Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a rămas în Arabia Saudită, deși presa din Spania și Anglia a relatat că avionul privat al lusitanului ar fi aterizat, marți, 2 martie, la Madrid, la ora 1:32 a.m.

Speculațiile au fost demontate de jurnalistul Fabrizio Romano, care a informat că starul lusitan nu a părăsit țara.

Cristiano Ronaldo a rămas în Arabia Saudită

„Relatările din presa internațională, conform cărora Cristiano Ronaldo ar fi părăsit Arabia Saudită împreună cu familia sa, nu sunt adevărate.

Este o știre falsă, deoarece Cristiano urmează acum un tratament la baza de antrenament a celor de la Al-Nassr, după problemele de la ultimul meci.

Cristiano nu a părăsit Arabia Saudită pentru a merge la Madrid”, a transmis jurnalistul Fabrizio Romano.

🚨❌ Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark.



It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game.



Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Știrea inițială:

A fugit Cristiano Ronaldo din Riad cu avionul privat?

Avionul privat al fotbalistului, un Bombardier Global Express evaluat la zeci de milioane de euro, a decolat de pe aeroportul din Riad în cursul nopții și a ajuns pe aeroportul din Madrid după un zbor de aproximativ șapte ore.

Până acum, nu există o declarație oficială din partea lui Ronaldo sau a reprezentanților săi și nu se știe dacă ar fi zburat singur sau însoțit de familie.

Flightradar24 arată că avionul lui Ronaldo a survolat Egiptul și Marea Mediterană înainte de a ateriza la Madrid.

Avionul, vopsit în totalitate în negru, poate transporta până la 19 pasageri și dispune de mai multe camere, inclusiv una cu pat dublu și o zonă separată pentru duș. Are o autonomie suficientă pentru a traversa continente fără escală, scrie marca.com.

Prețul tipului de avion privat pe care îl deține Cristiano ar fi undeva la 50 de milioane de euro.

În Riad și în alte orașe din regiune au fost înregistrate atacuri care au generat îngrijorare în rândul comunității internaționale și al străinilor rezidenți acolo.

