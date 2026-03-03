Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6

În ciuda faptului că a beneficiat de VAR, Liga 1 a fost influențată și în acest sezon de mari erori comise de arbitri.

Dacă s-ar fi dat deciziile corecte în toate fazele în care s-a greșit, atunci o singură echipă dintre primele 7 clasate ar avea un punctaj mai mic.

Rapid a fost dezavantajată în 3 meciuri în care, totuși, a câștigat, în vreme ce FC Argeș, deși a avut 4 jocuri cu mari probleme, balanța e pe zero puncte câștigate vs pierdute.

Influențează arbitrii în mod decisiv ierarhia unui campionat? De cele mai multe ori, da, iar acest lucru e valabil nu doar în România, ci și în cele mai puternice campionate din lume.

FCSB, scoasă din play-off de arbitri?

Actualul sezon din Liga 1 nu face excepție. Au existat, parcă mai mult ca niciodată, greșeli grave de arbitraj, care au fost comise în ciuda faptului că toate meciurile au beneficiat de arbitraj video.

E imposibil de stabilit cum ar fi arătat scorurile și mai ales clasamentul acum, dacă nu s-ar fi comis nici una dintre erori.

Un penalty neacordat nu înseamnă automat că s-ar fi transformat în gol, iar o eliminare nu atrage după sine că pierzi sigur meciul.

CFR ar avea puncte mai puține, FCSB mai multe!

Totuși, o simulare pentru cele 29 de etape se poate face. Și anume: în privința greșelilor majore, produse în partidele în care scorul final a fost egal sau cu o diferență minimă, se pot trage concluzii.

Iar clasamentul, fără a fi luate în calcul aceste erori, nu s-ar schimba la vârful lui, dar s-ar schimba în privința componenței play-off-ului: CFR ar avea puncte mai puține, FCSB mai multe.

U CRAIOVA

A avut de pierdut din cauza arbitrilor. În prima etapă nu se poate spune că a irosit victoria de la Arad, pentru că, deși primul gol al gazdelor vine dintr-un penalty eronat acordat, faza s-a produs, totuși, la scorul de 3-0 pentru olteni.



În derby-ul cu Dinamo, însă, a ratat victoria din cauza unei greșeli majore: Armstrong n-a fost eliminat la disputa violentă cu Bancu, ci doar olteanul a încasat roșu. Faza a avut loc la 2-1, s-a terminat 2-2.

Armstrong n-a fost eliminat la disputa violentă cu Bancu, ci doar olteanul a încasat roșu. Faza a avut loc la 2-1, s-a terminat 2-2. Cu cele două puncte, Craiova era azi la o cotă și mai mare: 61 de puncte

RAPID

E o altă echipă care a fost victima arbitrilor. Totuși, în mai multe meciuri în care a fost dezavantajată, exemple cu FC Argeș, Botoșani, UTA, a terminat învingătoare.

La Galați, însă, a pierdut două puncte, deși, în final, trebuia să beneficieze de un penalty, după un henț al lui Zhelev.

Cu cele două puncte, Rapid era astăzi la 57, nu la 55 de puncte

DINAMO

Dinamo a avut ajutor din partea arbitrilor la Craiova, unde a scos un punct, însă a fost dezavantajată la Galați, unde a pierdut meciul, dar la 0-0 n-a primit un penalty la un fault suportat de Musi.

Cu alte două puncte în plus, Dinamo ar fi fost azi la 54 de puncte

U CLUJ

A fost o echipă implicată în puține meciuri cu erori decisive. A existat însă un meci, pe care clujenii l-au pierdut la Pitești, 0-1, în care n-au primit un penalty în urma unui henț.

Cu acel punct ar fi fost astăzi la 52 de puncte

CFR CLUJ

E o echipă care a beneficiat mult de pe urma arbitrajelor. A început de la victoria cu Slobozia, 2-1, obținută în minutele de prelungiri cu un gol înscris după un fault nesancționat asupra portarului

A pierdut apoi un punct la Ploiești, bătută de Petrolul dintr-un gol marcat după un ofsaid nesemnalizat

A câștigat două puncte în meciul de la Sibiu, unde penalty-ul ratat al gazdelor trebuia repetat, iar faza din final, la care centralul Chivulete dictase 11 metri pentru gazde, a fost întoarsă nejustificat după o intervenție VAR

Fără cele 3 puncte câștigate pe mâna arbitrilor, CFR era azi în afara zonei de play-off.

FC ARGEȘ

A fost echipa cu cele mai multe meciuri cu probleme de arbitraj.

A câștigat două puncte la victoria cu U Cluj, 1-0, după ce oaspeților li s-a refuzat un penalty pentru un henț

A pierdut un punct la eșecul cu UTA, când i s-a refuzat un penalty

A pierdut 3 puncte la Ploiești, unde marcase regulamentar pentru 2-1 în final de meci, dar s-a terminat 2-1 pentru Petrolul

A câștigat două puncte cu Farul, pentru că la 0-0, în final de prima repriză, Tudose a fost iertat de eliminare

A câștigat 4 puncte cu ajutorul arbitrilor, a pierdut tot atâtea.

FCSB

A fost implicată în două derby-uri cu erori, cu CFR și Rapid, însă greșelile au fost și de o parte și de cealaltă, e greu de cuantificat cine a pierdut și cine a câștigat din perspectiva arbitrajului, astfel că rezultatul final nu se poate spune că a fost influențat în mod decisiv:

Cu CFR, scor 2-2, Mihai Popescu trebuia eliminat în prima repriză, după care la 2-1, FCSB-ului i s-au refuzat două penalty-uri

Cu Rapid, scor 2-1, FCSB trebuia să joace în superioritate din minutul 4, când Vulturar trebuia eliminat. În minutul 90+4, Rapid trebuia să beneficieze de un penalty, la hențul lui Șut

În schimb, FCSB are două meciuri la care se poate considera nedreptățită: cu Farul 1-2 și cu Petrolul 1-1, în care a pierdut 3 puncte pe mâna arbitrilor.



Penalty-ul din care Farul a egalat a fost acordat fără să se vadă pe nicio reluare că Tănasă a fost faultat de Ngezana, iar în finalul meciului cu Petrolul i s-a refuzat un penalty, după faultul lui Hanca asupra lui Miculescu Cu 3 puncte în plus, FCSB era azi la cota 49 și era pe loc de play-off

Cum ar fi arătat azi clasamentul fără erorile de arbitraj

U Craiova 61p Rapid 57 Dinamo 54 U Cluj 52 FC Argeș 49 FCSB 49 CFR Cluj 47

Cum se apără CFR Cluj: „Am furat 10 meciuri la rând?”

Directorul sportiv al clujenilor, Marius Bilașco, a fost prezent luni seară în emisiune la Prima TV, unde a fost întrebat despre acuzațiile care i se aduc CFR-ului, că a accesat play-off-ul cu sprijinul arbitrilor.

„Nici măcar nu poţi discuta despre aşa ceva. Când ai 10 victorii la rând, ce am făcut? Am furat 10 meciuri la rând? Nu are nicio legătură. Este vorba despre fotbal.

Faptul că nu discutăm mai mult despre fotbal este o altă problemă. E normal, fiecare trebuie să îşi spună punctul de vedere, dar în general doar despre asta s-a discutat, arbitrajul.

Eu aş vrea să clarific un lucru: CFR a intrat în play-off pe merit, 10 victorii sunt admirabile. Nu ştiu câte echipe vor mai putea reuşi asta. Se insistă pe nişte faze la meciul cu Farul care, aşa cum s-a arătat şi azi în comunicatul CCA, nu cred că mai lasă loc de interpretare”, a declarat Bilașco la Prima Sport.

