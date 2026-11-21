Firma care se ocupă de construcția noului stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești a oferit noi detalii despre stadiul lucrărilor la viitoarea arenă a clubului FC Argeș.

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Noul stadion din România prinde contur pe zi ce trece, iar lucrările au ajuns într-un stadiu avansat. A început deja montarea gradenelor la Tribuna Est și Peluzele Nord și Sud.

FOTO. Stadiul lucrărilor la stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești

Cofrajele plăcilor peste parter la Tribunele Est și Vest sunt și ele în pregătire. Compania Erbașu a oferit detalii despre aceste lucrări.

„Nu avem doar un prim «11». Avem un prim 200, care «joacă» zilnic pentru același obiectiv: construirea noului Stadion «Nicolae Dobrin» din Pitești.

Fiecare zi aduce o nouă fază de construcție. Se montează gradene la Tribuna Est și Peluzele Nord și Sud, se pregătesc cofrajele plăcilor peste parter la Tribunele Est și Vest, iar lucrările de armare avansează în zona promenadei, la Peluza Nord și Tribuna Est.

Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești.

Proiectul este realizat în echipă cu partenerii noștri din cadrul asocierii, Terra Gaz Construct.

Construim pentru viitor. În România”, a transmis, vineri, compania Erbașu pe Facebook.

În acest moment, FC Argeș ocupă locul 13 în Superliga, cu 15 puncte acumulate după 15 etape.

Pentru echipa lui Bogdan Andone urmează duelul cu FCSB de duminică, de la ora 20:30. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

15.200 de locuri

Parcare de 500 de locuri

sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED

muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș

sală de forță de minimum 500 mp

două săli pentru saună

sală de recuperare

cabinet medical

cabinet antidoping

sală de antrenament multifuncțională

FOTO. Cum va arăta stadionul din Pitești

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