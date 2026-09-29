Liga Națiunilor Spania a făcut spectacol contra Croației. Anglia s-a impus în Cehia » Clasamentul după etapa #2
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Spania a făcut spectacol contra Croației. Anglia s-a impus în Cehia » Clasamentul după etapa #2

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 21:47
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 23:47
  • Etapa #2 s-a încheiat în Liga Națiunilor A, B și C. Campioana mondială s-a distrat cu Croația, 4-1, și este lider în grupa 3.
  • Anglia lui Tuchel s-a impus în Cehia, scor 2-0, prin golurile lui Gordon și Kane.
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Liga A, grupa 3

Spania - Croația 4-1

  • Au marcat: Lamine Yamal (2, 63), Pubill (31), Nico Williams (89) / Beljo (28)
  • Arbitru: Serdar Gozubuyuk (Olanda)

Cehia - Anglia 0-2

  • Au marcat: Gordon (47), Kane (69)
  • Arbitru: Umut Meler (Turcia)

Clasamentul în Liga A, grupa 3

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Spania 26
2. Anglia23
3. Croația23
4. Cehia 10

Liga B, grupa 1

Scoția - Elveția 0-3

  • Au marcat: Rodriguez (12), Elvedi (55), Amdouni (82)
  • Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia)

Slovenia - Macedonia de Nord 2-0

  • Au marcat: Lovric (55), Matko (82)
  • Arbitru: Andrea Colombo (Italia)

Clasamentul în Liga B, grupa 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Elveția26
2. Slovenia24
3. Scoția21
4. Macedonia20

Liga C, grupa 1

Finlanda - Belarus 0-0

  • Arbitru: Nikola Dabanovic (Muntenegru)

San Marino - Albania 0-3

  • Au marcat: Mehmeti (21), Uzuni (27), Manaj (65)
  • Arbitru: Mihaly Kapraly (Ungaria)

Clasamentul în Liga C, grupa 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Albania26
2. Finlanda24
3. Belarus21
4. San Marino 20

Liga C, grupa 3

Moldova - Feroe 1-1

  • Au marcat: Perciun (66) / Davidsen (26 pen.)
  • Arbitru: Julian Weinberger (Austria)

Slovacia - Kazahstan 2-1

  • Au marcat: Sauer (26), Hancko (82) / Karimov (35)
  • Arbitru: Patrik Kolaric (Croația)

Clasamentul în Liga C, grupa 3

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Slovacia26
2. Insulele Feroe22
3. Kazahstan21
4. Moldova21

Liga C, grupa 4

Bulgaria - Estonia 0-0

  • Arbitru: Goga Kikacheishvili (Georgia)

Luxemburg - Islanda 0-3

  • Au marcat: Gudjohnsen (13), Oskarsson (39), Palsson (73)
  • Arbitru: Enea Jorgji (Albania)

Clasamentul în Liga C, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Islanda24
2. Luxemburg23
3. Estonia22
4. Bulgaria21

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