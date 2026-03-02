„Dacă am promis, o să mă duc” Adrian Ilie, prima reacție  după ce a fost ofertat de Gigi Becali +38 foto
Adrian Ilie FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Dacă am promis, o să mă duc” Adrian Ilie, prima reacție după ce a fost ofertat de Gigi Becali

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 21:00
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 21:06
  • Adrian Ilie (51 de ani), fostul mare atacant al României, a vorbit despre eventuala sa venire la FCSB, după ce Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că dorește ca acesta să se ocupe de noul departament de scouting de la echipă.

„Cobra” a mai lucrat la FCSB în sezonul 2007/08. Atunci, Ilie a ocupat postul de manager sportiv.

În mandatul său, fostul atacant a realizat transferuri importate, printre care Robinson Zapata sau Pawel Golanski, iar echipa a ajuns în grupele Ligii Campionilor.

Ce a spus Adrian Ilie despre o posibilă venire la FCSB

Întrebat despre o revenire în staff-ul administrativ de la FCSB, Adrian Ilie a declarat că va merge să discute cu patronul echipei, Gigi Becali, urmând ca apoi să ia o decizie finală.

„Nu am nicio informație în plus. Dacă i-am promis că o să mă duc la o vizită, înseamnă că o să mă duc”, a declarat Adrian Ilie, conform orangesport.ro.

De-a lungul carierei sale, Adrian Ilie a jucat la Electroputere Craiova, Steaua, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich.

În postura de conducător, acesta a avut o singură experiență, cea de la FCSB.

Ce a declarat Gigi Becali

După ce echipa sa a ratat pentru prima dată în istorie prezența în play-off, Gigi Becali a anunțat că dorește să facă un departament de scouting la FCSB și a rostit numele a doi foști mari fotbaliști pe care ar vrea sa îi coopteze în staff-ul administrativ al echipei: Adrian Ilie și Mirel Rădoi.

„Păi, și cu el vorbesc (n.r. - cu Adrian Ilie, aflat în studio, nume adus în discuție de moderator). O să-l sun și pe el să vină să vorbim. Și cu el vorbesc și gata. Bravo, uite! Poate Dumnezeu a făcut.

Da, tată! Adriane, chiar te rog, tată! Ia numărul, sună-mă și ne întâlnim. Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo.

O să fac un birou de scouteri: Adrian Ilie. O să vrea și Rădoi. O să fac un departament de scouting cu cei care sunt prietenii mei: Adrian Ilie, om cuminte, care niciodată nu m-a deranjat în viață. Om de calitate, om liniștit.

Nu a supărat pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni niciodată. Facem un birou de scouteri care să mă ajute și gata. Vedem ce pretenții aveți. Voi... și cu Mirel. Facem și punem la analiză.

Adrian Ilie FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro) Adrian Ilie FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
Adrian Ilie FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)

Avem nevoie de 5-6 jucători și îi cumpărăm. Să-ți spun ceva. Sunt vreo 5-6 jucători cărora nu ai ce să le faci. Au contract. Vor pleca atunci când vor vrea sau vor sta pe bară, că nu-i vor băga în lot.

Adrian Ilie e bogătan. Vine acum Adrian că am vorbit cu el. E gata, e la mine el. Am făcut deja primul transfer.

Vorbesc și cu Mirel astăzi, mai vorbesc cu cineva, vreau vreo 4-5. Nu știu pe cine deocamdată. Cer ajutor, nu e să zic că vreau pe cutare. Adrian Ilie, uite cu bun-simț, a zis că îmi sare în ajutor, ce mai vrei mai mult?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+38 Foto
labels.photo-gallery

gigi becali Adrian Ilie liga 1 fcsb
