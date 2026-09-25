Profităm de criza lui Gyokeres? Ce se întâmplă cu starul Suediei. Diferență mare între el și Isak la echipa de club

Suedia are o problemă. Unul dintre cei doi superatacanți, Viktor Gyokeres, e în cădere la echipa de club, joacă puțin la Arsenal și nu mai înscrie.

Selecționerul Graham Potter se bazează mai mult pe Alexander Isak, care a început în forță sezonul la Liverpool.

Suedia - România se joacă astăzi, de la 21:45, transmis în direct pe Antena 1 și livetext pe GOLAZO.ro.

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În mod normal, cuplul de vârfuri al Suediei provoacă teamă. Pentru că și Viktor Gyokeres, și Alexander Isak sunt foarte buni.

Primul sparge apărările cu forța lui, al doilea, mai firav dar și mai tehnic, se remarcă mai mult prin rafinamentul jocului său.

Amândoi vin de la două dintre puterile Angliei, Arsenal și Liverpool.

Gyokeres nu e în formă: 0 goluri la Arsenal. Și puține minute

Problema selecționerului Graham Potter în acest start de Liga Națiunilor este că Gyokeres (28 de ani) traversează o criză de formă acută la echipa de club.

0 goluri, 0 assisturi la Arsenal! Și, mai alarmant pentru Potter, a jucat puțin.

Gyokeres (dreapta), 12 minute la Arsenal - Chelsea 2-1, în Premier. Foto: Imago

Mikel Arteta, antrenorul „tunarilor” campioni, nu l-a titularizat deloc în cinci etape de Premier League, de trei ori l-a ținut pe bancă până la capăt, în două partide intrând spre final.

207 minute a jucat Gyokeres în cinci dueluri ale lui Arsenal în toate competițiile (41,4 în medie pe meci)

Diferența față de sezonul trecut e uriașă. Gyokeres a marcat 21 de goluri în 55 de întâlniri la Arsenal. Și a evoluat în total 3.481 de minute (63,3 în medie).

30 de goluri a influențat Gyokeres (21 de reușite, 9 assisturi) în 37 de selecții pentru Suedia

Isak, golgheterul lui Liverpool, depășit doar de Haaland în Premier

Temutul cuplu Gyokeres - Isak pare acum descentrat, pentru că singurul care joacă bine e atacantul lui Liverpool.

Isak, 27 de ani, a început excelent campionatul englez, cu 4 goluri în primele cinci etape.

Isak, vârful lui Liverpool, foarte bun în primele etape de Premier. Foto: Imago

Mai important pentru Potter, a fost titular în toate meciurile de Premier, adunând 415 minute pe teren (83 în medie). Gyokeres a strâns doar 29 de minute în campionat!

Isak e al doilea golgheter PL, depășit doar de Haaland (5). Gyokeres nu există momentan în acest sezon la Arsenal.

28 de goluri a influențat Isak la naționala Suediei (18 reușite, 10 pase decisive) în 62 de selecții

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