„Nu pot să nu văd lucrurile bune” Gică Hagi rămâne optimist după debutul cu eșec în Liga Națiunilor: „Fiecare a făcut ce a putut”

Suedia - România 2-1. Gică Hagi (61 de ani) a oferit o primă reacție după debutul cu eșec din Liga Națiunilor.

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Selecționerul s-a aflat la primul meci oficial după revenirea pe banca naționalei, iar după înfrângerea de vineri rămâne la fel de optimist pentru viitor, așa cum a declarat constant în ultimele zile.

Suedia - România 2-1 . Gică Hagi: „Nu am cum să nu văd lucrurile bune”

„Un meci frumos, cred eu. Două echipe care au vrut să joace, ei au avut mai mult controlul mingii decât noi. Noi a trebuit mai mult să alergăm după minge, dar au încercat, au vrut, așa că nu am cum să nu văd lucrurile bune pe care le-au făcut.

Băieții au alergat, au dat cât au putut, am avut momente în care am avut ocazii foarte clare, mai ales în prima repriză. Per total, e o înfrângere. Nu ne convine, dar asta e. Până la urmă am jucat bine.

Ei au avut control jocului, au dus mingea foarte mult în ultima treime. Au avut ocazii, dar și noi am avut. Și noi am avut momente bune. O să analizăm, o să vedem lucrurile care sunt bune și o să mergem înainte.

Cum am spus, rămân optimist. E o înfrângere, face parte din joc, reflectăm, analizăm și mergem mai departe.

Probabil trebuie să avem și noi mai multă posesie, să avem mai mult mingea, să avem mai mult curaj. La anumite momente să ținem de ea, nu doar să jucăm vertical. Și atunci cred eu că ieșeau lucrurile mai bine”, a declarat Gică Hagi, la Antena 1.

Întrebat despre prestația lui Ianis Hagi, selecționerul a transmis:

„Ca toți ceilalți, a fost în teren, a făcut tot ce a putut fiecare. Au alergat, s-au zbătut, dar noi trebuie să avem mai mult control, ca echipă, ca să avem mai mult mingea, și atunci cred eu că lucrurile se vor schimba”.

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