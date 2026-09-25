„Avea o primă. Nu i-am dat-o” Gigi Becali anunță ce va face după interdicția la transferuri primită de FCSB

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a reacționat după ce clubul a primit interdicție la transferuri din partea FIFA.

Sancțiunea este valabilă pentru următoarele trei perioade de mercato.

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FCSB a ajuns în această situație din cauza unei restanțe financiare către William Baeten, fostul jucător al echipei din perioada iulie 2024 - august 2025.

Gigi Becali, reacție după ce FCSB a primit interdicție la transferuri din partea FIFA

Finanțatorul FCSB a anunțat că va achita datoria către fotbalistul belgian, iar interdicția va fi ridicată cât de curând.

Baeten trebuia să încaseze o primă de 50.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League, în sezonul 2024/2025. Mijlocașul nu și-a primit atunci banii și a reclamat clubul la FIFA.

„Baeten avea primă de 50.000 de euro, avea contract, nu i-am dat-o”, a declarat în primă parte Becali, conform primasport.ro.

Întrebat dacă îi va da banii acestuia și clubul va scăpa de interdicția impusă de FIFA, patronul FCSB a răspuns: „Da, da, exact”.

După plecarea de la FCSB, Baeten a fost transferat de Flamurtari, în Albania, iar acum este jucătorul celor de la Drita, în Kosovo.

Baeten a jucat pentru FCSB în 18 meciuri, reușind să înscrie un singur gol în partida cu Maccabi Tel-Aviv, scor 1-0, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

FCSB se confruntă deja cu mai multe probleme privind datoria neachitată de antrenorul Laurențiu Reghecampf către fosta sa echipă, U Craiova. Oltenii au cerut suspendarea noului tehnician de la FCSB.

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