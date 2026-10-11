„Te faci de râs!” FOTO. Nu înțelege gestul lui Reghecampf după prima victorie la FCSB: „De ce trebuie să faci asta?”

FCSB - Oțelul 1-0. Basarab Panduru (56 de ani) a comentat gestul făcut de Laurențiu Reghecampf (51 de ani) după primul succes în noul mandat pe banca „roș-albaștrilor”.

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FCSB a debutat cu dreptul în al treilea mandat al lui Reghecampf. Imediat după fluierul final, tehnicianul și-a strâns jucătorii în jurul său pentru o mini-ședință chiar pe teren. Un gest pe care îl făcea și în precedentele perioadei.

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Imaginile n-au fost însă pe placul lui Basarab Panduru, care a fost „secundul” lui Reghecampf la Al Wasl și U Craiova.

„Mie nu-mi place. Nu-mi place aia de la centrul terenului. Nu-mi place, nu-mi place deloc. Ce faci? Când câștigi faci, apoi pierzi două meciuri, mai faci alea? Te faci de râs!

Știu că a făcut și înainte la FCSB, dar te faci de râs dacă mai faci alea. De ce faci alea? Pentru ce le faci când pierzi? Când câștigi, orice faci pare că este foarte bine. Eu n-aș face treaba asta. Adică merg în vestiar, vorbesc acolo. De ce trebuie să faci asta pe teren?

Fiecare cu treaba lui, nu am o problemă, dar mie nu mi se pare că este ok treaba asta. Lor le place, fac treaba asta mereu, atunci să facă.

Când pierzi două meciuri, ce faci? Ce le mai zici acolo? Acum, când câștigă, le zici «Bravo, așa vă vreau, facem, dregem». Dar când pierzi nu mai ai ce să zici, se termină.

Eu n-aș face asta. E un obicei, dar poți să schimbi obiceiul, nu trebuie să fie și peste 20 de ani același obicei. Poți să-l schimbi dacă vrei. Dacă vrei să faci așa în continuare, fă, n-am absolut nimic, doar că nu-mi place acolo pe teren asta. Mai degrabă i-aș băga în vestiar”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

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