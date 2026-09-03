Pancu primește întăriri Rapid a anunțat un nou transfer. Are două meciuri la FCSB și e al 12-lea jucător adus de giuleșteni în această vară!

- Rapid a anunțat o nouă mutare pe finalul perioadei de mercato. Răzvan Ducan, în vârstă de 25 de ani, este noul portar al formației pregătite de Daniel Pancu.
Transferul lui Ducan vine într-o perioadă în care Rapid a schimbat masiv lotul. Giuleștenii bifează astfel al 12-lea transfer al acestui mercato.
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Rapid își completează lotul cu un portar care are deja experiență consistentă în Superliga.
Răzvan Ducan a semnat un acord pe un sezon cu opțiune pentru încă unul, după cum anunță site-ul oficial al clubului.
„Are o înălțime de 1,92 m și, pe lângă experiența la nivelul primei ligi, acesta are și selecții pentru naționalele de juniori ale României”, notează giuleștenii.
Ducan a început fotbalul în localitatea natală, Videle. A mai trecut pe la FCSB, FC Argeș, AFC Turris, CS Mioveni, Farul, FC Botoșani și Unirea Alba Iulia.
La FCSB a bifat două meciuri: unul în Cupa României, contra lui FC Botoșani, câștigat cu 2-0, celălalt în calificările Europa League, cu Backa Topola, câștigat după loviturile de departajare, 11-10.
Marian Aioani e titularul postului la Rapid, iar ca variante de rezervă Rapid îi mai avea pe Bogdan Ungureanu (19 ani) și Alex Șimonia (18 ani).
Transferurile realizate de Rapid în această vară
- Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
- Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
- Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
- Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
- Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
- Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).
- Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)
- Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract de la OS Abobo)
- Latif Ouedraogo (fundaș stânga, 18 ani, împrumut de la Genoa)
- Chec Doumbia (mijlocaș, 18 ani, împrumut de la Genoa)
- Ebenezer Annan (fundaș stânga, 24 de ani, împrumut de la Saint-Etienne)
- Răzvan Ducan (portar, 25 de ani, liber de contract)