Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis” +4 foto
Tenis

Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 13:35
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 16:48
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) își împarte timpul între România și Emiratele Arabe Unite. Jucătoarea de tenis originară din Târgoviște a explicat că, deși și-a stabilit rezidența în Abu Dhabi și locuiește la Dubai din 2024, România rămâne pentru ea „acasă”.
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Sportiva a povestit că decizia de a petrece o parte importantă a anului în Emiratele Arabe Unite este strâns legată de cariera ei.

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Sorana Cîrstea s-a mutat din România. Iarna stă în Dubai

Cîrstea a explicat în urmă cu doi ani cum arată stilul ei de viață în afara circuitului profesionist și care sunt motivele pentru care a ales să își stabilească o a doua casă în Orientul Mijlociu.

„Da, așa este, m-am mutat la Dubai. Mi-am luat rezidența la Abu Dhabi, dar locuiesc la Dubai”, a explicat Sorana, conform as.ro.

În general, sportiva își petrece lunile de iarnă în Dubai, în timp ce din primăvară până în toamnă revine la București.

„Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară. Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult.

Însă, acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România”, a mărturisit sportiva.

Sorana Cîrstea, prezentă pe Giulești la Rapid - Sepsi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Sorana Cîrstea, prezentă pe Giulești la Rapid - Sepsi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (4 imagini)

Sorana Cîrstea, prezentă pe Giulești la Rapid - Sepsi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Sorana Cîrstea, prezentă pe Giulești la Rapid - Sepsi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Sorana Cîrstea, prezentă pe Giulești la Rapid - Sepsi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Sorana Cîrstea, prezentă pe Giulești la Rapid - Sepsi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Dincolo de stilul de viață și de vremea favorabilă, mutarea în Dubai are o motivație profesională.

„Dubai este mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis, al condițiilor pentru pregătire și antrenament, însă în suflet sunt româncă”, a explicat sportiva.

Sorana Cîrstea a urcat două locuri în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea se află într-un moment foarte bun din punct de vedere profesional.

Românca a urcat două locuri în clasamentul WTA, până pe 17, și se află la cea mai bună clasare a carierei.

Celelalte românce din top sunt Jaqueline Cristian (#43 WTA), Gabriela Ruse (#63 WTA) și Elena Ruxandra Bertea (#252 WTA).

Liderul mondial la feminin rămâne belarusa Aryna Sabalenka, urmată îndeaproape de Elena Rîbakina, din Kazahstan. Locul 3 e ocupat de americanca Jessica Pegula.

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