Criză de nervi la US Open VIDEO. Și-a ieșit din minți după ce fizioterapeutul a refuzat să-l trateze: „Mă doare, ce nu înțelegi?”
Terence Atmane (24 de ani, #92 ATP)) a fost eliminat în primul tur de la US Open de Jaume Munar (29 de ani, #33 ATP), după un meci de aproape cinci ore, scor 7-6(5), 6-3, 1-6, 6-7(4), 5-7. Foto: Imago
Tenis

Criză de nervi la US Open VIDEO. Și-a ieșit din minți după ce fizioterapeutul a refuzat să-l trateze: „Mă doare, ce nu înțelegi?”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 18:00
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 18:18
  • Terence Atmane (24 de ani, #92 ATP)) a fost eliminat în primul tur de la US Open de Jaume Munar (29 de ani, #33 ATP), după un meci de aproape cinci ore, scor 7-6(5), 6-3, 1-6, 6-7(4), 5-7.
  • Francezul a avut o criză de nervi în momentul în care fizioterapeutul a refuzat să-l trateze.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Terence Atmane a fost protagonistul unui meci maraton la US Open. Francezul a câștigat primele două seturi în fața lui Jaume Munar, dar a început apoi să acuze probleme fizice și, în cele din urmă, a cedat în decisiv.

Atmane a avut probleme cu crampele la picioare, dar și la mâna stângă. La începutul setului al treilea, francezul a ajuns inclusiv să servească pe sub mână, folosindu-și mâna dreaptă, deși este stângaci.

Dinamo are atacant! „Câinii” l-au prezentat pe jucătorul cerut cu insistență de Nuno Campos și de fani. Primul său mesaj
Citește și
Dinamo are atacant! „Câinii” l-au prezentat pe jucătorul cerut cu insistență de Nuno Campos și de fani. Primul său mesaj
Citește mai mult
Dinamo are atacant! „Câinii” l-au prezentat pe jucătorul cerut cu insistență de Nuno Campos și de fani. Primul său mesaj

VIDEO. Criză de nervi la US Open. Și-a ieșit din minți după ce fizioterapeutul a refuzat să-l trateze

La scorul de 2-1 în setul decisiv, Atmane a cerut un time-out medical. Fizioterapeutul a refuzat însă să-i acorde tratament, considerând că francezul suferă de crampe, nu de o accidentare.

„Scuze, poți, te rog, să mă tratezi și să nu te mai comportați stupid? E posibil să avem puțină logică? Îi spun că mă doare, de ce mă refuză? E corpul meu, nu? Mă dor ambele picioare, trebuie să mă ajuți, te rog”, a răbufnit francezul, care dialoga în același timp și cu un supervizor.

Fizioterapeutul a concluzionat că Atmane încearcă să încarce regulile: „Haide, omule”.

Reacția l-a înfuriat și mai tare pe francez: „Cum adică «haide»? Mă dor ambele picioare! Nu sunt crampe, e durere. Du-re-re! Știu regulile, de asta te rog să mă ajuți! Pentru că nu vreau ajutor cu crampele, vreau pentru durere”.

Fizioterapeutul a insistat că nu îl poate trata pentru crampe, însă Atmane a continuat să nege că aceasta ar fi problema: „Nu sunt crampe, înțelegi?”.

În cele din urmă, fizioterapeutul s-a ridicat și a plecat. Atmane a strigat după el: „Stai, vino înapoi. Cum te cheamă? Nu știu cum te cheamă, arată-mi acreditarea. Vino înapoi!”.

Fizioterapeutul a fost însă de neclintit, iar francezul a trebuit să revină pe teren.

De ce nu putea primi tratament pentru crampe

Regulamentul tenisului prevede că jucătorii nu pot solicita time-out medical în timpul meciului pentru crampe. Ei pot primi ajutorul fizioterapeutului doar în timpul schimburilor de teren sau la pauzele dintre seturi.

Atmane a rezistat până la final, însă problemele fizice și-au spus în cele din urmă cuvântul. Munar a revenit de la 0-2 la seturi și s-a impus cu 7-6(5), 6-3, 1-6, 6-7(4), 7-5, după aproape cinci ore de joc.

Citește și

Schumacher, omagiat de Ferrari FOTO. Scuderia a pregătit un  monopost special pentru cursa de la Monza. Cum arată
Formula 1
15:44
Schumacher, omagiat de Ferrari FOTO. Scuderia a pregătit un monopost special pentru cursa de la Monza. Cum arată
Citește mai mult
Schumacher, omagiat de Ferrari FOTO. Scuderia a pregătit un  monopost special pentru cursa de la Monza. Cum arată
Mirel Rădoi, din nou la FCSB? Anunțul lui MM Stoica + negocieri pentru un nou transfer: „Alt jucător în afara lui Drăguș”
Superliga
21:35
Mirel Rădoi, din nou la FCSB? Anunțul lui MM Stoica + negocieri pentru un nou transfer: „Alt jucător în afara lui Drăguș”
Citește mai mult
Mirel Rădoi, din nou la FCSB? Anunțul lui MM Stoica + negocieri pentru un nou transfer: „Alt jucător în afara lui Drăguș”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
tenis us open scandal jaume munar crampe terence atmane
Știrile zilei din sport
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Nationala
16:51
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Citește mai mult
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Superliga
15:32
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Citește mai mult
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Campionate
15:50
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Citește mai mult
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Stranieri
10:06
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Citește mai mult
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:25
Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie de 4 ori peste limita legală!
Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie  de 4 ori peste limita legală!
20:17
Dinamo, în alertă! FOTO. Cîrjan, schimbat înainte de pauză! Poate rata Derby de România
Dinamo, în alertă! FOTO. Cîrjan, schimbat înainte de pauză! Poate rata Derby de România
20:00
Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
20:10
Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
Top stiri
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia,  amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Liga 2
13:25
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia, amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Citește mai mult
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia,  amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
Superliga
11:22
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
Citește mai mult
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
Campionate
16:25
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
Citește mai mult
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde
B365
07:45
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde
Citește mai mult
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share