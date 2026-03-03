Leo Grozavu, demis    FC Botoșani a oficializat „divorțul” de antrenorul care a dus echipa pe locul 1 în acest sezon

Leo Grozavu (58 de ani) și FC Botoșani au reziliat, de comun acord, contractul, după ce echipa nu a reușit să se califice în play-off, deși a stat mult timp pe primele trei locuri ale clasamentului.

Cine ar urma să preia clubul finanțat de Valeriu Iftime, în rândurile de mai jos.

După un parcurs dezastruos de la reluarea campionatului, cu doar patru puncte acumulate în opt meciuri, FC Botoșani a ajuns pe locul #8 în Liga 1, fără a mai avea șanse la calificarea în TOP 6, înainte de finalul sezonului regulat.

Leo Grozavu, demis de la FC Botoșani

„FC Botoșani și Leo Grozavu au încheiat colaborarea, rezilierea contractului făcându-se de comun acord.

În ciuda faptului că echipa noastră se îndreaptă spre startul în cel de-al 14-lea sezon consecutiv în prima ligă, performanță cu care se mai pot lăuda doar FCSB, Univ. Craiova și Farul Constanța (n.r. fosta Viitorul), divorțul s-a produs.

Ratarea play-off-ului, „top 6” nefiind însă la startul sezonului un obiectiv pentru „roș-alb-albaștri”, a produs o dezamăgire uriașă în familia „roș-alb-albastră”, „Leul” convenind cu conducerea clubului să pună punct colaborării”, se arată pe site-ul oficial al clubului.

Știrea inițială

Conducerea de la FC Botoșani a luat decizia de a se despărți de Leo Grozavu, cel care în actualul sezon a dus echipa chiar și pe primul loc în Liga 1, anunță gsp.ro.

Problemele au început la Botoșani odată cu sezonul rece, iar totul s-a accentuat după reluarea campionatului, în luna ianuarie.

În ultimele 8 etape din Liga 1, FC Botoșani a înregistrat 6 înfrângeri, o remiză și o victorie, scor 3-0, cu ultima clasată, Metaloglobus București.

Acesta a fost al patrulea mandat al lui Leo Grozavu pe banca formației din Botoșani, după ce a mai pregătit echipa în perioadele 2007-2008, 2014-2015 și 2016-2017.

Marius Croitoru ar urma să îl înlocuiască pe Leo Grozavu

Dacă se va concretiza plecarea lui Leo Grozavu, principala variantă de înlocuire a acestuia este reprezentată de Marius Croitoru, cel care a mai antrenat-o pe Botoșani în două perioade: iunie 2019 - iunie 2022 și iunie - august 2023.

În cariera sa de antrenor, Marius Croitoru le-a mai antrenat pe FCU Craiova și FC Argeș. În prezent, acesta ocupă funcția de scouter al FC Bacău, grupare din liga secundă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport