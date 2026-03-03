A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul

REAL MADRID - GETAFE 0-1. Imediat după fluierul final, Allan Nyom, fundașul de 37 de ani al echipei oaspete, s-a dus să-l caute pe Vinicius pentru a-i reaminti episodul în care au fost protagoniști amândoi în meciul tur.

Eșecul înregistrat pe „Bernabeu” duce echipa lui Alvaro Arbeloa la 4 puncte în spatele liderului FC Barcelona.

A sărit la Vinicius!

Nici bine nu se terminase meciul, că Allan Nyom a țâșnit către banca lui Real Madrid pentru a-l înfrunta pe Vinicius.

A urmat, cum era de așteptat, o încăierare generală, în care au intervenit oameni de la ambele echipe, pentru a calma spiritele.

Nyom îi reproșa ceva și i-am spus să nu spună nimic. Nu are importanță Jose Bordalas, antrenor Getafe

În altercație au intervenit și Militao, Ceballos și Asencio pentru a încerca să-l apere pe Vinicius, care, la meciul din tur, avusese un conflict cu același Nyom.

Sunt foarte mândru de toată lumea. Au jucat un meci excelent. Trebuie să prețuim această victorie importantă împotriva unei echipe Real Madrid care luptă pentru titlu. Jose Bordalas, antrenor Getafe

Ce s-a întâmplat la meciul tur, Getafe - Real Madrid 0-1

Atunci, Real Madrid a câștigat cu 1-0, iar un moment cheie a fost eliminarea lui Nyom, la 30 de secunde după ce intrase în locul lui Kiko Femenia, în minutul 77, pentru un fault foarte dur asupra brazilianului.

După ce a văzut că adversarul a luat „roșu, Vinicius s-a apropiat de antrenorul lui Getafe, jose Bordalas, pentru a-i transmite un mesaj ironic: „Foarte bună schimbare”.

18 ani trecuseră de când Getafe n-o mai învinsese pe Real Madrid pe „Bernabeu”

