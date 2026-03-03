Bratu a reziliat azi cu CS Dinamo S-a înțeles cu Metaloglobus și urmează să fie prezentat 

Florin Bratu s-a înțeles încă de ieri cu Metaloglobus, tehnicianul și conducerea clubului ajungând la un acord total asupra detaliilor contractuale.

Singurul obstacol rămas în calea oficializării mutării a fost rezilierea înțelegerii cu CS Dinamo București.

Consensul dintre Bratu și CS Dinamo a fost atins în această dimineață, iar antrenorul urmează să fie prezentat în scurt timp la formația aflată pe ultimul loc în Liga 1.

Bratu a reziliat azi cu CS Dinamo

Mutarea vine într-un moment delicat pentru Metaloglobus, care caută o schimbare rapidă de direcție în tentativa de a evita retrogradarea, însă șansele de reușită sunt destul de mici.

Clubul a oficializat rezilierea:

„Mulțumim, Florin Bratu!

E momentul să oprim timpul pentru a ne exprima recunoștința față de Florin Bratu.

Licențiat Pro, Florin Bratu a transformat fiecare zi a proiectului de fotbal, din 2023 încoace, într-un obiectiv de performanță.

Dincolo de promovarea în Liga 2, de calificarea în grupele Cupei României, Florin Bratu a reușit să pună Academia CS Dinamo pe harta fotbalului românesc.

Drumurile noastre se despart astăzi pentru că Florin Bratu și-a dorit să revină în Superligă.

Respectul și admirația noastră pentru profesionalismul lui Florin Bratu nu pot fi exprimate în comunicate oficiale.

Povestea fotbalului merge mai departe cu aceleași valori cu care Dinamo a format zeci de generații de campioni: onoare, responsabilitate, performanță. ”

Chirilă a fost la sediul CS Dinamo

În ceea ce privește banca tehnică a celor de la CS Dinamo, principalul nume vehiculat pentru a-i lua locul lui Bratu este Ionuț Chirilă.

Acesta s-a prezentat ieri la sediul clubului și a purtat o primă rundă de discuții cu oficialii dinamoviști. Deși întâlnirea a fost una pozitivă, nu s-a ajuns la un consens final.

O nouă rundă de negocieri este programată pentru astăzi, iar șansele ca Ionuț Chirilă să preia echipa sunt destul de mari.

