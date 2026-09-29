Liga Națiunilor Spania a făcut spectacol contra Croației. Anglia s-a impus în Cehia » Clasamentul după etapa #2

- Etapa #2 s-a încheiat în Liga Națiunilor A, B și C. Campioana mondială s-a distrat cu Croația, 4-1, și este lider în grupa 3.
- Anglia lui Tuchel s-a impus în Cehia, scor 2-0, prin golurile lui Gordon și Kane.
Liga A, grupa 3
Spania - Croația 4-1
- Au marcat: Lamine Yamal (2, 63), Pubill (31), Nico Williams (89) / Beljo (28)
- Arbitru: Serdar Gozubuyuk (Olanda)
Cehia - Anglia 0-2
- Au marcat: Gordon (47), Kane (69)
- Arbitru: Umut Meler (Turcia)
Clasamentul în Liga A, grupa 3
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Spania
|2
|6
|2. Anglia
|2
|3
|3. Croația
|2
|3
|4. Cehia
|1
|0
Liga B, grupa 1
Scoția - Elveția 0-3
- Au marcat: Rodriguez (12), Elvedi (55), Amdouni (82)
- Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia)
Slovenia - Macedonia de Nord 2-0
- Au marcat: Lovric (55), Matko (82)
- Arbitru: Andrea Colombo (Italia)
Clasamentul în Liga B, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Elveția
|2
|6
|2. Slovenia
|2
|4
|3. Scoția
|2
|1
|4. Macedonia
|2
|0
Liga C, grupa 1
Finlanda - Belarus 0-0
- Arbitru: Nikola Dabanovic (Muntenegru)
San Marino - Albania 0-3
- Au marcat: Mehmeti (21), Uzuni (27), Manaj (65)
- Arbitru: Mihaly Kapraly (Ungaria)
Clasamentul în Liga C, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Albania
|2
|6
|2. Finlanda
|2
|4
|3. Belarus
|2
|1
|4. San Marino
|2
|0
Liga C, grupa 3
Moldova - Feroe 1-1
- Au marcat: Perciun (66) / Davidsen (26 pen.)
- Arbitru: Julian Weinberger (Austria)
Slovacia - Kazahstan 2-1
- Au marcat: Sauer (26), Hancko (82) / Karimov (35)
- Arbitru: Patrik Kolaric (Croația)
Clasamentul în Liga C, grupa 3
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Slovacia
|2
|6
|2. Insulele Feroe
|2
|2
|3. Kazahstan
|2
|1
|4. Moldova
|2
|1
Liga C, grupa 4
Bulgaria - Estonia 0-0
- Arbitru: Goga Kikacheishvili (Georgia)
Luxemburg - Islanda 0-3
- Au marcat: Gudjohnsen (13), Oskarsson (39), Palsson (73)
- Arbitru: Enea Jorgji (Albania)
Clasamentul în Liga C, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Islanda
|2
|4
|2. Luxemburg
|2
|3
|3. Estonia
|2
|2
|4. Bulgaria
|2
|1