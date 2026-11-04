Vechiul stadion Dinamo dispare bucată cu bucată, iar lucrările din Ștefan cel Mare continuă chiar și în condiții meteorologice dificile

Deși Bucureștiul e afectat de mai bine de o săptămână de ploi persistente, utilajele sunt în continuare pe șantier

Imaginile aeriene surprinse de GOLAZO.ro arată amploarea transformării: suprafața de joc a dispărut complet, cea mai mare parte dintre tribune a fost deja demolată, iar muncitorii pregătesc terenul pentru viitoarea arenă a „câinilor”

Acum a mai rămas de dat jos tribuna și jumătate din peluză dinspre Spitalul Floreasca. Plus fosta tribună oficială

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Nici vremea nefavorabilă din ultimele zile nu a oprit activitatea pe șantierul fostului stadion Dinamo. Ploile aproape neîntrerupte au îngreunat enorm condițiile de lucru, iar imaginile surprinse de drona GOLAZO.ro arată un teren acoperit de noroi, bălți întinse și urme adânci lăsate de utilajele grele.

Cu toate acestea activitatea continuă. Mai multe instalații de foraj de mari dimensiuni, excavatoare, macarale și alte utilaje sunt mobilizate în interiorul fostei arene. Din vechiul stadion au mai rămas în picioare tribuna I și o parte din peluza dinspre Spitalul Floreasca, dar și acestea sunt demolate parțial.

Într-una dintre zonele arenei structura tribunelor a fost deja spartă, iar bucățile de beton și armăturile metalice sunt adunate la baza acestora.

În alte sectoare treptele fostelor tribune sunt încă vizibile, inclusiv porțiunile cu vechile scaune sau cu urmele acestora. Care au mai rămas după ce fanii au venit să le ia. Plus câteva graffitiuri ale galeriei dinamoviste pe unul dintre zidurile de beton.

Pe suprafața unde se afla gazonul sunt depozitate cantități importante de armături metalice, pregătite probabil pentru lucrările de infrastructură. Prezența instalațiilor de foraj arată că șantierul nu se rezumă doar la îndepărtarea vechilor structuri, ci include deja operațiuni pregătitoare pentru noua construcție.

Ras complet până la finalul anului

Ritmul lucrărilor și mobilizarea utilajelor sugerează că, dacă nu vor apărea blocaje importante, demolarea și eliberarea amplasamentului ar putea fi încheiate până la finalul lui 2026.

Așa că startul anului 2027 ar putea marca începutul construcției propriu-zise a noii arene Dinamo, una dintre cele mai mari dorințe ale fanilor dinamoviști de mulți ani.

Deocamdată pe șantier se desfășoară în paralel operațiuni de demolare, evacuare a materialelor rezultate și pregătire a terenului. Fotografiile aeriene arată și dimensiunea impresionantă a suprafeței pe care urmează să fie ridicat noul complex.

Peste 26.000 de locuri și o investiție de peste 100 de milioane de euro

Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea 26.217 locuri, tribune complet acoperite și facilități moderne, urmând să fie unul dintre cele mai importante stadioane din Capitală.

Proiectul nu se limitează însă la construirea unui stadion de fotbal. Viitorul complex va include săli de antrenament pentru sportivii clubului, spații de cazare, zone administrative și un muzeu dedicat istoriei lui Dinamo. Investiția este estimată în prezent la aproximativ 117 milioane de euro, după modificările și ajustările intervenite pe parcursul proiectului.

Lucrările de demolare au început în ianuarie 2026, dar au fost întrerupte timp de aproximativ șase luni, după apariția unor probleme tehnice legate de soluția de fundare și de rețelele de utilități din apropiere. Activitatea a fost reluată la 1 octombrie, iar în a doua jumătate a lunii au început să sosească și utilajele specializate pentru realizarea piloților forați.

Ținta anunțată de conducerea CS Dinamo rămâne finalul anului 2028, deși complexitatea lucrărilor și eventualele dificultăți tehnice ar putea influența calendarul. Cel mai probabil lucrările vor fi gata pe parcursul anului 2029.

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