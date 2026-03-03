„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism” +6 foto
Nationala

„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 10:56
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 16:53
  • Aurel Țicleanu (67 de ani), vicepreședinte al Comisiei Tehnice a FRF, a fost desemnat să urmărească de la fața locului meciul Slovacia - Kosovo.
  • Dacă România va învinge Turcia, va juca, 5 zile mai târziu, cu învingătoarea partidei de la Bratislava.
  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Aurel Țicleanu a dezvăluit la Prima Sport că va merge să urmărească la lucru posibilele viitoare adversare.

Aurel Țicleanu va „spiona” Slovacia - Kosovo

Stafful naționalei și Federația condusă de Răzvan Burleanu se asigură că România are toate datele despre viitorii adversari.

Astfel, Aurel Țicleanu va merge la Bratislava pentru a vedea la lucru meciul din care, dacă învingem Turcia, se va alege adversara tricolorilor.

„E un mesaj de optimism către suporterii noștri. Federația, Comisia Tehnică și stafful echipei naționale s-au hotărât să mă trimită la Bratislava, să văd Slovacia - Kosovo, meciul din care se alege posibila noastră adversară.

Există viață și după Turcia, înseamnă că ne jucăm șansa. Plec la Bratislava! Hai, România!”, a spus Țicleanu la Prima Sport.

Basarab Panduru, prezent în studio, a făcut o glumă cu Țicleanu: „Ești singurul român care nu vede meciul!”.

Replica gloriei Craiovei a venit instant: „Eu ți-am spus că sunt special, nu m-ai crezut”.

Meciurile nu sunt chiar la aceeași oră, dar n-ai cum să le urmărești pe amândouă Aurel Țicleanu

Barajele pe care le are de trecut România pentru a ajunge la CM 2026

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

„Tricolorii” vor fi susținuți de 2.130 de spectatori, după ce toate biletele destinate acestora au fost epuizate în 20 de secunde!

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Galerie foto (6 imagini)

Los Angeles (2).jpg Los Angeles.jpg San Francisco (2).jpg San Francisco.jpg Vancouver (2).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share