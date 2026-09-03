Pancu primește întăriri Rapid a anunțat un nou transfer. Are două meciuri la FCSB și e al 12-lea jucător adus de giuleșteni în această vară!
Superliga

Pancu primește întăriri Rapid a anunțat un nou transfer. Are două meciuri la FCSB și e al 12-lea jucător adus de giuleșteni în această vară!

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 17:31
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 17:41
  • Rapid a anunțat o nouă mutare pe finalul perioadei de mercato. Răzvan Ducan, în vârstă de 25 de ani, este noul portar al formației pregătite de Daniel Pancu.
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Transferul lui Ducan vine într-o perioadă în care Rapid a schimbat masiv lotul. Giuleștenii bifează astfel al 12-lea transfer al acestui mercato.

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Rapid își completează lotul cu un portar care are deja experiență consistentă în Superliga.

Răzvan Ducan a semnat un acord pe un sezon cu opțiune pentru încă unul, după cum anunță site-ul oficial al clubului.

Răzvan Ducan (foto: fcrapid.ro) Răzvan Ducan (foto: fcrapid.ro)
Răzvan Ducan (foto: fcrapid.ro)

„Are o înălțime de 1,92 m și, pe lângă experiența la nivelul primei ligi, acesta are și selecții pentru naționalele de juniori ale României”, notează giuleștenii.

62 de meciuri
are Răzvan Ducan în Superliga. Cele mai multe, 41, la FC Botoșani. Restul de 21, la Mioveni

Ducan a început fotbalul în localitatea natală, Videle. A mai trecut pe la FCSB, FC Argeș, AFC Turris, CS Mioveni, Farul, FC Botoșani și Unirea Alba Iulia.

La FCSB a bifat două meciuri: unul în Cupa României, contra lui FC Botoșani, câștigat cu 2-0, celălalt în calificările Europa League, cu Backa Topola, câștigat după loviturile de departajare, 11-10.

Marian Aioani e titularul postului la Rapid, iar ca variante de rezervă Rapid îi mai avea pe Bogdan Ungureanu (19 ani) și Alex Șimonia (18 ani).

Transferurile realizate de Rapid în această vară

  • Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
  • Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
  • Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
  • Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
  • Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
  • Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).
  • Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)
  • Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract de la OS Abobo)
  • Latif Ouedraogo (fundaș stânga, 18 ani, împrumut de la Genoa)
  • Chec Doumbia (mijlocaș, 18 ani, împrumut de la Genoa)
  • Ebenezer Annan (fundaș stânga, 24 de ani, împrumut de la Saint-Etienne)
  • Răzvan Ducan (portar, 25 de ani, liber de contract)

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