Thierry Henry ripostează Replică după valul de critici de la Balonul de Aur. Lamine Yamal, Kate Scott și Harry Kane, în centrul controverselor

Thierry Henry a ținut să clarifice anumite aspecte, după reacțiile provocate de momentele din cadrul galei Balonului de Aur și de comentariile sale despre Lamine Yamal, Kate Scott și Harry Kane.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul mare internațional francez a publicat un videoclip pe Instagram în care a clarificat contextul glumelor făcute în timpul transmisiunilor și a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi încercat să-l provoace pe Lamine Yamal sau ar fi manifestat lipsă de respect față de prezentatoarea CBS Sports.

Citește și Scandal înainte de gala Balonului de Aur Tatăl lui Lamine Yamal ar fi scuipat o angajată și ar fi amenințat un bărbat Citește mai mult Scandal înainte de gala Balonului de Aur Tatăl lui Lamine Yamal ar fi scuipat o angajată și ar fi amenințat un bărbat

Thierry Henry, despre dialogul cu Lamine Yamal: „Nu am încercat să-i pun ego-ul la încercare”

Henry consideră că reacțiile au luat o amploare exagerată și le-a cerut celor care îl urmăresc să nu interpreteze momentele respective dincolo de intenția lor.

Controversa a pornit de la un moment petrecut pe scena galei Balonului de Aur, când Lamine Yamal a primit trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr jucător.

Pentru starul Barcelonei, acesta a fost al treilea succes consecutiv la categoria respectivă.

În momentul în care i-a înmânat premiul, Henry l-a întrebat dacă acesta era trofeul pe care și-l dorea cu adevărat în acea seară.

Întrebarea a fost interpretată de o parte dintre suporteri drept o ironie la adresa fotbalistului spaniol, în condițiile în care marele obiectiv al acestuia era câștigarea Balonului de Aur.

„Oameni buni, sunt din nou eu, Thierry. Am văzut că se vorbește foarte mult despre seara Balonului de Aur și vreau să clarific câteva lucruri pentru cei care s-au entuziasmat foarte tare, de fapt, pentru nimic.

În primul rând, în ceea ce-l privește pe Lamine Yamal, nu am încercat deloc să-i pun ego-ul la încercare. M-am gândit doar că, fiind a treia oară când câștigă acel trofeu, era firesc să-l întreb dacă acela era trofeul pe care și-l dorea cu adevărat. Și am stârnit tot felul de reacții.

Știm cu toții ce trofeu își dorea. Din păcate, nu l-a câștigat.

Sunt un mare fan al lui Lamine Yamal. Nu am încercat în niciun moment să-i atac ego-ul. Înțeleg că unora nu le-a plăcut gluma, dar vă rog să nu mai duceți lucrurile atât de departe.

Este unul dintre jucătorii pentru care aș plăti ca să-l văd jucând. Îl iubesc ca fotbalist.

Tocmai de aceea l-am întrebat dacă acela era trofeul pe care și-l dorea cu adevărat, pentru că știam că urma să fie decernat și premiul cel mare.

Din păcate, nu l-a câștigat, deși este un jucător extraordinar, pe care îmi face plăcere să-l urmăresc și pentru care aș plăti oricând ca să-l văd jucând”.

Thierry Henry, despre Kate Scott: „Nu aș fi niciodată lipsit de respect față de ea”

Un alt moment care a stârnit comentarii a fost schimbul de replici dintre Thierry Henry și Kate Scott, colega sa de la CBS Sports, în timpul ceremoniei.

Discuția a pornit de la pronunțarea numelui lui Socrates, legendarul fotbalist brazilian după care este denumit trofeul umanitar acordat în cadrul galei.

Henry a intervenit după ce Scott a rostit numele, iar interacțiunea lor a fost considerată de unii spectatori incomodă sau lipsită de respect față de prezentatoare.

Francezul a ținut însă să precizeze că momentul a fost o glumă la care ambii au participat și că nu ar avea niciun motiv să-și umilească colega:

„Acum, să trecem la Kate. Kate a fost complice la acea glumă și puteți să o întrebați.

Apropo, ea a spus intenționat «Socrates», iar eu a trebuit să spun «Socrates». Înțeleg din nou că unora nu le-a plăcut gluma, dar vă rog să nu mai spuneți că am fost lipsit de respect față de Kate.

Nu aș face niciodată așa ceva. Puteți să o întrebați chiar pe ea. A fost parte din gluma pe care am făcut-o împreună. A spus intenționat «Socrates», iar eu am continuat în aceeași notă. Așa că, vă rog, nu mai inventați povești”.

Mesajul lui Thierry Henry pentru Harry Kane: „Ești un câștigător pe deplin merituos”

Ultimul subiect abordat de Thierry Henry în videoclip a fost legat de Harry Kane și de susținerea pe care francezul și-o exprimase anterior pentru Kylian Mbappe.

Ca francez, Henry a recunoscut că era firesc să-și dorească succesul compatriotului său în cursa pentru Balonul de Aur. Această poziție a fost însă interpretată de unii drept o lipsă de apreciere față de Kane, care a câștigat trofeul.

Henry a explicat că susținerea lui Mbappe nu înseamnă că nu recunoaște meritele atacantului englez:

„Și, în ultimul rând, dacă nu urmăriți emisiunea noastră de la CBS, vă reamintesc că, a doua zi după meciul Bayern München - Arsenal, am fost criticat pentru că îl susțineam pe Kylian Mbappe.

Așa că, zilele trecute, i-am spus lui Harry Kane că, deși sunt francez și era firesc să-mi susțin compatriotul, el este un câștigător pe deplin merituos.

I-am spus că merită acest trofeu și că este un exemplu al principiului pe care îl susțin mereu: munca și etica profesională sunt un talent în sine. Să muncești din greu este un talent.

I-am spus că merită victoria. Felicitări, Harry Kane! De altfel, îi spun «Sir Harry Kane» încă de la Cupa Mondială.

Așa că, vă rog, oameni buni, relaxați-vă. Relaxați-vă!

Îl iubesc pe Harry Kane. Îl iubesc pe Lamine Yamal. Și nu am fost lipsit de respect față de Kate. Ea a fost parte din gluma pe care am făcut-o împreună.

Încă o dată, vă doresc o seară frumoasă. Ne vedem curând!”, a încheiat Henry.

Citește și