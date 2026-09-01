Terence Atmane (24 de ani, #92 ATP)) a fost eliminat în primul tur de la US Open de Jaume Munar (29 de ani, #33 ATP), după un meci de aproape cinci ore, scor 7-6(5), 6-3, 1-6, 6-7(4), 5-7.

Francezul a avut o criză de nervi în momentul în care fizioterapeutul a refuzat să-l trateze.

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Terence Atmane a fost protagonistul unui meci maraton la US Open. Francezul a câștigat primele două seturi în fața lui Jaume Munar, dar a început apoi să acuze probleme fizice și, în cele din urmă, a cedat în decisiv.

Atmane a avut probleme cu crampele la picioare, dar și la mâna stângă. La începutul setului al treilea, francezul a ajuns inclusiv să servească pe sub mână, folosindu-și mâna dreaptă, deși este stângaci.

VIDEO. Criză de nervi la US Open. Și-a ieșit din minți după ce fizioterapeutul a refuzat să-l trateze

La scorul de 2-1 în setul decisiv, Atmane a cerut un time-out medical. Fizioterapeutul a refuzat însă să-i acorde tratament, considerând că francezul suferă de crampe, nu de o accidentare.

„Scuze, poți, te rog, să mă tratezi și să nu te mai comportați stupid? E posibil să avem puțină logică? Îi spun că mă doare, de ce mă refuză? E corpul meu, nu? Mă dor ambele picioare, trebuie să mă ajuți, te rog”, a răbufnit francezul, care dialoga în același timp și cu un supervizor.

Tense scenes between Terence Atmane & the physio during his match against Munar at the U.S. Open



The physio will not treat him for an injury because he insists Terence is suffering from cramps.



Terence argued with him, but the physio still would not treat him.



“Excuse me, can… pic.twitter.com/c8NFZKcAEB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2026

Fizioterapeutul a concluzionat că Atmane încearcă să încarce regulile: „Haide, omule”.

Reacția l-a înfuriat și mai tare pe francez: „ Cum adică «haide»? Mă dor ambele picioare! Nu sunt crampe, e durere. Du-re-re! Știu regulile, de asta te rog să mă ajuți! Pentru că nu vreau ajutor cu crampele, vreau pentru durere” .

Fizioterapeutul a insistat că nu îl poate trata pentru crampe, însă Atmane a continuat să nege că aceasta ar fi problema: „Nu sunt crampe, înțelegi?”.

În cele din urmă, fizioterapeutul s-a ridicat și a plecat. Atmane a strigat după el: „Stai, vino înapoi. Cum te cheamă? Nu știu cum te cheamă, arată-mi acreditarea. Vino înapoi!”.

Fizioterapeutul a fost însă de neclintit, iar francezul a trebuit să revină pe teren.

De ce nu putea primi tratament pentru crampe

Regulamentul tenisului prevede că jucătorii nu pot solicita time-out medical în timpul meciului pentru crampe. Ei pot primi ajutorul fizioterapeutului doar în timpul schimburilor de teren sau la pauzele dintre seturi.

Atmane a rezistat până la final, însă problemele fizice și-au spus în cele din urmă cuvântul. Munar a revenit de la 0-2 la seturi și s-a impus cu 7-6(5), 6-3, 1-6, 6-7(4), 7-5, după aproape cinci ore de joc.

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