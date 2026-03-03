Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0! +14 foto
Filipe Luis. Foto: Imago
Campionate

Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!

Ionuț Cojocaru
Publicat: 03.03.2026, ora 13:07
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 13:07
  • Filipe Luis (40 de ani), fostul star al celor de la Atletico Madrid, a fost demis de conducerea clubului brazilian Flamengo, la câteva ore după ce echipa sa a învins-o cu 8-0 pe Madureira.
  • Fostul fundaș a câștigat mai multe trofee importante alături de echipa braziliană, de la preluarea postului, în septembrie 2024.

Surpriză, însă. După victoria care i-a asigurat calificarea în finala Campionatului Carioca, Filipe Luis nu și-a păstrat postul de antrenor.

Filipe Luis, concediat de la Flamengo după o victorie cu 8-0!

Clubul a pus în balanță rezultatele slabe din competițiile recente, printre care pierderea Supercupei Braziliei în fața lui Corinthians (0‑2) și înfrângerea în Recopa Sudamericana cu Lanus, scor 2-4.

Flamengo a înregistrat, totodată, unul dintre cele mai slabe începuturi de sezon din ultimii zece ani, conform marca.com, iar în prezent ocupă locul 11, cu 4 puncte după trei etape.

Flamengo informează că, începând de marți, Filipe Luis nu va mai conduce echipa. Ivan Palanco (secund) și Diogo Linhares (preparator fizic) vor părăsi și ei clubul. Flamengo îi mulțumește fostului jucător și antrenor Filipe Luis pentru tot ce a realizat și împărtășit în această perioadă. Clubul îi dorește succes și mult noroc în cariera profesională Comunicatul emis de Flamengo

Chiar dacă mandatul său s-a încheiat abrupt, Filipe Luis, aflat la prima experiență ca antrenor profesionist, a intrat în istoria clubului câștigând cinci titluri majore: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Campeonato Carioca 2025, Copa Libertadores 2025 și Brasileirao 2025.

Flamengo a câştigat Cupa Braziliei. Foto: Instagram, Flamengo
Flamengo a câştigat Cupa Braziliei. Foto: Instagram, Flamengo

Galerie foto (14 imagini)

Flamengo a câştigat Cupa Braziliei. Foto: Instagram, Flamengo Flamengo a câştigat Cupa Braziliei. Foto: Instagram, Flamengo Flamengo a câştigat Cupa Braziliei. Foto: Instagram, Flamengo Flamengo a câştigat Cupa Braziliei. Foto: Instagram, Flamengo Flamengo a câştigat Cupa Braziliei. Foto: Instagram, Flamengo
+14 Foto
labels.photo-gallery

Această performanță îl plasează printre cei mai titrați antrenori din istoria Flamengo, la egalitate cu Jorge Jesus și Flavio Costa.

În cariera de fotbalist, Filipe Luis a jucat 333 de meciuri pentru Atletico Madrid, în care a marcat 12 goluri și a oferit 30 de pase decisive.

Brazilianul a mai jucat pentru Flamengo (176 de meciuri), Deportivo la Coruna (137 de meciuri), Figueirense (27 de meciuri) și Chelsea (26 de meciuri).

