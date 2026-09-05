Înfrângere dureroasă Venus și Serena Williams, eliminate în primul tur la US Open, după un thriller de 3 ore! Au avut 5-0 în decisiv
Tenis

Înfrângere dureroasă Venus și Serena Williams, eliminate în primul tur la US Open, după un thriller de 3 ore! Au avut 5-0 în decisiv

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 14:43
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 14:43
  • Venus Williams (46 de ani) și Serena Williams (44 de ani) au fost eliminate în primul tur al probei de dublu de la US Open, după un meci dramatic cu Hao-Ching Chan și Maya Joint, scor 6-3, 6-7(6), 6-7(7).
  • Surorile americane au revenit la US Open după patru ani și au jucat pe un „Arthur Ashe” plin cu peste 20.000 de spectatori.
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Venus și Serena Williams au revenit împreună pe teren la US Open, însă aventura lor s-a încheiat încă din primul tur, după aproape trei ore de joc și un final dramatic în duelul cu Hao-Ching Chan și Maya Joint.

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Venus și Serena Williams, eliminate în primul tur la US Open, după un thriller de 3 ore! Au avut 5-0 în decisiv

Chan și Joint au început mai bine partida și și-au adjudecat primul set cu 6-3. Venus și Serena s-au repliat însă în actul secund și au reușit să ducă setul în tie-break.

Americancele au avut două mingi de set la 5-4, dar nu au reușit să le convertească. Dar au mai beneficiat de alte trei oportunități în tie-break de care au profitat, impunându-se cu 7-6(6).

Setul decisiv a început cum nu se putea mai rău pentru surorile Williams. Chan și Joint s-au desprins la 4-1 și păreau să aibă meciul sub control.

Venus și Serena au revenit însă în meci și chiar au avut trei mingi de break la 4-4. Le-au irosit însă pe toate, iar setul a ajuns din nou în tie-break.

Acolo, americancele au început senzațional și au condus cu 5-0. Meciul părea deja încheiat. Chan și Joint nu s-au lăsat însă inimidate și au reușit o revenire incredibilă.

Au câștigat 10 dintre următoarele 12 puncte și au întors complet soarta meciului, impunându-se cu 7-6(7).

Surorile Williams nu mai câștigaseră un meci împreună din 2018, la Roland Garros, aceasta fiind cea de-a 4-a înfrângere consecutivă.

14 titluri
de Grand Slam au împreună surorile Williams: 4 la Australian Open, 2 la Roland Garros, 6 la Wimbledon și 2 la US Open. Mai au în palmares și 3 medalii olimpice de aur

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