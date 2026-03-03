Leo Grozavu, demis    FC Botoșani a oficializat „divorțul” de antrenorul care a dus echipa pe locul 1 în acest sezon
Leo Grozavu FOTO: Sport Pictures
Superliga

Leo Grozavu, demis FC Botoșani a oficializat „divorțul” de antrenorul care a dus echipa pe locul 1 în acest sezon

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 14:37
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 14:37
  • Leo Grozavu (58 de ani) și FC Botoșani au reziliat, de comun acord, contractul, după ce echipa nu a reușit să se califice în play-off, deși a stat mult timp pe primele trei locuri ale clasamentului.
  • Cine ar urma să preia clubul finanțat de Valeriu Iftime, în rândurile de mai jos.

După un parcurs dezastruos de la reluarea campionatului, cu doar patru puncte acumulate în opt meciuri, FC Botoșani a ajuns pe locul #8 în Liga 1, fără a mai avea șanse la calificarea în TOP 6, înainte de finalul sezonului regulat.

Discurs furibund   Ciprian Marica, după analiza lui Kyros Vassaras: „Ne băgați pumnul în gură fără menajamente!”
Citește și
Discurs furibund Ciprian Marica, după analiza lui Kyros Vassaras: „Ne băgați pumnul în gură fără menajamente!”
Citește mai mult
Discurs furibund   Ciprian Marica, după analiza lui Kyros Vassaras: „Ne băgați pumnul în gură fără menajamente!”

Leo Grozavu, demis de la FC Botoșani

14:35 Mesajul clubului FC Botoșani pentru Grozavu

„FC Botoșani și Leo Grozavu au încheiat colaborarea, rezilierea contractului făcându-se de comun acord.

În ciuda faptului că echipa noastră se îndreaptă spre startul în cel de-al 14-lea sezon consecutiv în prima ligă, performanță cu care se mai pot lăuda doar FCSB, Univ. Craiova și Farul Constanța (n.r. fosta Viitorul), divorțul s-a produs.

Ratarea play-off-ului, „top 6” nefiind însă la startul sezonului un obiectiv pentru „roș-alb-albaștri”, a produs o dezamăgire uriașă în familia „roș-alb-albastră”, „Leul” convenind cu conducerea clubului să pună punct colaborării”, se arată pe site-ul oficial al clubului.

Știrea inițială

Conducerea de la FC Botoșani a luat decizia de a se despărți de Leo Grozavu, cel care în actualul sezon a dus echipa chiar și pe primul loc în Liga 1, anunță gsp.ro.

Problemele au început la Botoșani odată cu sezonul rece, iar totul s-a accentuat după reluarea campionatului, în luna ianuarie.

În ultimele 8 etape din Liga 1, FC Botoșani a înregistrat 6 înfrângeri, o remiză și o victorie, scor 3-0, cu ultima clasată, Metaloglobus București.

Acesta a fost al patrulea mandat al lui Leo Grozavu pe banca formației din Botoșani, după ce a mai pregătit echipa în perioadele 2007-2008, 2014-2015 și 2016-2017.

Marius Croitoru ar urma să îl înlocuiască pe Leo Grozavu

Dacă se va concretiza plecarea lui Leo Grozavu, principala variantă de înlocuire a acestuia este reprezentată de Marius Croitoru, cel care a mai antrenat-o pe Botoșani în două perioade: iunie 2019 - iunie 2022 și iunie - august 2023.

În cariera sa de antrenor, Marius Croitoru le-a mai antrenat pe FCU Craiova și FC Argeș. În prezent, acesta ocupă funcția de scouter al FC Bacău, grupare din liga secundă.

Citește și

Liga 1, Etapa #29 Rapid, victorie la limită cu Unirea Slobozia » Clasamentul actualizat
Superliga
21:30
Liga 1, Etapa #29 Rapid, victorie la limită cu Unirea Slobozia » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, Etapa #29 Rapid, victorie la limită cu Unirea Slobozia » Clasamentul actualizat
 „Le promit!” Ioan Varga anunță prime fabuloase la CFR Cluj, pentru meciurile din play-off
Superliga
17:44
„Le promit!” Ioan Varga anunță prime fabuloase la CFR Cluj, pentru meciurile din play-off
Citește mai mult
 „Le promit!” Ioan Varga anunță prime fabuloase la CFR Cluj, pentru meciurile din play-off

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Marius Croitoru liga 1 demis fc botosani leo grozavu
Știrile zilei din sport
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Campionate
11:56
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Citește mai mult
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
09:13
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Superliga
10:08
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Citește mai mult
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Nationala
10:56
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Citește mai mult
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:56
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
18:30
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
17:57
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
16:48
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Top stiri din sport
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Superliga
13:06
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Citește mai mult
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Campionate
13:07
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Citește mai mult
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
13:58
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Campionate
13:43
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Citește mai mult
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share