Starul s-a răsturnat cu mașina! Momente de panică: o vedetă din Premier League, implicată într-un accident rutier
Mașina lui Sorba Thomas. Foto: Captură „X”
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Starul s-a răsturnat cu mașina! Momente de panică: o vedetă din Premier League, implicată într-un accident rutier

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 16:08
  • Sorba Thomas (27 de ani), atacant de bandă al echipei Hull City și internațional galez, a fost implicat într-un accident rutier.
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Scenele au avut loc vineri dimineață, în apropierea bazei de antrenament a clubului, aflată în Cottingham. Mașina în valoare de 185.000 de euro a fotbalistului s-a răsturnat, însă Thomas a scăpat nevătămat.

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Sorba Thomas, star din Premier League, implicat într-un accident rutier

Imaginile apărute pe rețelele sociale arată un Land Rover Defender răsturnat pe plafon, la marginea unei străzi înguste.

Accidentul a avut loc în jurul orei 9:00, iar la fața locului au intervenit echipaje de pompieri și poliție.

În alte imagini distribuite online putea fi văzut și antrenorul lui Hull, Sergej Jakirovic, conform independent.co.uk.

„Hull City confirmă cu ușurare că Sorba Thomas este nevătămat în urma unui accident rutier produs în apropierea bazei de antrenament a clubului, aflată în Cottingham.

Clubul a luat la cunoștință imaginile cu mașina lui Sorba care circulă pe rețelele sociale și îi poate asigura pe suporteri că nu a suferit nicio accidentare și a ieșit din vehicul complet nevătămat”, a transmis Hull City.

Thomas urmează să facă deplasarea cu echipa pentru meciul cu Chelsea, programat sâmbătă, pe Stamford Bridge.

Internaționalul galez a ajuns la Hull de la Stoke în ultima zi a perioadei de transferuri și a debutat pentru noua sa echipă în remiza de săptămâna trecută cu Aston Villa.

23 de goluri
a produs Sorba Thomas pentru Stoke City în 47 de meciuri din sezonul trecut (10 reușite și 13 pase decisive). La Hull, extrema galeză a bifat până acum doar două apariții

Cu o zi înainte de accident, Sergej Jakirovic vorbea laudativ despre profilul jucătorului și despre rolul pe care acesta îl poate avea în echipă.

„Nu am nicio îndoială în privința lui Sorba, pentru că a făcut diferența în Championship. Este extremă stânga și îl putem folosi și în interior, ca un număr 10 în partea stângă.

Înțelege jocul, centrează foarte bine, iar ultima pasă este de calitate. Este rapid și exploziv. În plus, este foarte responsabil și în defensivă. Cred că ni se potrivește foarte bine și sper să ne poată ajuta”, a spus Jakirovic.

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