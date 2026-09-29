Decizia „Regelui” FRF, anunț după discuțiile cu Hagi de aseară! Cine va pregăti naționala cu Polonia și Suedia +20 foto
Selecționerul Gheorghe Hagi (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Nationala

Decizia „Regelui” FRF, anunț după discuțiile cu Hagi de aseară! Cine va pregăti naționala cu Polonia și Suedia

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 18:38
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 19:35
  • Gică Hagi (61 de ani) a lăsat deschisă, după eșecul usturător cu Bosnia, 2-4, varianta renunțării la postul de selecționer și a cerut o noapte pentru a decide ce va face mai departe.
  • Contactat de GOLAZO.ro, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre situația selecționerului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gheorghe Hagi rămâne selecționerul României. După o noapte în care a spus că trebuie să reflecteze asupra viitorului său și că „vom vedea” ce se va întâmpla, Hagi s-a liniștit și a decis să continue proiectul început în aprilie.

„Mi-era rușine de rușinea lor” CTP, după dezastrul cu Bosnia: „Te duci acolo să testezi? Arăta ca o echipă de ospătari”
Citește și
„Mi-era rușine de rușinea lor” CTP, după dezastrul cu Bosnia: „Te duci acolo să testezi? Arăta ca o echipă de ospătari”
Citește mai mult
„Mi-era rușine de rușinea lor” CTP, după dezastrul cu Bosnia: „Te duci acolo să testezi? Arăta ca o echipă de ospătari”

Gică Hagi rămâne selecționer. Mihai Stoichiță: „S-a calmat și continuă

Informația a fost confirmată pentru GOLAZO.ro de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

„S-a calmat de aseară și continuă”, a transmis federalul pentru GOLAZO.ro, după discuțiile purtate în jurul situației selecționerului.

Discursul lui Hagi de după 2-4 cu Bosnia a lăsat deschisă inclusiv varianta plecării de la națională.

„Eu sunt principalul vinovat

Selecționerul și-a asumat în totalitate modul în care a pregătit primele două partide din Liga Națiunilor și decizia de a folosi două echipe diferite cu Suedia și Bosnia.

„Eu sunt principalul vinovat. Eu am planificat aceste două meciuri și celelalte care sunt, dar în special cele două meciuri de acum, cu două echipe, să avem putere, forță, să putem face față la ritmul și intensitatea care sunt în fotbalul european. Se pare că am greșit și îmi asum”, a spus Hagi.

România pierduse cu 1-2 în Suedia, iar trei zile mai târziu a fost învinsă fără drept de apel și de Bosnia, scor 2-4, pe Arena Națională.

Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (20).jpg
Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (20).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (1).jpg Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (2).jpg Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (3).jpg Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (4).jpg Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Lăsați-mă să dorm o noapte”

După al doilea eșec, Gică Hagi nu a vrut să răspundă tranșant când a fost întrebat dacă se gândește să plece.

„Lăsați-mă să dorm o noapte, atât cer. Nu e de renunțat, hai să nu ne ducem mai departe, să nu speculăm. Vom vedea mâine”, a spus selecționerul.

„Trebuie să duci România iarăși unde a fost. Cu mine, fără mine, nu mai contează”

Apoi a revenit asupra ideii, într-un discurs în care a insistat că România trebuie să fie mai importantă decât orice persoană.

„Trebuie să duci România iarăși unde a fost. Cu mine, fără mine, nu mai contează. Să ne ducem sus. Nu există altă cale”, a afirmat Hagi.

Pentru naționala condusă de Gică Hagi urmează încă două meciuri în această fereastră internațională: cu Polonia, pe 2 octombrie, la Varșovia, și returul cu Suedia, pe 5 octombrie, la București.

WhatsApp Image 2026-09-28 at 22.07.44 (1).jpg
WhatsApp Image 2026-09-28 at 22.07.44 (1).jpg

Galerie foto (76 imagini)

Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (1).jpeg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (1).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (2).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (3).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (4).jpg
+76 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 3p (5-2)
  2. Bosnia - 4p (3-1)
  3. Polonia - 1p (1-3)
  4. România - 0p (3-6)

Programul grupei României din Liga Națiunilor B:

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina, Suedia - Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Polonia, Suedia - Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
selectioner demisie romania gica hagi bosnia liga natiunilor nations league
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:00
Proces pentru bani publici Se dezleagă schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar
Proces pentru bani publici Se dezleagă  schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar
15:08
„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”
„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la  CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”
14:41
Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
15:00
Știu și viitorul selecționer Polonezii pregătesc debarcarea antrenorului dacă nu câștigă în fața „tricolorilor”. Cine vine
Știu și viitorul selecționer Polonezii pregătesc debarcarea antrenorului dacă nu câștigă în fața „tricolorilor”. Cine vine
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Top stiri
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1
28.09
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Citește mai mult
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Tenis
28.09
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Liga Națiunilor
28.09
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Citește mai mult
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
B365
29.09
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
Citește mai mult
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 6 rapid 11 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share