepp, antrenorul de portari, și Oliver Kahn, goalkeeperul naționalei Germaniei Foto: Imago

„Pe vremea mea, România era cea mai valoroasă echipă a Blocului Estic”

Vă amintiți de un jucător sau antrenor român?

Nu, dar îmi amintesc o poveste controversată despre portarul căruia oamenii lui Ceaușescu i-au rupt brațul pentru că a refuzat să-i dea fiului dictatorului Mercedesul pe care l-a primit după ce câștigase Cupa Campionilor Europeni. E adevărat?

Nu, am scris despre acest lucru în cartea mea cu sportivii șvabi dunăreni de top. Helmut Duckadam mi-a spus că acel zvon era fals. Apropo de Duckadam, dumneavoastră ați fost marele lui idol. Când era copil, întotdeauna voia să fie Sepp Maier în poartă. Ce părere aveți despre fotbalul românesc?

Mereu trebuia să fiu atent împotriva românilor. Pe vremea mea, erau foarte puternici, cu o tehnică bună. Cea mai valoroasă echipă a Blocului Estic, cu suporteri fanatici.

8 aprilie 1970: duel Dumitrache - Maier (în stânga, Overath), la RFG - România 1-1, amical la Stuttgart înaintea Mondialului din Mexic Foto: Imago

Ați simțit asta?

Am avut mulți fani în Banat, de unde am primit numeroase cereri de autografe. Am fost plăcut surprins de acest lucru.

Sunt șvab din Banat și știu că erați foarte popular acolo. Mulți aveau afișul cu Sepp Maier pe perete, acasă. Ați fost vreodată în vizită în Banat sau în altă parte a României?

Încă nu.

„Nu mi-e frică de moarte, mi-e frică doar de soția mea”

În urmă cu exact 60 de ani, ați promovat cu Bayern în Bundesliga. Cum evaluați acea performanță?

Atât de mult a trecut? Trebuia să existe un început undeva. Noi am fost începutul poveștii de succes a lui Bayern. Fără promovare, toate aceste titluri nu ar fi fost posibile. Am muncit mult. Pe atunci, eram încă tineri și inteligenți, am crescut împreună uniți. Și, după promovare, echipa a fost tot mai bună.

A club legend turns 8️⃣1️⃣ today!🎈



Happy birthday to the one and only, Sepp Maier 🐱🎉 pic.twitter.com/B0EnL8TlTZ — FC Bayern (@FCBayernEN) February 28, 2025

Vă întâlniți cu colegii cu care ați promovat atunci?

Da, când apare o sărbătoare.

S-au stins nouă dintre cei 19 jucători, aproape jumătate din acel lot. Vă e frică de moarte?

(râde iar). Mi-e frică doar de soția mea, de nimeni altcineva. Moartea vine, toată lumea trebuie să o aștepte.

Sepp Maier s-a născut pe 28 februarie 1944, la Metten, în Bavaria. Are 81 de ani Foto: Imago

Credeți în viață după moarte?

Nu, atunci se termină. Tocmai de aceea trebuie să trăiești viața la maximum acum.

Sepp Maier: „Am fost un călător în jurul lumii”. Și „sunt un fanatic al golfului”

Ați fost la aniversarea celor 125 de ani ai lui Bayern, pe 26 februarie?

Nu, am călătorit la Capul Nord (n.r. în nordul Norvegiei, o populară atracție turistică), ne-am sărbătorit ziua de naștere acolo, dar nu pe a 125-a, mai e până atunci (râde). Aniversarea soției e pe 27 februarie, a mea a doua zi.

Călătoriți mult?

Da. Ca jucător, am fost peste tot în lume. Un călător în jurul lumii, când vine vorba de fotbal. Am călătorit aproape peste tot, dar am văzut numai aeroporturi, hoteluri și terenuri de fotbal.

Pe atunci, nu aveam timp să vizităm obiective turistice majore sau eram pur și simplu prea obosit ca să ies măcar pe ușa camerei de hotel. Compensez acum. Și cred că Bavaria e cel mai frumos loc Sepp Maier, legendă a Germaniei

Care e următoarea călătorie?

În Irlanda, pentru golf.

De cât timp jucați golf?

Din 1992, de la Campionatele Europene din Suedia. Eram antrenorul de portari al naționalei Germaniei. Am locuit la Atvidaberg, un sat mic și frumos unde am jucat cu Bayern în Cupa Campionilor, în 1973. Era un teren de golf în apropiere. Acolo a început totul.

Welt- und Europameister Sepp #Maier feiert heute seinen 7️⃣5️⃣. Geburtstag. 🎂

Wir wünschen dir alles Gute, lieber Sepp! #DieMannschaft pic.twitter.com/BsgYbczFxx — DFB-Team (@DFB_Team) February 28, 2019

Mingea a devenit tot mai mică pe măsură ce ați înaintat în vârstă. De la fotbal la tenis și de la tenis la golf. E adevărat că vă petreceți cea mai mare parte a timpului la golf?

Când am ocazia, cu siguranță. Sunt un fanatic al golfului.

În ziua în care v-am contactat prima oară, jucați golf în Spania.

Da, pe Costa de la Luz (n.r. Andaluzia). Organizez turneul „Sepp Maier” de 16 ani. E o săptămână în care se combină golful și întâlnirile sociale, adesea cu evenimente de seară unde mă puteți întâlni. Jucătorii interesați pot rezerva excursia prin intermediul unui organizator.

Tenis, mai rar. Dacă joc o oră, am dureri musculare timp de trei zile după aceea. Și mai mulți dintre foștii mei parteneri nu mai sunt printre noi Sepp Maier, legendă a Germaniei

Sepp Maier: „Am jucat deseori cu accidentări care i-ar fi trimis pe alții la spital”

Thomas Muller v-a depășit recordul de 709 meciuri oficiale pentru Bayern, având 756 de partide.

Eu am jucat meciuri întregi pe atunci, fără a fi niciodată înlocuit, era cu totul altceva. În cazul lui, fie că juca până la sfârșit, fie că era schimbat, tot o partidă era. Ca timp efectiv de joc, sunt încă mult înaintea lui. Dacă aduni minutele mele, Thomas ar mai fi trebuit să joace zece ani pentru a-mi bate recordul. Dar el are acum palmaresul și trebuie să-l păstreze.

Sunt cele 442 de meciuri consecutive pentru Bayern, în Bundesliga, între 1966 și 1979, un record pentru eternitate?

Da. Au fost treisprezece ani de fotbal neîntrerupt. Sigur, norocul a jucat rolul său, pentru că am evoluat deseori cu accidentări care i-ar fi trimis pe alții la spital. În zilele noastre, un astfel de record este imposibil.

Maier: „Îmi doresc ca totul să rămână așa cum este”

Ați spus cândva că axa lui Bayern, Maier-Beckenbauer-Gerd Muller, trebuie să rămână unită și după moarte, sugerând că ar trebui să i se ridice o statuie lui Franz Beckenbauer la Munchen, lângă cea a lui Muller, în față la Allianz Arena. Și Maier ar merita o statuie?

Bine, bine… Dacă sunt mort, oricum nu va mai conta. În jurul acelei axe se învârteau meciuri întregi. Cu ideile ei, modela cursul jocului.

Franz, Gerd și cu mine spuneam mereu că vom juca până când nu vom mai putea alerga pe teren unul după altul, ci vom sta unul lângă altul, să ne putem sprijini reciproc Sepp Maier, legendă a fotbalului

Există o vorbă în fotbal: „Trebuie să fiți 11 prieteni”. Care sunt cei mai buni prieteni ai dumneavoastră în fotbal?

Am prieteni: Franz „Bulle” Roth, Rainer Bonhof, Berti Vogts, Gunter Netzer și Wolfgang Overath.

Ce vă doriți pentru viitor?

Ca totul să rămână așa cum este.

Vă mulțumesc pentru interviu.

(râde) Scrie ceva ingenios.

Șase citate faimoase ale lui Sepp Maier

„Nu mă deranjează dacă oamenii aruncă pe teren cu sticle. Sticlele trebuie doar să fie pline”

„Overath putea șuta doar cu piciorul stâng. Avea dreptul ca să nu cadă în timp ce aducea o bere”

„Sunt în poartă de când aveam 15 ani și m-am aruncat la pământ de peste o jumătate de milion de ori. Asta indică starea mea mintală?”

„Un portar trebuie să rămână calm. Dar să fie atent să nu adoarmă cât rămâne calm”

„Toate golurile primite de mine au fost de neoprit. Altfel, le-aș fi parat”

„Întotdeauna tratam ușor superficial penaltyurile. Cei care trăgeau nu trebuia să-și facă griji cu mine. Rareori blocam unul”

