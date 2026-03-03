Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Superliga

Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 13:06
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 13:06
  • În ciuda faptului că a beneficiat de VAR, Liga 1 a fost influențată și în acest sezon de mari erori comise de arbitri.
  • Dacă s-ar fi dat deciziile corecte în toate fazele în care s-a greșit, atunci o singură echipă dintre primele 7 clasate ar avea un punctaj mai mic.
  • Rapid a fost dezavantajată în 3 meciuri în care, totuși, a câștigat, în vreme ce FC Argeș, deși a avut 4 jocuri cu mari probleme, balanța e pe zero puncte câștigate vs pierdute.

Influențează arbitrii în mod decisiv ierarhia unui campionat? De cele mai multe ori, da, iar acest lucru e valabil nu doar în România, ci și în cele mai puternice campionate din lume.

„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Citește și
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Citește mai mult
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”

FCSB, scoasă din play-off de arbitri?

Actualul sezon din Liga 1 nu face excepție. Au existat, parcă mai mult ca niciodată, greșeli grave de arbitraj, care au fost comise în ciuda faptului că toate meciurile au beneficiat de arbitraj video.

E imposibil de stabilit cum ar fi arătat scorurile și mai ales clasamentul acum, dacă nu s-ar fi comis nici una dintre erori.

Un penalty neacordat nu înseamnă automat că s-ar fi transformat în gol, iar o eliminare nu atrage după sine că pierzi sigur meciul.

CFR ar avea puncte mai puține, FCSB mai multe!

Totuși, o simulare pentru cele 29 de etape se poate face. Și anume: în privința greșelilor majore, produse în partidele în care scorul final a fost egal sau cu o diferență minimă, se pot trage concluzii.

Iar clasamentul, fără a fi luate în calcul aceste erori, nu s-ar schimba la vârful lui, dar s-ar schimba în privința componenței play-off-ului: CFR ar avea puncte mai puține, FCSB mai multe.

U CRAIOVA

  • A avut de pierdut din cauza arbitrilor. În prima etapă nu se poate spune că a irosit victoria de la Arad, pentru că, deși primul gol al gazdelor vine dintr-un penalty eronat acordat, faza s-a produs, totuși, la scorul de 3-0 pentru olteni.

    În derby-ul cu Dinamo, însă, a ratat victoria din cauza unei greșeli majore: Armstrong n-a fost eliminat la disputa violentă cu Bancu, ci doar olteanul a încasat roșu. Faza a avut loc la 2-1, s-a terminat 2-2.
  • Cu cele două puncte, Craiova era azi la o cotă și mai mare: 61 de puncte

RAPID

  • E o altă echipă care a fost victima arbitrilor. Totuși, în mai multe meciuri în care a fost dezavantajată, exemple cu FC Argeș, Botoșani, UTA, a terminat învingătoare.
  • La Galați, însă, a pierdut două puncte, deși, în final, trebuia să beneficieze de un penalty, după un henț al lui Zhelev.
  • Cu cele două puncte, Rapid era astăzi la 57, nu la 55 de puncte

DINAMO

  • Dinamo a avut ajutor din partea arbitrilor la Craiova, unde a scos un punct, însă a fost dezavantajată la Galați, unde a pierdut meciul, dar la 0-0 n-a primit un penalty la un fault suportat de Musi. 
  • Cu alte două puncte în plus, Dinamo ar fi fost azi la 54 de puncte

U CLUJ

  • A fost o echipă implicată în puține meciuri cu erori decisive. A existat însă un meci, pe care clujenii l-au pierdut la Pitești, 0-1, în care n-au primit un penalty în urma unui henț.
  • Cu acel punct ar fi fost astăzi la 52 de puncte

CFR CLUJ

  • E o echipă care a beneficiat mult de pe urma arbitrajelor. A început de la victoria cu Slobozia, 2-1, obținută în minutele de prelungiri cu un gol înscris după un fault nesancționat asupra portarului
  • A pierdut  apoi un punct la Ploiești, bătută de Petrolul dintr-un gol marcat după un ofsaid nesemnalizat
  • A câștigat două puncte în meciul de la Sibiu, unde penalty-ul ratat al gazdelor trebuia repetat, iar faza din final, la care centralul Chivulete dictase 11 metri pentru gazde, a fost întoarsă nejustificat după o intervenție VAR
  • Fără cele 3 puncte câștigate pe mâna arbitrilor, CFR era azi în afara zonei de play-off.

FC ARGEȘ

  • A fost echipa cu cele mai multe meciuri cu probleme de arbitraj. 
  • A câștigat două puncte la victoria cu U Cluj, 1-0, după ce oaspeților li s-a refuzat un penalty pentru un henț
  • A pierdut un punct la eșecul cu UTA, când i s-a refuzat un penalty
  • A pierdut 3 puncte la Ploiești, unde marcase regulamentar pentru 2-1 în final de meci, dar s-a terminat 2-1 pentru Petrolul
  • A câștigat două puncte cu Farul, pentru că la 0-0, în final de prima repriză, Tudose a fost iertat de eliminare
  • A câștigat 4 puncte cu ajutorul arbitrilor, a pierdut tot atâtea.

FCSB

  • A fost implicată în două derby-uri cu erori, cu CFR și Rapid, însă greșelile au fost și de o parte și de cealaltă, e greu de cuantificat cine a pierdut și cine a câștigat din perspectiva arbitrajului, astfel că rezultatul final nu se poate spune că a fost influențat în mod decisiv:
  • Cu CFR, scor 2-2, Mihai Popescu trebuia eliminat în prima repriză, după care la 2-1, FCSB-ului i s-au refuzat două penalty-uri
  • Cu Rapid, scor 2-1, FCSB trebuia să joace în superioritate din minutul 4, când Vulturar trebuia eliminat. În minutul 90+4, Rapid trebuia să beneficieze de un penalty, la hențul lui Șut
  • În schimb, FCSB are două meciuri la care se poate considera nedreptățită: cu Farul 1-2 și cu Petrolul 1-1, în care a pierdut 3 puncte pe mâna arbitrilor.

    Penalty-ul din care Farul a egalat a fost acordat fără să se vadă pe nicio reluare că Tănasă a fost faultat de Ngezana, iar în finalul meciului cu Petrolul i s-a refuzat un penalty, după  faultul lui Hanca asupra lui Miculescu
  • Cu 3 puncte în plus, FCSB era azi la cota 49 și era pe loc de play-off

Cum ar fi arătat azi clasamentul fără erorile de arbitraj

  1. U Craiova 61p
  2. Rapid 57
  3. Dinamo 54
  4. U Cluj 52
  5. FC Argeș 49
  6. FCSB 49
  7. CFR Cluj 47

Cum se apără CFR Cluj: „Am furat 10 meciuri la rând?”

Directorul sportiv al clujenilor, Marius Bilașco, a fost prezent luni seară în emisiune la Prima TV, unde a fost întrebat despre acuzațiile care i se aduc CFR-ului, că a accesat play-off-ul cu sprijinul arbitrilor.

„Nici măcar nu poţi discuta despre aşa ceva. Când ai 10 victorii la rând, ce am făcut? Am furat 10 meciuri la rând? Nu are nicio legătură. Este vorba despre fotbal.

Faptul că nu discutăm mai mult despre fotbal este o altă problemă. E normal, fiecare trebuie să îşi spună punctul de vedere, dar în general doar despre asta s-a discutat, arbitrajul.

Eu aş vrea să clarific un lucru: CFR a intrat în play-off pe merit, 10 victorii sunt admirabile. Nu ştiu câte echipe vor mai putea reuşi asta. Se insistă pe nişte faze la meciul cu Farul care, aşa cum s-a arătat şi azi în comunicatul CCA, nu cred că mai lasă loc de interpretare”, a declarat Bilașco la Prima Sport.

Citește și

Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Campionate
20:37
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Citește mai mult
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
09:13
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CFR Cluj arbitraj fcsb play-off greseli arbitraj
Știrile zilei din sport
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
Superliga
03.03
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
Citește mai mult
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Superliga
03.03
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Citește mai mult
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Superliga
03.03
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Jocurile Olimpice
03.03
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Citește mai mult
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:53
„E peste CFR Cluj!” Victor Angelescu a numit cea mai în formă echipă din Liga 1: „Nu e o surpriză”
„E peste CFR Cluj!” Victor Angelescu a numit cea mai în formă echipă din Liga 1: „Nu e o surpriză”
11:28
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
10:48
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
09:50
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Top stiri din sport
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Gimnastica
03.03
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Citește mai mult
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Campionate
03.03
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Citește mai mult
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
03.03
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
03.03
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
04.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share