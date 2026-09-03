Sportul Studențesc, relansat! VIDEO+FOTO. Cine va antrena echipa, de ce nu poate evolua în Regie și contradicțiile de la prezentare +30 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Diverse

Sportul Studențesc, relansat! VIDEO+FOTO. Cine va antrena echipa, de ce nu poate evolua în Regie și contradicțiile de la prezentare

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 18:28
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 21:29
  • Azi, 3 septembrie, a avut loc conferința de presă dedicată relansării clubului istoric Sportul Studențesc, la aproape 10 ani de la desființarea din 2017.
  • Ce foști jucători se vor afla în cadrul conducerii noului club, mai jos în articol.
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Sportul Studențesc va reveni în fotbalul profesionist în Liga 5, acolo unde va debuta duminică, de la ora 18:00, împotriva echipei Fairplay București.

Meciul va avea loc la Complexul Sportiv Tei, din cadrul academiei lui Adrian Mutu.

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FOTO. Sportul Studențesc revine în fotbalul profesionist

Antrenorii Sportului Studențesc vor fi Tibi Bălan și Răzvan Patriche, foști jucători importanți ai echipei, din urmă cu aproximativ 20 de ani.

Vladimir Niculescu, fostul portar al Sportului Studențesc din perioada 2006-2012, va fi managerul general al clubului, iar Alin Rațiu, ex-fundaș al echipei, va fi manager sportiv.

Paul Cazan, fost jucător și ex-antrenor al Sportului, va avea funcția de președinte de onoare.

Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (8).jpg
Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (8).jpg

Galerie foto (30 imagini)

Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (1).jpg Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (2).jpg Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (3).jpg Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (4).jpg Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (5).jpg
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Lotul echipei e format din vechi jucători ai Sportului Studențesc din „Gașca Nebună” și din mai mulți jucători tineri, de la Academia Sport Team.

Din lotul noii echipe vor face parte, ca fotbaliști, și Dacian Varga (41 de ani), Cristi Irimia (45 de ani) și Răzvan Farmache (47 de ani). Aceștia vor fi și antrenori în academie, în funcție de înființarea grupelor de vârstă.

În cadrul conferinței de presă, Dacian Varga a declarat:

„Cel mai important obiectiv al nostru e să facem o academie. Să fie corectitudine.

Eu m-am lovit de multe lucruri când eram copil. Nu o să accept niciodată o sacoșă, o sponsorizare cu interes. Antrenori vor fi cei care au însemnat ceva pentru Sportul”.

Întrebat de ce noua echipă nu va juca în Regie, acolo unde Sportul Studențesc își disputa meciurile de pe teren propriu, Dacian Varga a precizat:

„Întâlnirile cu reprezentanții Academiei Germane au fost neproductive și aceasta a declinat oferta”.

  • Academia Germană a închiriat stadionul din Regie pe termen limitat și nu a fost de acord să primească și noua echipă pe acel teren.

Puține diferențe dintre actuala siglă și cea veche

Noua siglă a clubului este aproape identică cu cea istorică a Sportului Studențesc. Emblema clubului înființat acum a fost înregistrată la OSIM (n.r. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci).

Comparația dintre actuala (dreapta) și vechea siglă (stânga) a Sportului Studențesc Comparația dintre actuala (dreapta) și vechea siglă (stânga) a Sportului Studențesc
Comparația dintre actuala (dreapta) și vechea siglă (stânga) a Sportului Studențesc

Diferențele dintre cele două sigle sunt anul „1916”, situat în parte de jos a emblemei vechi, care nu apare în cea nouă, stilizarea literei „S” și numele clubului.

Deși siglele sunt aproape identice, iar clubul a susținut că nu își arogă niciun fel de legitimare cu vechea echipă, fanii echipei venit la conferință cu un steag pe care scria „1916”, anul înființării clubului istoric din București, cu care s-au pozat oficialii actuali.

Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO.jpeg
Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO.jpeg

Galerie foto (30 imagini)

Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (1).jpg Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (2).jpg Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (3).jpg Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (4).jpg Sportul Studentesc, conferinta de presa FOTO GOLAZO (5).jpg
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