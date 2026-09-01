- Terence Atmane (24 de ani, #92 ATP)) a fost eliminat în primul tur de la US Open de Jaume Munar (29 de ani, #33 ATP), după un meci de aproape cinci ore, scor 7-6(5), 6-3, 1-6, 6-7(4), 5-7.
- Francezul a avut o criză de nervi în momentul în care fizioterapeutul a refuzat să-l trateze.
Terence Atmane a fost protagonistul unui meci maraton la US Open. Francezul a câștigat primele două seturi în fața lui Jaume Munar, dar a început apoi să acuze probleme fizice și, în cele din urmă, a cedat în decisiv.
Atmane a avut probleme cu crampele la picioare, dar și la mâna stângă. La începutul setului al treilea, francezul a ajuns inclusiv să servească pe sub mână, folosindu-și mâna dreaptă, deși este stângaci.
VIDEO. Criză de nervi la US Open. Și-a ieșit din minți după ce fizioterapeutul a refuzat să-l trateze
La scorul de 2-1 în setul decisiv, Atmane a cerut un time-out medical. Fizioterapeutul a refuzat însă să-i acorde tratament, considerând că francezul suferă de crampe, nu de o accidentare.
„Scuze, poți, te rog, să mă tratezi și să nu te mai comportați stupid? E posibil să avem puțină logică? Îi spun că mă doare, de ce mă refuză? E corpul meu, nu? Mă dor ambele picioare, trebuie să mă ajuți, te rog”, a răbufnit francezul, care dialoga în același timp și cu un supervizor.
Fizioterapeutul a concluzionat că Atmane încearcă să încarce regulile: „Haide, omule”.
Reacția l-a înfuriat și mai tare pe francez: „Cum adică «haide»? Mă dor ambele picioare! Nu sunt crampe, e durere. Du-re-re! Știu regulile, de asta te rog să mă ajuți! Pentru că nu vreau ajutor cu crampele, vreau pentru durere”.
Fizioterapeutul a insistat că nu îl poate trata pentru crampe, însă Atmane a continuat să nege că aceasta ar fi problema: „Nu sunt crampe, înțelegi?”.
În cele din urmă, fizioterapeutul s-a ridicat și a plecat. Atmane a strigat după el: „Stai, vino înapoi. Cum te cheamă? Nu știu cum te cheamă, arată-mi acreditarea. Vino înapoi!”.
Fizioterapeutul a fost însă de neclintit, iar francezul a trebuit să revină pe teren.
De ce nu putea primi tratament pentru crampe
Regulamentul tenisului prevede că jucătorii nu pot solicita time-out medical în timpul meciului pentru crampe. Ei pot primi ajutorul fizioterapeutului doar în timpul schimburilor de teren sau la pauzele dintre seturi.
Atmane a rezistat până la final, însă problemele fizice și-au spus în cele din urmă cuvântul. Munar a revenit de la 0-2 la seturi și s-a impus cu 7-6(5), 6-3, 1-6, 6-7(4), 7-5, după aproape cinci ore de joc.