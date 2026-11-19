18 cluburi din Premier League sunt de acord să acopere cheltuielile de judecată ale celor cinci membri din consiliul de administrație al organizației, în cazul în care unul dintre sponsorii lui Manchester City îi va da în judecată.

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Formația de pe Etihad a fost găsită vinovată în 114 din cele 115 capete de acuzare pentru încălcarea gravă a regulilor financiare din Premier League între 2009 și 2018.

În ciuda apelului făcut de oficialii clubului, Manchester City ar urma să primească o depunctare drastică, ce ar garanta retrogradarea echipei.

Cluburile din Premier League vor acoperi cheltuielile de judecată dacă sponsorii lui City vor acționa în instanță

În octombrie, Etihad Airways, unul dintre sponsorii lui Manchester City, a anunțat că ia în calcul să dea în judecată Premier League.

În cadrul unui comunicat, compania aeriană a precizat că „respinge categoric orice constatare, concluzie sau insinuare care sugerează că a fost vreodată implicată în aranjamente comerciale necorespunzătoare”.

În plus, compania Etisalat și-a anunțat intenția de a proceda la fel și a descris decizia luată de Premier League drept „complet falsă și defăimătoare”.

Reprezentanții cluburilor din Premier League s-au reunit joi, la Londra, și au votat să acopere costurile legale dacă Premier League va fi dată în judecată de sponsorii clubului de pe Etihad, conform bbc.com.

În prezent, conform actului constitutiv al ligii, un membru al conducerii beneficiază de acoperire financiară doar dacă câștigă un proces intentat împotriva sa.

Regulamentul ligii va fi însă actualizat pentru a extinde protecția juridică și despăgubirile pentru directorul executiv Richard Masters, președinta Alison Brittan și alți trei directori.

Cele două cluburi care nu au fost de acord cu această inițiativă au fost Manchester City și Nottingham Forest.

Decizia celor de la Forest nu a reprezentat o formă de susținere pentru City. Clubul a considerat că nu au existat suficiente informații despre această inițiativă și că ar trebui mai întâi să fie analizată cu atenție.

City a descoperit „erori fundamentale. Provocare cu miză mare pentru comisia de apel”

Gruparea aflată în proprietatea Emiratelor Arabe Unite prin șeicul miliardar Mansour Al-Nahyan, vicepreședintele și vicepremierul EAU, pretinde că va câștiga la apel.

Susține că are „dovezi incontestabile”, potrivit Daily Telegraph.

Scopul lui City e să i se anuleze verdictul de vinovăție pronunțat inițial, forțând „achitarea totală ori parțială sau repetarea procesului”.

Clubul consideră că a descoperit „erori fundamentale” în dosarul comisiei independente, care a dezvăluit că Manchester City a umflat artificial veniturile sale comerciale cu 920 de milioane de lire sterline, echivalentul a 1,1 miliarde de euro.

„Va fi o provocare cu miză mare pentru comisia de apel să pună la îndoială legitimitatea documentelor oficiale ale guvernului din Abu Dhabi”.

În acest moment, Manchester City se află pe locul al treilea în Premier League, cu 21 de puncte acumulate după 10 etape.

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