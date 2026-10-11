Mourinho, decizie radicală Antrenorul lui Real Madrid a refuzat să vină la conferința de presă, după victoria cu Villarreal! Ce motiv a invocat +10 foto
Jose Mourinho/ Foto: IMAGO
Campionate

Mourinho, decizie radicală Antrenorul lui Real Madrid a refuzat să vină la conferința de presă, după victoria cu Villarreal! Ce motiv a invocat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 10:31
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 10:31
  • Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a refuzat să vină la conferința de presă după meciul cu Villarreal, scor 1-0.
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Tehnicianul portughez a fost extrem de nervos din cauza deciziilor luate de arbitrul Isidro Diaz de Mera Escuderos.

Vinicius l-a tras de păr pe canadianul Nathan Saliba, iar „centralul” i-a arătat direct cartonașul roșu, după ce a fost chemat la VAR să revadă faza.

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Jose Mourinho nu a participat la conferința de presă după victoria cu Villarreal

„The Special One” a decis să nu se prezinte în fața jurnaliștilor la finalul partidei, pentru a nu risca o suspendare.

„Nu voi vorbi pentru că vreau să fiu pe bancă împotriva Sevillei și Barcelonei”, ar fi spus Mourinho, citat de marca.com.

După derby-ul pierdut de Real Madrid în fața rivalei Atletico, Mourinho a făcut scandal la conferința de presă.

Lusitanul a venit cu o coală A4 pe care erau printate două dintre fazele controversate ale meciului, la care „galacticii” au solicitat cartonaș roșu.

FOTO. Eliminarea lui Vinicius din meciul cu Villarreal

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga

Galerie foto (10 imagini)

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
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În urma victoriei cu Villarreal, Real Madrid a acumulat 18 puncte și este pe locul 3, la 6 puncte în spatele liderului Barcelona și unul în spatele lui Atletico Madrid.

Pentru „galactici” urmează partida cu AS Roma, fosta echipă a lui Jose Mourinho, în Liga Campionilor, programată miercuri, de la ora 22:00.

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