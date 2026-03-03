„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”

Camelia Voinea, 55 de ani, a fost acuzată, în ultimele luni, de trei foste gimnaste de abuzuri fizice, psihice și verbale.

Dovezile video intrate în posesia GOLAZO.ro arată cum victimă a acestor practici a fost și Sabrina Voinea, 18 ani, fiica antrenoarei.

În imaginile cu un puternic impact emoțional, filmate în sala de antrenament, se poate auzi cum Sabrina e în pragul unei căderi psihice.

Ce spune Camelia Voinea despre clipurile cu fiica ei? Totul, în rândurile de mai jos.

GOLAZO.ro a publicat, începând cu anul 2025, mai multe mărturii ale unor foste eleve ale antrenoarei Camelia Voinea, care o acuzau pe aceasta de abuzuri. Dezvăluirile, făcute sub protecția anonimatului, pentru că gimnastele se tem de represalii, pot și citite aici, aici și aici.

Comportamentul reprobabil al Cameliei Voinea s-a răsfrânt și asupra Sabrinei, fiica acesteia. GOLAZO.ro a publicat imagini greu de privit în care sportiva, atunci în vârstă de 8-9 ani, se ferește de mama ei, fiindu-i teamă să nu fie lovită, iar apoi o roagă să se oprească din exerciții, pentru că „o dor coastele”.

Sabrina Voinea: „Nu mai pot să respir!”

Astăzi publicăm un nou video, tot din sala de gimnastică, în care se poate vedea că episodul publicat anterior nu a fost doar „o scăpare” din partea Cameliei Voinea, ci un mod sistematic de a-și trata sportivele.

În clip se poate auzi cum Sabrina plânge în hohote și repetă obsesiv „nu mai pot”, implorându-și mama să o lase să ia o pauză.

Camelia Voinea nu pare deloc impresionată de lacrimile fiicei ei, și îi replică: „Nu mă interesează. Eu îți spun că nu ieși din sală. Te las în prostia ta, plângi cât oi vrea, și îți arăt eu ție...”

Sabrina, care avea în jur de 7-8 ani în momentul înregistrării, lucrând la paralele, o roagă pe Camelia să-i pună cubul de burete sub aparat, pentru a nu se lovi dacă pică de pe bară. „Da, pune-mi-l…. Mi-l pui?”.

Când micuța se lovește și simte că nu mai poate, îi spune Cameliei Voinea: „Mami, nu mai pot să mai respir”. Replica vine imediat. „Nu mai respiri deloc. Să mai faci tu ambiții cu mine...”.

Sabrina își urlă disperarea, „mami, nu mai pot!”, dar Camelia Voinea o îngână și îi spune că se preface. „Alo, trezirea! Ăsta e teatru. Teatru. Hai că pe astea le-am fumat demult. Doi, trei și”.

Camelia Voinea: „Eu te-am făcut, eu te fac cum vreau eu”

Din cauza presiunii, abuzului verbal și efortului, organismul Sabrinei e la limită. „Îmi vine să vomit”. E o nouă încercare de a o face pe mama ei să înțeleagă că nu mai rezistă.

Camelia Voinea e de neclintit. „Să vezi ce o să vomiți... Tu nu-ți pune ambiția cu mine, ți-am spus că nu ține. Cu tine fac ce spun eu. Ce spun eu, da! Eu te-am făcut, eu te fac cum vreau eu. Hai! Noi două discutăm altfel. Mai bine ca mine nu le știe nimeni. (...) Mă țin de cuvânt”.

Sabrina încearcă un nou element, se lovește, și o întreabă pe mama ei. „De ce nu mi-l pui? Pune-mi-l... Pune-mi ăsta. Pune-mi-l. Poți să mi-l pui, te rog?”.

Conform sursei GOLAZO.ro, micuța gimnastă se referea la o bucată de burete, care se pune pe una dintre barele de la paralele, pentru ca loviturile de la picioare să fie amortizate de materialul moale.

Ce spune Camelia Voinea

După încercări repetate, GOLAZO.ro a reușit să stea de vorbă cu antrenoarea și mama Sabrinei, Camelia Voinea.

Bună ziua, doamna Voinea. Mă bucur că v-am prins la telefon și profit de ocazie. O să vă întreb mai multe. Ce se întâmplă cu banii încasați de la Farul Constanța? Președintele Aurelian Arghir spune că v-ar putea da în judecată pentru recuperarea sumei.

O să vedem, domnul Cristian. Am luat o decizie, dar îmi aparține.

Și în privința cealaltă, cu banii primiți de la CSM Constanța, pentru care, spun sursele noastre, nu există cadrul legal?

Am fost plătită de fiecare dată în cadru legal. De fiecare dată.

Ați fost până la urmă chemată la Comisia Disciplină? S-a întrunit?

Va urma.

Ultima întrebare e legată de Sabrina. Văzând, după atâția ani, clipurile cu ea și cu dvs., cu o altă maturitate, vi se pare justificat comportamentul dvs. având în vedere performanțele ulterioare ale Sabrina sau totuși regretați ceva? Tonul? Cuvintele?

Și asta vom vedea, domnul Cristian. Iar dumneavoastră, cum tot timpul v-ați grăbit să scrieți... Nu am ce să mai spun. De multe ori nu am fost consultată și v-ați apucat să scrieți.

Ce face Federația Română de Gimnastică în „cazul Voinea”

Pe scurt, nimic. GOLAZO.ro a încercat, în repetate rânduri, să ia legătura cu Ioan Suciu, președintele FRG și nașul de cununie al Cameliei Voinea, pentru a afla părerea acestuia despre caz. Acesta nu a răspuns mesajelor și apelurilor noastre.

Suciu i-a spus lui Bogdan Matei, șeful Agenției Naționale pentru Sport, că această problemă va fi judecată în cadrul Comisiei de Disciplină a FRG, pentru a se stabili măsurile aferente.

Surse GOLAZO.ro au afirmat că ar fi existat un avertisment pentru Camelia Voinea, așa că am verificat această informație cu Daniela Sofronie, campioană olimpică și medaliată cu argint olimpic la Atena 2004, actuală membră a Comisiei de Disciplină a FRG.

Bună ziua, Dana. S-a întrunit Comisia de Disciplină pentru „cazul Voinea”? Sursele mele îmi spun că a primit un avertisment.

Bună. Nu, nu ne-am întrunit. Cel puțin din câte știu eu.

Ar trebui să fi fost informată, având în vedere că ești membră a Comisiei.

Așa cred și știu și eu, dar nu ne-am întrunit. S-au depus mărturii, dar eu nu știu despre nicio întâlnire. Eu nu am fost chemată nicăieri.

Mărturii? Unele dintre fetele abuzate cu care am vorbit eu erau de acord cu a vorbi, în spatele ușilor închise, despre cazurile lor, dar nimeni de la Federație nu mi-a cerut un contact al lor. Sau te referi la alte mărturii?

Da, ale fetelor din lotul actual, ale doamnei Voinea, doamnei Moroșan, Sabrinei... Deci toate aceste părți implicate.

Dar nu durează cam mult până se întrunește această Comisie? Au trecut câteva luni bune.

Eu sunt doar un pion, doar un membru. Și eu mă așteptam să fiu chemată. Încă nu știu nimic. Nimic, nimic, nu știu. A trecut ceva timp, da. Momentan nu s-a întâmplat nimic.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport