Decizia „Regelui” FRF, anunț după discuțiile cu Hagi de aseară! Cine va pregăti naționala cu Polonia și Suedia

Gică Hagi (61 de ani) a lăsat deschisă, după eșecul usturător cu Bosnia, 2-4, varianta renunțării la postul de selecționer și a cerut o noapte pentru a decide ce va face mai departe.

Contactat de GOLAZO.ro, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre situația selecționerului.

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Gheorghe Hagi rămâne selecționerul României. După o noapte în care a spus că trebuie să reflecteze asupra viitorului său și că „vom vedea” ce se va întâmpla, Hagi s-a liniștit și a decis să continue proiectul început în aprilie.

Gică Hagi rămâne selecționer. Mihai Stoichiță: „ S-a calmat și continuă”

Informația a fost confirmată pentru GOLAZO.ro de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

„S-a calmat de aseară și continuă”, a transmis federalul pentru GOLAZO.ro, după discuțiile purtate în jurul situației selecționerului.

Discursul lui Hagi de după 2-4 cu Bosnia a lăsat deschisă inclusiv varianta plecării de la națională.

„Eu sunt principalul vinovat”

Selecționerul și-a asumat în totalitate modul în care a pregătit primele două partide din Liga Națiunilor și decizia de a folosi două echipe diferite cu Suedia și Bosnia.

„Eu sunt principalul vinovat. Eu am planificat aceste două meciuri și celelalte care sunt, dar în special cele două meciuri de acum, cu două echipe, să avem putere, forță, să putem face față la ritmul și intensitatea care sunt în fotbalul european. Se pare că am greșit și îmi asum”, a spus Hagi.

România pierduse cu 1-2 în Suedia, iar trei zile mai târziu a fost învinsă fără drept de apel și de Bosnia, scor 2-4, pe Arena Națională.

„ Lăsați-mă să dorm o noapte”

După al doilea eșec, Gică Hagi nu a vrut să răspundă tranșant când a fost întrebat dacă se gândește să plece.

„Lăsați-mă să dorm o noapte, atât cer. Nu e de renunțat, hai să nu ne ducem mai departe, să nu speculăm. Vom vedea mâine”, a spus selecționerul.

„Trebuie să duci România iarăși unde a fost. Cu mine, fără mine, nu mai contează”

Apoi a revenit asupra ideii, într-un discurs în care a insistat că România trebuie să fie mai importantă decât orice persoană.

„Trebuie să duci România iarăși unde a fost. Cu mine, fără mine, nu mai contează. Să ne ducem sus. Nu există altă cale”, a afirmat Hagi.

Pentru naționala condusă de Gică Hagi urmează încă două meciuri în această fereastră internațională: cu Polonia, pe 2 octombrie, la Varșovia, și returul cu Suedia, pe 5 octombrie, la București.

Clasamentul grupei B4

Suedia - 3p (5-2) Bosnia - 4p (3-1) Polonia - 1p (1-3) România - 0p (3-6)

Programul grupei României din Liga Națiunilor B:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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