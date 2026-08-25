Schimbare istorică în La Liga Adio unei tradiții dragi oricărui junior! FOTO: Imagini de colecție cu fotbaliști celebri de pe vremea când erau copii de mingi

La Liga a introdus o modificare importantă de protocol menită să mărească timpul efectiv de joc și să elimine pierderile de timp sau strategiile tactice la care recurgeau copiii de mingi.

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Conform noului regulament din prima ligă spaniolă, fotbaliștii nu mai primesc mingea direct din mâna copiilor de mingi.

Pe marginea terenului au fost amplasate conuri/suporturi speciale unde sunt așezate mingile de rezervă, iar jucătorii sunt obligați să își ia singuri mingea de acolo atunci când aceasta părăsește suprafața de joc.

Schimbare istorică din La Liga

Măsura a fost gândită pentru a elimina pierderile de timp. Însă, odată cu aplicare ei ia sfârșit o tradiție de zeci de ani, scrie Marca.

Unii dintre marii fotbaliști ai lumii au început chiar de acolo, de la marginea terenului, cu mingea în brațe și visul de a ajunge într-o zi pe gazon.

Rolul copiilor de mingi se limitează acum la a colecta mingile ieșite din teren și la a le repune imediat pe suporturile goale.

Exemple celebre de fotbaliști de top care au fost copii de mingi

Pep Guardiola. În perioada în care era junior la Barcelona, catalanul a fost copil de mingi pe Camp Nou.

Fotografiile din acea perioadă îl arată pe Guardiola în rolul de copil de mingi, chiar în spatele fotbaliștilor Barcelonei.

Brahim Diaz. Când era junior, fotbalistul de la Real Madrid era copil de mingi pe La Rosaleda, stadionul echipei Malaga. În acea perioadă, pe teren se aflau Isco și Santi Cazorla.

Există chiar o fotografie devenită celebră în care Brahim apare în plan secund, în timp ce idolii săi sunt pe teren.

Giuliano Simeone. Una dintre cele mai emoționante povești din fotbalul spaniol recent este cea a lui Giuliano Simeone. Fiul antrenorului Diego Simeone a crescut aproape de Atletico Madrid, iar în copilărie, a fost copil de mingi pe vremea când echipa juca pe „Vicente Calderon”.

Giuliano a povestit, conform Cadena Ser, că uneori, când Atletico era la conducere, încerca să întârzie puțin returnarea mingii, iar tatăl său, Diego Simeone, îi atrăgea atenția.

Exemplele de mai sus sunt ale unor fotbaliști care au fost copii de mingi la meciurile din prima ligă spaniolă, însă și în alte țări/campionate jucători de top au fost mai întâi copii de mingi până să-și atingă visul de a juca la nivel profesionist.

Ferenc Puskas. Una dintre marile legende ale fotbalului mondial a început ca băiat de mingi la clubul Kispest din Budapesta.

Federația Spaniolă de Fotbal menționează explicit acest lucru în materialele dedicate legendarului atacant.

Fabio Cannavaro. Înainte să fie căpitanul Italiei care a ridicat Cupa Mondială în 2006 și înainte să câștige Balonul de Aur în același an, Cannavaro a fost copil de mingi la Napoli în anii '80.

În acea perioadă, stadionul San Paolo era dominat de figura lui Diego Maradona.

Când am ajuns prima oară la Napoli, eram băiatul care aduna mingile, ceea ce însemna că aveam ocazia să privesc legendele fotbalului antrenându-se. Fabio Cannavaro

Wesley Sneijder. În Olanda natală, fostul fotbalist a fost copil de mingi la Ajax înainte să devină unul dintre cei mai importanți mijlocași ai generației sale.

Sneijder a intrat în academia Ajax și a avut ocazia să urmărească de aproape prima echipă.

Carlos Tevez. A fost copil de mingi la Boca Juniors când era în sectorul juvenil al clubului. El însuși a povestit că făcea asta pentru a fi cât mai aproape de fotbaliștii primei echipe. Îi privea, făcea fotografii cu ei și încerca să înțeleagă ce înseamnă să joci pentru Boca.

Copilul care aduna mingile pe La Bombonera devenea, ani mai târziu, unul dintre cei mai iubiți jucători ai clubului.

Arda Turan. Fostul mijlocaș al celor de la Atletico Madrid și FC Barcelona a fost copil de mingi la meciurile lui Galatasaray.

Într-o partidă din 2002, camerele l-au surprins bucurându-se pe margine la un gol marcat de Gheorghe Hagi, jucător pe care Turan l-a numit ulterior idolul copilăriei sale.

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