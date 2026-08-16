Și-au demolat adversarele! Scoruri incredibile la EuroBasket U16 feminin, competiție găzduită de România

Spania a reușit scoruri incredibile în primele trei meciuri disputate la EuroBasket U16 feminin, competiție găzduită de România, la Pitești și Mioveni, în perioada 14–22 august 2026.

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Ibericele și-au surclasat adversarele din Grupa C: Polonia, Cehia și Bulgaria.

Spania, scoruri incredibile la EuroBasket U16 feminin, competiție găzduită de România

În primul meci al competiției, campioana en-titre a întâlnit Cehia. Selecționata antrenată de Madelen Urieta s-a impus cu 109-40!

A urmat duelul cu Bulgaria. Spania a câștigat la o diferență uluitoare de 115 puncte, scor 128-13!

Jucătoarele Spaniei U16, după meciul cu Bulgaria/ Foto: fiba.basketball

Ibericele n-au luat piciorul de pe accelerație nici în ultimul meci al grupei. Au reușit să marcheze din nou peste 100 de puncte și să învingă și Polonia fără drept de apel, scor 111-37.

Amelia Alonso, cu o medie de 14,7 puncte pe meci, Aisha Mbengie, cu 8,3 recuperări, și Angela Rojas, cu medii de 6 pase decisive și 5,7 intercepții pe meci, sunt principalele remarcate ale Spaniei după meciurile din grupă.

De menționat că toate cele 32 de participante se vor califica în faza eliminatorie. Astfel, în optimi, Spania va da peste Israel, ocupanta ultimului loc din Grupa D. Partida se va juca marți.

România U16, trei înfrângeri din trei meciuri

„Tricolorele” au fost repartizate în Grupa A, alături de Franța, Serbia și Croația.

România U16 a disputat toate meciurile în Pitești Arena, însă a reușit să se ridice la nivelul adversarelor doar în ultimul duel al grupei, împotriva Croației, pe care l-a pierdut cu 52-57.

În rest, „tricolorele” au fost învinse categoric: 44-90 cu Serbia și 31-78 cu Franța.

România a încheiat pe ultimul loc al grupei, iar în optimi, va întâlni Letonia, câștigătoarea grupei B.

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