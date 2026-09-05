„Dependent pe viață” Mărturia tulburătoare a fostului căpitan din La Liga: „Mă simțeam ca un ratat, frustrat, vinovat. Eram bolnav”
Campionate

„Dependent pe viață” Mărturia tulburătoare a fostului căpitan din La Liga: „Mă simțeam ca un ratat, frustrat, vinovat. Eram bolnav”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 20:27
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 20:27
  • Toni Soldevilla (47 de ani), fost fundaș și căpitan al lui Espanyol, a vorbit deschis despre anii în care s-a confruntat cu dependența de droguri, depresia și un ADHD nediagnosticat.
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Fostul fotbalist a revenit asupra uneia dintre cele mai întunecate perioade ale vieții sale și a explicat cum dependența de droguri, problemele de sănătate mintală și lipsa unui diagnostic au ajuns să-i afecteze cariera și viața personală.

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„Aveam o problemă de dependență și o voi avea toată viața”

Soldevilla spune că dependența este o realitate pe care trebuie să o gestioneze permanent.

Fostul căpitan al lui Espanyol mărturisește că a avut un comportament de care nu este mândru. Pentru el, primul pas spre recuperare a fost acceptarea faptului că exista o problemă și că avea nevoie de ajutor.

Mă simțeam ca un ratat, frustrat, vinovat… Mă tot întrebam: «De ce? De ce? De ce?» Și exista un răspuns. Eram bolnav. Aveam o problemă de dependență și o voi avea tot restul vieții. Și ceea ce trebuie să fac este să-mi asum responsabilitatea pentru asta și să fiu unde sunt astăzi. Asta e tot. Este ceva ce va fi mereu cu mine Antonio Soldevilla

Unul dintre cele mai importante episoade s-a petrecut în decembrie 2003, la A Coruna. Soldevilla avea 25 de ani și făcea parte din delegația lui Espanyol, însă, potrivit relatării sale, a ieșit în oraș și nu s-a mai întors la hotel. Nu a apărut la micul dejun, la prânz și nici la activitățile echipei.

Clubul anunțase, la vremea respectivă, că jucătorul nu era apt să joace fotbal din cauza unei probleme medicale.

„Toate problemele pe care le aveam de ani de zile au ieșit la iveală. Din partea clubului nu mai era posibil să fie ascunse. Am ajuns într-o situație care devenise insuportabilă”, rememorează el.

Cu ani în urmă, tot ce avea legătură cu problemele de sănătate mintală, psihologi și psihiatri era tabu. Era foarte greu să spui: «La naiba, merg la psiholog». Când e ceva complet natural și pe care ar trebui să-l facem cu toții. Dar pe vremea aceea era mai complex și m-a făcut să accept că era unul dintre lucrurile de care aveam nevoie pentru a-mi face viața să funcționeze Antonio Soldevilla

Două luni într-un centru de recuperare din Valencia

După acel episod, Soldevilla a ajuns într-un centru din Valencia pentru tratament. Nu era prima dată când existau semnale de alarmă.

În perioada junioratului el avusese un rezultat pozitiv la un control antidoping pentru consum de stupefiante, conform El Pais.

Într-un interviu acordat în 2020, fostul fotbalist afirma că problema dependenței exista încă de când avea 18-19 ani și că oamenii din club știau despre ea.

Tot în acel interviu, el lega consumul de droguri de problemele pe care le avea și care, la vremea respectivă, nu fuseseră diagnosticate.

La întoarcerea în Barcelona, Soldevilla a fost tratat la Spitalul Vall d'Hebron de psihiatrul Miquel Casas. Acolo a primit diagnosticul de tulburare prin deficit de atenție la adult, ceea ce astăzi este cunoscut drept ADHD. Potrivit declarațiilor oferite în El Periodico, avea și depresie.

Pentru Soldevilla, diagnosticul a venit ca o eliberare: „Am început să mă înțeleg. Și, mai ales, am început să mă accept”.

„Mi-au dat medicamente, am observat o schimbare în mintea mea, în gândurile mele… Păream o altă persoană. Cineva pe care nu-l cunoscusem în cei 24 de ani de viață ai mei.

Am început să mă înțeleg. Și, mai presus de toate, am început să mă accept. Aveam o boală. O tulburare mintală tratabilă”.

133 de meciuri
a jucat Soldevilla pentru Espanyol

Soldevilla s-a retras din fotbalul profesionist în 2015. După cariera de jucător, s-a orientat spre pregătirea fizică și lucrează ca antrenor personal.

Din 2019 colaborează și cu Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE), iar în prezent predă ocazional în domeniul fitnessului.

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