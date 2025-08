CFR s-a reorientat rapid A transferat de la Petrolul Ploiești , după ce l-a ratat pe Edjouma. Suma plătită de clujeni

Tidiane Keita (28 de ani) este noul jucător al celor de la CFR Cluj.

CFR Cluj s-a reorientat rapid, după ce transferul lui Malcom Edjouma de la FCSB nu s-a materializat.

Tidiane Keita, transferat de CFR Cluj

Titular pentru Petrolul Ploiești în meciul cu UTA, mijlocașul se va alătura grupării antrenate de Dan Petrescu imediat după meciul de pe „Ilie Oană”, informează digisport.ro

Potrivit sursei citate, Ioan Varga le-a plătit „lupilor galbeni” 400.000 de euro în schimbul transferului lui Keita.

650.000 de euro este cota lui Keita, potrivit transfermarkt.ro

Ardelenii au urgentat achizionarea unui nou mijlocaș, după ce Karlo Muhar (29 de ani) s-a accidentat în meciul tur al „dublei” cu Lugano și va absenta mai mult timp de pe gazon.

Tidiane Keita a ajuns la Petrolul Ploiești în vara lui 2024, gratis, după o ultimă experiență în Franța, la Dunkerque.

Fotbalistul născut la Gonesse a fost crescut de academia celor de la Toulouse, însă nu a apucat să debuteze la prima echipă.

În 2014 s-a transferat la US Albi, iar în următoarele opt sezoane a evoluat pentru Albi, US Colomiers, US Orleans și Dunkerque.

42 de meciuri a bifat Keita în tricoul celor de la Petrolul Ploiești (2 goluri, 2 pase decisive)

