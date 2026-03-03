Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent

Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit despre Diogo Mendes (28 de ani), fotbalist adus la Rapid în august 2024 și care a jucat doar 133 de minute în alb-vișiniu.

Mendes s-a accidentat grav, n-a mai jucat din vara lui 2024 și viitorul nu sună bine pentru el, anunță președintele din Giulești.

Victor Angelescu crede că Rapid trebuie să învețe ceva din cazul mijlocașului născut în Portugalia, dar care a jucat pentru naționala Capului Verde.

Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el. Vom vedea dacă va mai juca fotbal”

„Diogo Mendes este ultimul lui an. I-a fost transmis de mult că nu ne mai bazăm pe el. A fost accidentat nonstop. N-avem ce să comentăm, că a venit și a jucat 30 de minute în total și nu ne-a ajutat cu nimic.

Asta este, este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Sper că am învățat-o cu toții după acest transfer și, pentru noi, de-aia nici nu îl luăm în calcul”, a spus Angelescu, potrivit gsp.ro.

Diogo Mendes (foto: Sport Pictures)

Angelescu spune chiar că Mendes ar putea fi nevoit să pună ghetele-n cui:

„A avut probleme medicale tot timpul, adică nu și-a revenit. Vom vedea dacă Diogo Mendes va mai juca fotbal de acum încolo, nu știu, vom vedea, pentru că în ăștia doi ani de zile nu a putut”.

Diogo Mendes a venit la Rapid în 2024, de la Club Sport Maritimo. Mijlocașul mai are contract până în iunie 2027.

Crescut la juniorii lui Benfica, Diogo a făcut parte din echipa vicecampioană europeană a portughezilor, formație ce a ajuns în finala Youth League în sezonul 2016/17. Alături de Mendes, în acea echipă au mai jucat nume mari ale fotbalului mondial, ca Rúben Dias, Jota, João Félix sau Florentino Luís.

Mendes are prezențe la naționalele U16 și U18 ale Portugaliei, dar la seniori a ales să schimbe țara și a ales să reprezinte naționala Capului Verde.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport